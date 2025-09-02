magazin
Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι (βίντεο)
Οι εμφανίσεις που έκαναν «μπαμ» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2025
Live in Style 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:20

Οι εμφανίσεις που έκαναν «μπαμ» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2025

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας φέτος μοιάζει σαν να «ανοίγει» τις Εβδομάδες της Μόδας της σεζόν, εκτός από προπομπός των Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Προσωπικότητα: Μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής;

Προσωπικότητα: Μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής;

Spotlight

Κάτι υπάρχει στον αέρα της Βενετίας φέτος. Αν και η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ξεκινάει σε δεκαπέντε ημέρες, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας μόλις έκλεψε την παράσταση ως επίσημη έναρξη της φετινής σεζόν μόδας. Με αρκετές πρεμιέρες σχεδιαστών να έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα, οι εταιρείες μόδας έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν τη Βενετία ως πλατφόρμα για τις πρώτες τους εμφανίσεις.

Πάρτε για παράδειγμα τον Τζόναθαν Άντερσον – ενώ περιμένουμε με ανυπομονησία το ντεμπούτο του στη γυναικεία μόδα για τον Dior, ο Ιρλανδός σχεδιαστής έχει καταλάβει το κόκκινο χαλί της Βενετίας ως προσωπική του πασαρέλα, ντύνοντας τις Γκρέτα Λι, Μία Γκοθ, Μόνικα Μπαρμπάρο και Άλμπα Ρορβάχερ, ενώ οι Λούκα Γκουαντανίνο, Άντριου Γκάρφιλντ και Γουίλ Πράις φορούν όλοι Dior ανδρικά.

Δείτε ένα βίντεο με κάποιες από τις εμφανίσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025

YouTube thumbnail

Τζούλια Ρόμπερτς και Versace

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, η Versace αποκάλυψε επίσης την πρώτη εικόνα της επόμενης εποχής της, με τον δημιουργικό διευθυντή Ντάριο Βιτάλε να επιλέγει τη Τζούλια Ρόμπερτς ως νέα μούσα του. Η Αμερικανίδα ηθοποιός φόρεσε τζιν, ριγέ πουκάμισο και ένα oversized σακάκι στη φωτογράφηση για την ταινία After The Hunt, ενώ επέλεξε επίσης Versace για την πρεμιέρα της ταινίας στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα navy blue φόρεμα που ξεχώριζε από το ανάγλυφο μοτίβο Harlequin της SS01.

Αν και τα looks ήταν και τα δύο εξαιρετικά λιτά σε σύγκριση με αυτά που έχουμε συνηθίσει από τη Ντονατέλα Βερσάτσε, είναι σαφές ότι ο οίκος εξακολουθεί να ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα – μόλις τρεις ημέρες αργότερα, η Αμάντα Σέιφριντ φόρεσε το πρώτο look της Τζούλια Ρόμπερτς με τζιν και σακάκι για τη δική της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, χάρη στην κοινή τους στιλίστα, Ελίζαμπεθ Στιούαρτ.

Εντωμεταξύ, ο Μάθιου Μπλέιζι παρουσίασε όχι ένα, αλλά δύο νέα looks της Chanel στην Άϊο Εντεμπίρι, ενώ η Λουίζ Τρότερ στράφηκε στον Τζέικομπ Ελόρντι του Frankenstein για μια σειρά τριών εμφανίσεων της Bottega Veneta

Η Αμάντα Σέιφριντ με Prada και κοσμήματα Tiffany & Co. REUTERS/Yara Nardi

Η Αμάντα Σέιφριντ με Versace. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY

Μια υποψία από τη νέα Chanel 

Εντωμεταξύ, ο Μάθιου Μπλέιζι παρουσίασε όχι ένα, αλλά δύο νέα looks της Chanel στην Άϊο Εντεμπίρι, ενώ η Λουίζ Τρότερ στράφηκε στον Τζέικομπ Ελόρντι του Frankenstein για μια σειρά τριών εμφανίσεων της Bottega Veneta.

