Οι εμφανίσεις που έκαναν «μπαμ» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2025

Κάτι υπάρχει στον αέρα της Βενετίας φέτος. Αν και η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης ξεκινάει σε δεκαπέντε ημέρες, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας μόλις έκλεψε την παράσταση ως επίσημη έναρξη της φετινής σεζόν μόδας. Με αρκετές πρεμιέρες σχεδιαστών να έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα, οι εταιρείες μόδας έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν τη Βενετία ως πλατφόρμα για τις πρώτες τους εμφανίσεις.

Πάρτε για παράδειγμα τον Τζόναθαν Άντερσον – ενώ περιμένουμε με ανυπομονησία το ντεμπούτο του στη γυναικεία μόδα για τον Dior, ο Ιρλανδός σχεδιαστής έχει καταλάβει το κόκκινο χαλί της Βενετίας ως προσωπική του πασαρέλα, ντύνοντας τις Γκρέτα Λι, Μία Γκοθ, Μόνικα Μπαρμπάρο και Άλμπα Ρορβάχερ, ενώ οι Λούκα Γκουαντανίνο, Άντριου Γκάρφιλντ και Γουίλ Πράις φορούν όλοι Dior ανδρικά.

Τζούλια Ρόμπερτς και Versace

Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, η Versace αποκάλυψε επίσης την πρώτη εικόνα της επόμενης εποχής της, με τον δημιουργικό διευθυντή Ντάριο Βιτάλε να επιλέγει τη Τζούλια Ρόμπερτς ως νέα μούσα του. Η Αμερικανίδα ηθοποιός φόρεσε τζιν, ριγέ πουκάμισο και ένα oversized σακάκι στη φωτογράφηση για την ταινία After The Hunt, ενώ επέλεξε επίσης Versace για την πρεμιέρα της ταινίας στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα navy blue φόρεμα που ξεχώριζε από το ανάγλυφο μοτίβο Harlequin της SS01.

Αν και τα looks ήταν και τα δύο εξαιρετικά λιτά σε σύγκριση με αυτά που έχουμε συνηθίσει από τη Ντονατέλα Βερσάτσε, είναι σαφές ότι ο οίκος εξακολουθεί να ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα – μόλις τρεις ημέρες αργότερα, η Αμάντα Σέιφριντ φόρεσε το πρώτο look της Τζούλια Ρόμπερτς με τζιν και σακάκι για τη δική της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, χάρη στην κοινή τους στιλίστα, Ελίζαμπεθ Στιούαρτ.

Εντωμεταξύ, ο Μάθιου Μπλέιζι παρουσίασε όχι ένα, αλλά δύο νέα looks της Chanel στην Άϊο Εντεμπίρι, ενώ η Λουίζ Τρότερ στράφηκε στον Τζέικομπ Ελόρντι του Frankenstein για μια σειρά τριών εμφανίσεων της Bottega Veneta

Μια υποψία από τη νέα Chanel

Ωστόσο, ο υπόλοιπος κόσμος της μόδας συνέχισε να δίνει τον καλύτερό του εαυτό, με την Έμα Κορίν να κλέβει την παράσταση με ένα μοβ Miu Miu, τη Σέιλιν Γούντλεϊ να φοράει το νέο Celine του Μάικλ Ράιντερ και τον Άντονι Βακαρέλο να ντύνει μια εντυπωσιακή λίστα που περιλάμβανε την Κλόε Σεβινί, τον Λούκα Σάμπατ, την Ίντια Μουρ και τον Τζιμ Τζάρμους με Saint Laurent.

Δείτε μερικά από τα καλύτερα λουκ από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2025, μέχρι στιγμής: