Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

Μετά από δύο συνεχόμενες επιτυχίες που κέρδισαν Όσκαρ (Conclave / Κονκλάβιο και All Quiet on the Western Front / Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο), ο Ελβετοαυστριακός σκηνοθέτης Έντουαρντ Μπέργκερ απέτυχε με αυτή την απογοητευτική και κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, την ακολασία και τα επικίνδυνα χρέη στο σύγχρονο Μακάο. Ο Κόλιν Φάρελ προσφέρει μια από αυτές τις γεμάτες πάθος ερμηνείες που είναι σωματικές, εγγενώς κωμικές, τραγικές, ευρείες και αυτοσαρκαστικές ως Λόρδος Ντόιλ, ένας ευμετάβλητος και αμοραλιστής εθισμένος στο Μπακαρά και μικροκακοποιός που βρίσκεται στο χείλος της αυτοκτονικής απόγνωσης. Είναι, όπως θα έλεγε ο Πιραντέλο, ένας σπουδαίος χαρακτήρας που αναζητά μια καλύτερη ταινία.

Η υποστηρικτική ερμηνεία της Τίλντα Σουίντον

«Η ταινία του Μπέργκερ είναι όλο πειράγματα και καθόλου ανταμοιβή» σχολιάζει ο Kevin Maher στους Times και συνεχίζει: «Οδηγεί τον Ντόιλ σε μια εβδομάδα αλκοολικής τρέλας, όπου η μανιακή δίψα του για μια κερδοφόρα μέρα σημαίνει ότι παίζει συνεχώς με τον θάνατο ή μπορεί να είναι ήδη νεκρός, ενώ η ταινία μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα είδος τελευταίας αναπνοής από ένα πυρετώδες όνειρο του καθαρτηρίου».

Όλα αυτά είναι αρχικά συναρπαστικά και οπτικά διεγερτικά (το Μακάο του Μπέργκερ μοιάζει με το Λας Βέγκας υπό την επήρεια στεροειδών), ενώ η υποστηρικτική ερμηνεία της Τίλντα Σουίντον ως οικονομική ερευνήτρια και παράλληλα τρελή Τίλντα Σουίντον προσθέτει στην αίσθηση του καρναβαλικού.

Αλλά περίπου στη μέση της ταινίας, η καινοτομία χάνεται, το κυκλικό σενάριο του Ρόουαν Ζοφέ εξαντλείται και η ταινία παραπαίει μέσα από μια σειρά από αινιγματικά κενά στην πλοκή και ενοχλητικές παραλογιστικές καταστάσεις για να φτάσει σε ένα κουραστικά κυριολεκτικό τέλος.

Σεναριακά κενά κι άλματα σκέψης

Πού βρίσκει ο φαινομενικά άφραγκος φίλος του Ντόιλ, Άντριαν (Άλεξ Τζένινγκς), τα χρήματα που χρειάζονται για να συμμετάσχει στην τελική αναμέτρηση Μπακαρά του τρίτου μέρους; Γιατί οι αποσπασματικές εικόνες της αυτοκτονίας ενός βασικού χαρακτήρα επαναλαμβάνονται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας χωρίς αποτέλεσμα;

Γιατί ο Ντόιλ συνεχίζει να υποφέρει από καρδιακές προσβολές που κανείς δεν ερευνά, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Ντόλιλ; Και πώς είναι δυνατόν να μην πρόσεξε κανείς ότι η ονομαστική «ερωτική σύντροφος» Ντάο Μινγκ (Φάλα Τσεν) είναι τόσο κακώς γραμμένη και σχεδιασμένη, ώστε οι σκηνές της με τον Ντόιλ σπάνια ζωντανεύουν;

«Παρόλα αυτά, η ερμηνεία του Φάρελ είναι εντυπωσιακή και συχνά προσπαθεί να σώσει την ταινία μόνο με το χάρισμα του. Είναι κρίμα που τα πράγματα ήταν εναντίον του» καταλήγει στην κριτική του ο Kevin Maher στους Times.

