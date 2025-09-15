Είναι ασορτί – Ο Κόλιν Φάρελ και ο γιος του Χένρι, 15 ετών, με μαύρα σμόκιν στο κόκκινο χαλί των Emmy

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Penguin» του ΗΒΟ και πατέρας δύο παιδιών ήταν υποψήφιος για το βραβείο Emmy για τον Καλύτερο Ηθοποιό σε Μίνι Σειρά η Ταινία, ωστόσο και προς έκπληξη όλων -παρά τη δύναμη του ονόματός του, την ισχυρή καμπάνια και τη συν-πρωταγωνίστρια Κριστίν Μιλιότι, η οποία κέρδισε ωστόσο βραβείο-, ο Κόλιν Φάρελ δεν κατάφερε να νικήσει τον Stephen Graham, δημιουργό της σειράς «Adolescence», για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε μίνι σειρά.

Ο 49χρονος Ιρλανδός ηθοποιός εμφανίστηκε στα 77α Emmy Awards συνοδευόμενος από τον 15χρονο γιο του, Χένρι. Ο Κόλιν Φάρελ φορούσε μαύρο σμόκιν με λευκό πουκάμισο και μαύρο παπιγιόν. Ο έφηβος γιος του φορούσε επίσης μαύρο σμόκιν, σε συνδυασμό με μαύρο πουκάμισο και μαύρη γραβάτα.

«Έχουν βαρεθεί να με βλέπουν να υποδύομαι τον κακό»

Ο πατέρας και ο γιος είχαν περπατήσει ξανά μαζί στο κόκκινο χαλί στην 95η τελετή των Όσκαρ το 2023. Ο Φάρελ, που ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στην ερμηνεία του στην ταινία Τα Πνεύματα του Ινισέριν (The Banshees of Inisherin), φωτογραφήθηκε μαζί με τον μικρότερο γιο του, χαμογελώντας στην κάμερα αγκαλιασμένοι.

Ο ηθοποιός και ο Χένρι, μητέρα του οποίου είναι η συμπρωταγωνίστρια του Φάρελ στην ταινία Ondine, Αλίτσια Μπαχλέντα-Κουρούς, ήταν απολύτως ασορτί. Εκτός από τον Χένρι, ο Φάρελ είναι πατέρας του 22χρονου Τζέιμς.

Αν και παραδέχεται ότι οι δύο γιοι του δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη δουλειά του, ο Τζέιμς και ο Χένρι σίγουρα δεν εντυπωσιάζονται από τους ρόλους του πατέρα τους να υποδύεται εκδικητικούς κι ανταγωνιστικούς ρόλους

Ο ηθοποιός είναι γνωστός για τους ρόλους του ως απόλυτος κακός στην οθόνη, έχοντας πρωταγωνιστήσει ως Λόρδος Πέρσιβαλ Γκρέιβς στην επιτυχημένη ταινία του 2016 «Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται» και ως Πιγκουίνος στην ταινία του 2022 «The Batman».

«Έχουν βαρεθεί να με βλέπουν να υποδύομαι τον κακό», είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο The Ellen DeGeneres Show το 2022. «Από ό,τι φαίνεται, ωστόσο, διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι με θεωρούν εντάξει».

«Θέλω ο κόσμος να είναι ευγενικός με τον Τζέιμς»

To 2024 o Κόλιν Φάρελ μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωση του συνδρόμου Άγγελμαν (Angelman Syndrome) του γιου του Τζέιμς και για το τι κάνει ο ίδιος για να βοηθήσει άλλα άτομα με νοητική αναπηρία.

«Θέλω ο κόσμος να είναι ευγενικός με τον Τζέιμς», είπε ο Φάρελ στο People για το μεγαλύτερο παιδί του, το οποίο δεν μιλάει. «Θέλω ο κόσμος να του συμπεριφέρεται με ευγένεια και σεβασμό».

Σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, το σύνδρομο Angelman είναι μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα καθυστερημένη ανάπτυξη, νοητική αναπηρία, σοβαρή διαταραχή της ομιλίας και προβλήματα κίνησης και ισορροπίας, με τυπικά συμπτώματα τις επιληπτικές κρίσεις.

«Δούλεψε πολύ σκληρά όλη του τη ζωή» είπε ο Φάρελ για τον Τζέιμς και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανος για αυτόν κάθε μέρα, γιατί πιστεύω ότι είναι μαγικός»

Το NIH εκτιμά ότι 1 στους 12.000 έως 20.000 ανθρώπους πάσχει από το σύνδρομο Angelman και ότι το προσδόκιμο ζωής «φαίνεται να είναι σχεδόν φυσιολογικό».

Ο Φάρελ επισήμανε ότι πολλά συστήματα υποστήριξης για οικογένειες με παιδιά με αναπηρίες λήγουν στο ορόσημο της ηλικίας των 21 ετών.

«Μόλις το παιδί σας γίνει 21 ετών, είναι σαν να μένει μόνο του», εξήγησε. «Όλα τα μέτρα προστασίας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, τα ειδικά μαθήματα, όλα αυτά εξαφανίζονται, οπότε μένετε με έναν νεαρό ενήλικα που θα έπρεπε να είναι ένα ολοκληρωμένο μέλος της σύγχρονης κοινωνίας μας, αλλά τις περισσότερες φορές μένει πίσω».

Για να βοηθήσει στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, ο Φάρελ ίδρυσε το Collin Farrell Foundation, το οποίο, σύμφωνα με τον ιστότοπο του οργανισμού, «έχει ως στόχο να μεταμορφώσει τη ζωή των ατόμων και των οικογενειών που ζουν με νοητική αναπηρία μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης, της υπεράσπισης και καινοτόμων προγραμμάτων».

Ο Φάρελ εξήγησε ότι ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο εδώ και χρόνια και ότι ήταν μια «εύκολη» απόφαση για να τιμήσει τον Τζέιμς και να βοηθήσει άλλους σαν αυτόν να αποκτήσουν αυτονομία στη ζωή τους και αίσθηση κοινότητας.

«Δούλεψε πολύ σκληρά όλη του τη ζωή» είπε ο Φάρελ για τον Τζέιμς και πρόσθεσε: «Είμαι περήφανος για αυτόν κάθε μέρα, γιατί πιστεύω ότι είναι μαγικός».

*Mε στοιχεία από people.com και abcnews.com