Ωστόσο, ο υπόλοιπος κόσμος της μόδας συνέχισε να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, με την Έμα Κορίν να κλέβει την παράσταση με ένα μοβ Miu Miu, τη Σέιλιν Γούντλεϊ να φοράει το νέο Celine του Μάικλ Ράιντερ και τον Άντονι Βακαρέλο να ντύνει μια εντυπωσιακή λίστα που περιλάμβανε την Κλόε Σεβινί, τον Λούκα Σάμπατ, την Ίντια Μουρ και τον Τζιμ Τζάρμους με Saint Laurent.

Δείτε μερικά από τα καλύτερα λουκ από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2025, μέχρι στιγμής:

Η Κέιτ Μπλάνσετ με Louis Vuitton. REUTERS/Yara Nardi

H Κέιτ Μπλάνσετ με Maison Margiela. REUTERS/Yara Nardi

Η Μία Γκοθ με Dior και Tiffany & Co κοσμήματα. REUTERS/Yara Nardi

Ο Τζέικομπ Ελόρντι με Bottega Veneta. REUTERS/Yara Nardi

H Τίλντα Σουίντον με Chanel. REUTERS/Yara Nardi

Η Σούκι Γουότερχαουζ με Rabanne. REUTERS/Remo Casilli

Η Τζούλια Ρόμπερτς με Versace. REUTERS/Yara Nardi

Ο Κλοέ Σεβινί με Saint Laurent. REUTERS/Remo Casilli

World
ΗΠΑ: Ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων οικονομολόγων υπέρ της ανεξαρτησίας της Fed, κατά των παρεμβάσεων Τραμπ

ΗΠΑ: Ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων οικονομολόγων υπέρ της ανεξαρτησίας της Fed, κατά των παρεμβάσεων Τραμπ

Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ
Η αλήθεια του 02.09.25

Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ

Μετά από δεκαετίες βουτηγμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, ο Τσάρλι Σιν αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να πει ο ίδιος την ιστορία του. Ή έστω ότι θυμάται από αυτήν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι επίσημο: Η Κλόι Μαλ παίρνει τα ηνία της Vogue από την Άννα Γουίντουρ
«Απίστευτα τυχερή» 02.09.25

Είναι επίσημο: Η Κλόι Μαλ παίρνει τα ηνία της Vogue από την Άννα Γουίντουρ

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα New York Times, η Κλόι Μαλ, νέα αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue, δήλωσε ότι είναι «περήφανη για το γεγονός ότι είναι nepo baby».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist
Ambient καταστάσεις 02.09.25

Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist

«Παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και έφτιαξα μια playlist σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορχηστρικά κομμάτια, για να συνοδεύσουν το υπέροχο και πικάντικο δείπνο των καλεσμένων μας», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπερν στο Instagram, προσθέτοντας ένα link προς μια playlist στο Apple Music.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκρότημα της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία
Αλλαγή ρόλων 02.09.25

Ο Ντουέιν Τζόνσον κλαίει ανεξέλεγκτα μετά τα 15 λεπτά χειροκρότημα της ταινίας «The Smashing Machine» στη Βενετία

Ο Ντουέιν Τζόνσον λαμβάνει και απολαμβάνει 15λεπτo χειροκροτήματα στο Φεστιβάλ της Βενετίας δημιουργώντας την τέλεια συνθήκη για τα επερχόμενα Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Facekini – Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν
Άοπλοι μασκοφόροι 02.09.25

Facekini - Η νέα, καυτή μόδα στην Κίνα που τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος αποδοκιμάζουν

Τα facekini αποτελούν μέρος μιας ακμάζουσας βιομηχανίας στην Κίνα που προσφέρει αξεσουάρ για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Κι ενώ οι γυναίκες τα αγκαλιάζουν, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας δεν τα εγκρίνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»
«Ελεύθερη» 01.09.25

