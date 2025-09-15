Πετράδια, λευκά και βελούδο – Οι πιο καλοντυμένες διασημότητες στα βραβεία Emmy 2025

Τα βραβεία Emmy 2025 τίμησαν μερικές από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και καστ της χρονιάς. Ο κωμικός Nate Bargatze παρουσίασε την λαμπερή τελετή απονομής των βραβείων, ενώ μεταξύ των υποψηφίων σειρών περιλαμβάνονταν μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες εκπομπές της περασμένης χρονιάς, όπως The Bear, Only Murders in the Building, Severance, Hacks και The White Lotus, μεταξύ πολλών άλλων.

Στους υποψήφιους αστέρες περιλαμβάνονταν οι Ayo Edebiri, Cate Blanchett, Colman Domingo, Parker Posey — η λίστα των βασιλιάδων του Χόλιγουντ ήταν ατελείωτη.

Γιατί να είσαι τόσο σοβαρός όταν μπορείς να διασκεδάσεις; Αυτό ήταν το πνεύμα της βραδιάς – και αυτά ήταν μόνο μερικά από τα καλύτερα στιγμιότυπα

Όσοι ξεχώρισαν

Οι πιο καλοντυμένες διασημότητες ήταν εκείνες που υιοθέτησαν την επίσημη γοητεία, αλλά και πήραν απροσδόκητα ρίσκα. Ξεχώρισαν η Selena Gomez και ο Benny Blanco, που πρόσφεραν μια από τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς ως ζευγάρι (η Gomez φορούσε ένα κόκκινο φόρεμα Louis Vuitton με μακριά ουρά).

Η Jenna Ortega επέλεξε ένα avant-garde νυφικό Givenchy, με κορμό φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από υπερμεγέθη κοσμήματα. Η Chloë Sevigny επέλεξε να ανατρέψει το στυλ του Παλιού Χόλιγουντ με το μαύρο Saint Laurent. «Πάντα μου άρεσε η μόδα με άποψη — είτε αναφέρεται στον κλασικισμό, είτε σε κάτι πιο avant-garde», είπε η Sevigny στο Vogue για το ντύσιμό της.

Όσον αφορά τον πιο ξεχωριστό κύριο της βραδιάς, ο Colman Domingo — πάντα ο σταρ του κόκκινου χαλιού — ήταν εξόχως κομψός με το εκλεπτυσμένο κοστούμι του, ένα γαλάζιο Valentino με κρυστάλλινα κεντήματα.

Ο Sam Nivola, πρωταγωνιστής της σειράς White Lotus, φορούσε ένα σμόκιν Dior με γιλέκο με floral μοτίβο — μια πιο ευφάνταστη επιλογή για μια τελετή απονομής βραβείων στο Χόλιγουντ.

Εξερευνήστε τη λίστα των καλύτερα ντυμένων των βραβείων Emmy 2025

H Chloë Sevigny με Saint Laurent