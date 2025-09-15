magazin
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Είναι ασορτί – Ο Κόλιν Φάρελ και ο γιος του Χένρι, 15 ετών, με μαύρα σμόκιν στο κόκκινο χαλί των Emmy
Fizz 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:40

Είναι ασορτί – Ο Κόλιν Φάρελ και ο γιος του Χένρι, 15 ετών, με μαύρα σμόκιν στο κόκκινο χαλί των Emmy

Ο πατέρας και ο γιος Φάρελ είχαν περπατήσει στο κόκκινο χαλί και στην 95η τελετή των Όσκαρ το 2023.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Spotlight

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Penguin» του ΗΒΟ και πατέρας δύο παιδιών ήταν υποψήφιος για το βραβείο Emmy για τον Καλύτερο Ηθοποιό σε Μίνι Σειρά η Ταινία, ωστόσο και προς έκπληξη όλων -παρά τη δύναμη του ονόματός του, την ισχυρή καμπάνια και τη συν-πρωταγωνίστρια Κριστίν Μιλιότι, η οποία κέρδισε ωστόσο βραβείο-, ο Κόλιν Φάρελ δεν κατάφερε να νικήσει τον Stephen Graham, δημιουργό της σειράς «Adolescence», για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά.

Ο 49χρονος Ιρλανδός ηθοποιός εμφανίστηκε στα 77α  Emmy Awards συνοδευόμενος από τον 15χρονο γιο του, Χένρι. Ο Κόλιν Φάρελ φορούσε μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο και μαύρο παπιγιόν. Ο έφηβος γιος του φορούσε επίσης μαύρο σμόκιν, σε συνδυασμό με μαύρο πουκάμισο και μαύρη γραβάτα.

REUTERS/Daniel Cole

«Έχουν βαρεθεί να με βλέπουν να υποδύομαι τον κακό»

Ο πατέρας και ο γιος είχαν περπατήσει ξανά μαζί στο κόκκινο χαλί στην 95η τελετή των Όσκαρ το 2023. Ο Φάρελ, που ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στην ερμηνεία του στην ταινία Τα Πνεύματα του Ινισέριν (The Banshees of Inisherin), φωτογραφήθηκε μαζί με τον μικρότερο γιο του, χαμογελώντας στην κάμερα αγκαλιασμένοι.

Ο ηθοποιός και ο Χένρι, μητέρα του οποίου είναι η συμπρωταγωνίστρια του Φάρελ στην ταινία Ondine, Αλίτσια Μπαχλέντα-Κουρούς, ήταν απολύτως ασορτί. Εκτός από τον Χένρι, ο Φάρελ είναι πατέρας του 22χρονου Τζέιμς.

Αν και παραδέχεται ότι οι δύο γιοι του δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη δουλειά του, ο Τζέιμς και ο Χένρι σίγουρα δεν εντυπωσιάζονται από τους ρόλους του πατέρα τους να υποδύεται εκδικητικούς κι ανταγωνιστικούς ρόλους

YouTube thumbnail

Ο ηθοποιός είναι γνωστός για τους ρόλους του ως απόλυτος κακός στην οθόνη, έχοντας πρωταγωνιστήσει ως Λόρδος Πέρσιβαλ Γκρέιβς στην επιτυχημένη ταινία του 2016 «Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται» και ως Πιγκουίνος στην ταινία του 2022 «The Batman».

Αν και παραδέχεται ότι οι δύο γιοι του δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη δουλειά του, ο Τζέιμς και ο Χένρι σίγουρα δεν εντυπωσιάζονται από τους ρόλους του πατέρα τους να υποδύεται εκδικητικούς κι ανταγωνιστικούς ρόλους.

«Έχουν βαρεθεί να με βλέπουν να υποδύομαι τον κακό», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο The Ellen DeGeneres Show το 2022. «Από ό,τι φαίνεται, ωστόσο, διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με θεωρούν εντάξει».

«Θέλω ο κόσμος να είναι ευγενικός με τον Τζέιμς»

To 2024 o Κόλιν Φάρελ μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωση του συνδρόμου Άγγελμαν (Angelman Syndrome) του γιου του Τζέιμς και για το τι κάνει ο ίδιος για να βοηθήσει άλλα άτομα με νοητική αναπηρία.

«Θέλω ο κόσμος να είναι ευγενικός με τον Τζέιμς», είπε ο Φάρελ στο People για το μεγαλύτερο παιδί του, το οποίο δεν μιλάει. «Θέλω ο κόσμος να του συμπεριφέρεται με ευγένεια και σεβασμό».

Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, το σύνδρομο Angelman είναι μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα καθυστερημένη ανάπτυξη, νοητική αναπηρία, σοβαρή διαταραχή της ομιλίας και προβλήματα κίνησης και ισορροπίας, με τυπικά συμπτώματα τις επιληπτικές κρίσεις.