«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Σε νέα συνέντευξή της στους Sunday Times η Ρόμπιν Ράιτ αποκαλύπτει γιατί μετανιώνει ως μητέρα, το λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, τη σχέση της με τον Σον Πεν και το νέο έρωτα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ναι μεν αλλά 01.09.25

Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

«Η τέχνη πρέπει να καταδικάζει τις φρικαλεότητες στον κόσμο και να είναι πολιτικά παρούσα. Αλλά όταν η πολιτική μπαίνει στην τέχνη, εκεί πάμε άσχημα», είπε μεταξύ άλλων η Κάρλα Σοφία Γκασκόν

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου – Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου
Στα σοκάκια 01.09.25

Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου - Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, όπου οι φήμες τον θέλουν να είναι σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου, συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η κάμερα τον εντόπισε σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»
Go Fun 01.09.25

«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»

Περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της, του θρυλικού ροκ σταρ, Όζι Όσμπορν, η Σάρον Όσμπορν έκανε την πρώτη δημόσια κίνησή της, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του με έναν συγκινητικό τρόπο

Σύνταξη
Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
Η απώλεια 02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»
Μοναδικός 02.09.25

Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»

Σήμερα, 2/9, ο Κιάνου Ριβς γιορτάζει τα 61α γενέθλια του. Μια ματιά σε όλα όσα κάνουν τον ηθοποιό όχι ακόμη ένα σταρ με ημερομηνία λήξης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας βολές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, λίγο πριν την αναμενόμενη - αριστερά και δεξιά - εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Γαλλία: «Ετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» – Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη χώρα
Ανατριχίλα 02.09.25

«Προετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» - Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη Γαλλία

Η Γαλλία ετοιμάζει νοσοκομεία για να περιθάλψει τραυματίες πολέμου ως τον Μάρτιο του 2026 - Η υπουργός Υγείας λέει ότι πρόκειται για «προληπτικά μέτρα» που ελήφθησαν από κοινού με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ
Η αλήθεια του 02.09.25

Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ

Μετά από δεκαετίες βουτηγμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, ο Τσάρλι Σιν αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να πει ο ίδιος την ιστορία του. Ή έστω ότι θυμάται από αυτήν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη
Ψηφιακή ενημέρωση 02.09.25

European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη

Το μέλλον της ενημέρωσης στην εποχή των δεδομένων, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το θέμα έχει μεγάλο συνέδριο που διοργανώνεται 8,9,10 Σεπτεμβρίου στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
Ελλάδα 02.09.25

Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου

Αποκαλυπτικές συνομιλίες έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του επιχειρηματία που κατηγορείται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σύνταξη
Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται
Κόσμος 02.09.25

Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν είναι ένας από τους 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο που έχουν προσκληθεί στη μεγαλειώδη εκδήλωση για να λάβουν θέση γύρω από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Σύνταξη
Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»
Eurobasket 2025 02.09.25

Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την ήττα από την Βοσνία και τόνισε ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στο ματς κόντρα στην Ισπανία.

Σύνταξη
Είναι επίσημο: Η Κλόι Μαλ παίρνει τα ηνία της Vogue από την Άννα Γουίντουρ
«Απίστευτα τυχερή» 02.09.25

Είναι επίσημο: Η Κλόι Μαλ παίρνει τα ηνία της Vogue από την Άννα Γουίντουρ

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα New York Times, η Κλόι Μαλ, νέα αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue, δήλωσε ότι είναι «περήφανη για το γεγονός ότι είναι nepo baby».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Αναζητά προπονητή, ξεχωρίζει η περίπτωση του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Άρης: Αναζητά προπονητή, ξεχωρίζει η περίπτωση του Μανόλο Χιμένεθ

Ο τεχνικός διευθυντής του Άρη Ρούμπεν Ρέγες αναζητά τον αντικαταστάτη Ουζουνίδη, έχοντας έχει κάνει επαφές με δυο–τρεις συμπατριώτες του ενώ είχε επικοινωνία και με τον πρώην της ΑΕΚ Μανόλο Χιμένεθ.

Σύνταξη