«Δούλεψε πολύ σκληρά όλη του τη ζωή» είπε ο Φάρελ για τον Τζέιμς και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανος για αυτόν κάθε μέρα, γιατί πιστεύω ότι είναι μαγικός»

YouTube thumbnail

Το NIH εκτιμά ότι 1 στους 12.000 έως 20.000 ανθρώπους πάσχει από το σύνδρομο Angelman και ότι το προσδόκιμο ζωής «φαίνεται να είναι σχεδόν φυσιολογικό».

Ο Φάρελ επισήμανε ότι πολλά συστήματα υποστήριξης για οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες λήγουν στο ορόσημο της ηλικίας των 21 ετών.

«Μόλις το παιδί σας γίνει 21 ετών, είναι σαν να μένει μόνο του», εξήγησε. «Όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, τα ειδικά μαθήματα, όλα αυτά εξαφανίζονται, οπότε μένετε με έναν νεαρό ενήλικα που θα έπρεπε να είναι ένα ολοκληρωμένο μέλος της σύγχρονης κοινωνίας μας, αλλά τις περισσότερες φορές μένει πίσω».

Για να βοηθήσει στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, ο Φάρελ ίδρυσε το Collin Farrell Foundation, το οποίο, σύμφωνα με τον ιστότοπο του οργανισμού, «έχει ως στόχο να μεταμορφώσει τη ζωή των ατόμων και των οικογενειών που ζουν με νοητική αναπηρία μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης, της υπεράσπισης και καινοτόμων προγραμμάτων».

Ο Φάρελ εξήγησε ότι ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο εδώ και χρόνια και ότι ήταν μια «εύκολη» απόφαση για να τιμήσει τον Τζέιμς και να βοηθήσει άλλους σαν αυτόν να αποκτήσουν αυτονομία στη ζωή τους και αίσθηση κοινότητας.

«Δούλεψε πολύ σκληρά όλη του τη ζωή» είπε ο Φάρελ για τον Τζέιμς και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανος για αυτόν κάθε μέρα, γιατί πιστεύω ότι είναι μαγικός».

*Mε στοιχεία από people.com και abcnews.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Submarining: Αυτή η τάση είναι χειρότερη κι από το ghosting

Business
Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση
Fizz 14.09.25

«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση

«Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο», έγραψε μεταξύ άλλων η Σοφία Καρβέλα για την μητέρα της Άννα Βίσση σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
Fizz 14.09.25

Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του LAPD, η σύλληψη προκλήθηκε μετά από καταγγελία που έκανε ιδιώτης σχετικά με ένα περιστατικό όπου ο Ρέιμοντ Κρουζ φέρεται να ψέκασε με νερό μια γυναίκα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσία υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την Ουκρανία

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μπασκετάρα über alles*
On Field 15.09.25

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σοδομισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email
Go Fun 15.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αλήθεια για τον κοριό, η πλαστογράφηση, η μήνυση στην αδελφή του και τα ύποπτα email

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν για το μηχανισμό παρακοκολούθησης στο σπίτι του τραγουδιστή και ο δικαστικός πόλεμος του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδελφή του Βάσω

Σύνταξη
Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα [video]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Μήνυση ιερέων στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το viral σκηνικό στη Στυλίδα

Συγκεκριμένα κομμάτια της παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλα θεωρήθηκαν προσβλητικά από ένα χριστιανικό σωματείο, το οποίο μέσω δυο ιερέων του υπέβαλε μήνυση εναντίον του λαοφιλούς καλλιτέχνη

Σύνταξη
Γεωργιάδης: Αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων
Τι λέει η κυβέρνηση 15.09.25

Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αμφίσημη δήλωση που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αμηχανία στην κυβέρνηση, σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Την αποπομπή του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου – Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων
Αποκάλυψη 15.09.25

Πώς σκότωνε τα μωρά η Ειρήνη Μουρτζούκου - Οι παρακολουθήσεις και οι κατασχέσεις των κινητών τηλεφώνων

Η αστυνομία προχώρησε σήμερα στην κατάσχεση των κινητών τηλεφώνων της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη ενώ πριν τη σύλληψή της είχε τεθεί υπό παρακολούθηση το τηλέφωνο της Ειρήνης Μουρτζούκου

Σύνταξη
Τέμπη: Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση – εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»
Πρόταση 996 σελίδων 15.09.25

Καταπέλτης η Καρυστιανού για την εισαγγελική πρόταση - εξπρές «στην χώρα όπου το μαύρο γίνεται άσπρο»

Με ταχύτατους ρυθμούς ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάμπρος Τσίγκας ολοκλήρωσε την επεξεργασία της δικογραφίας για την τραγωδια στη Τέμπη και διαβίβασε το φάκελο στην πρόεδρο εφετών Λάρισας, προκαλώντας την αγανάκτηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
English edition 15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο