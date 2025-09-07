Οι εμφανίσεις που έμειναν αξέχαστες στο φετινό Φεστιβάλ της Βενετίας – Η «οικολογική», ο «καλός κακός», ο «τεράγωνος»

magazin
Μια σειρά από εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025, που έκαναν εντύπωση για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Περίπου δύο μήνες μετά την μετατροπή των δρόμων και των καναλιών της Βενετίας σε πασαρέλα μόδας από διάσημους ηθοποιούς, στελέχη της τεχνολογίας και διαστημικούς τουρίστες για τον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ τον Ιούνιο, ένα άλλο εκλεκτό πλήθος επανέλαβε την ιστορία στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Ορισμένα σύνολα που εμφανίστηκαν στις εκδηλώσεις και τις προβολές προέρχονταν κατευθείαν από τις πασαρέλες των πρόσφατων επιδείξεων υψηλής ραπτικής και ανδρικής ένδυσης στην Ευρώπη. Άλλα δανείστηκαν από τα αρχεία των σχεδιαστών — ή, στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου look, δανείστηκαν σε πραγματικό χρόνο από μια ηθοποιό του φεστιβάλ σε μια άλλη.

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο εβδομάδων προβολών και συνεντεύξεων Τύπου, μια πλειάδα αστέρων — μεταξύ των οποίων οι Κόλμαν Ντομίνγκο, Τίλντα Σουίντον και Τζέικομπ Ελόρντι — εμφανίστηκαν με μια σειρά από επίσημα και χαλαρά ρούχα.

Η μόδα έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας – από τις πασαρέλες στο κόκκινο χαλί

YouTube thumbnail

Αυτές οι 14 εμφανίσεις ήταν μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Άϊο Εντεμπίρι – Το πιο συναρπαστικό


Ίσως να νόμιζε κανείς ότι το να φορέσει το ίδιο χρώμα κόκκινου με το χαλί θα τον έκανε να περάσει απαρατήρητος. Αυτό δεν ίσχυσε για την Εντεμπίρι, η οποία έκανε τις καρδιές να χτυπήσουν πιο γρήγορα όταν εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα ρομαντικό/φουτουριστικό φόρεμα Chanel.

Τζούλια Ρόμπερτς και Αμάντα Σέιφριντ – Οι πιο αξιοθαύμαστες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue Business (@voguebusiness)


Αυτό που φαινόταν ως γκάφα της μόδας — δύο άτομα να φορούν το ίδιο σύνολο στο ίδιο φεστιβάλ — αποδείχθηκε ένα μάθημα βιωσιμότητας και γενναιοδωρίας: οι Ρόμπερτς και η Σέιφριντ έχουν την ίδια στιλίστρια και, αφού η δεύτερη είδε την πρώτη με το συγκεκριμένο σύνολο Versace, φέρεται να ζήτησε να το δανειστεί και να το φορέσει με επιτυχία λίγες μέρες αργότερα.

Όσκαρ Άιζακ – Ο πιο καλός «κακός»


Με τα γκρίζα μαλλιά του, το ασπρόμαυρο σμόκιν Celine και το πουκάμισο με πουά, ο ηθοποιός θα μπορούσε να υποδύεται τον αδελφό μιας συγκεκριμένης φιγούρα κακού χαρακτήρα καρτούν που έχει εμμονή με τα σκυλάκια δαλματίας.

Κλοέ Σεβινί – Η πιο scrunchie


Η φούστα του δαντελένιου συνόλου Saint Laurent της ηθοποιού, ένα αρχειακό κομμάτι από τη συλλογή του 2018, θύμιζε περισσότερο ένα υπερμεγέθες scrunchie μαλλιών -ένα ακόμα item λατρείας από το παρελθόν.

Γκρέτα Λι: Η πιο σέξι


Εκτός από το ότι αναδείκνυε μοναδικά το σώμα της, το φόρεμα Dior της ηθοποιού είχε ένα φιόγκο στη μέση που φαινόταν σαν να μπορούσε να λυθεί ανά πάσα στιγμή, με ένα λάθος βήμα.

Λούκα Σάμπατ: Ο πιο τετράγωνος

REUTERS/Yara Nardi

Ισχυροί ώμοι, κοφτερά πέτα, φουσκωτά μπατζάκια στο παντελόνι: η ενδυμασία Saint Laurent του ηθοποιού τα είχε όλα –στον υπερθετικό βαθμό.

Ντα Βάιν Τζόι Ράντολφ – Η πιο λαχταριστή


Οι πτυχώσεις και τα βολάν έδωσαν στο λευκό φόρεμα Eloquii της ηθοποιού την αέρινη αίσθηση της γλυκιάς σαντιγί.

Άντριου Γκάρφιλντ – Ο κύριος ιδανικός-καιρός-για-πουλόβερ


Οι πιο δροσερές θερμοκρασίες μπορεί να μην έχουν φτάσει ακόμα, αλλά αφού είδαμε τον ηθοποιό να φοράει ένα μπλε πλεκτό Dior, είναι απολύτως δικαιολογημένο να θέλουμε να προσαρμόσουμε την γκαρνταρόμπα μας για το φθινόπωρο.

Myha’la: Η πιο ρετροφουτουριστική


Φορώντας χοντρά γυαλιά, γόβες και ένα τοπ Miu Miu με λουράκι και φούστα, η ηθοποιός συνδύασε την επαγγελματική με την καθημερινή ενδυμασία αλά 90s.

Κέιτ Μπλάνσετ: Η πιο «ουάου!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @runwayvista


Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η φούστα του φορέματος Maison Margiela της ηθοποιού της έδωσε φτερά στις πλάτες –και αέρα στα πανιά της φαντασίας μας.

Αμάρ Τσάντα-Πατέλ: Ο πιο οικολογικός


Ίχνη της φύσης μπορούσαν να διακριθούν στη φυλλώδη γραβάτα του ηθοποιού και στο παντελόνι Kartik Research, που είχε την γαλαζοπράσινη παλέτα ενός αφρώδους ωκεανού.

Άλμπα Ρόρβαχερ: Η πιο «χρυσή εποχή»


Η φαρδιά φούστα του φορέματος Dior της ηθοποιού θύμιζε τα ρούχα που φορούσαν οι κοσμικές κυρίες της λίστας των 400 της Κυρίας Άστορ (και τον τίτλο ενός επιτυχημένου τραγουδιού του Sir Mix-A-Lot).

Μπένι Σαφντί: Τα πιο ευτυχισμένα πόδια

REUTERS/Yara Nardi

Για να ξεχωρίσεις σε μια θάλασσα από κοστούμια πιγκουίνων, όπως έδειξε ο σκηνοθέτης, αρκεί να σηκώσεις τα μπατζάκια του παντελονιού σου και να αποκαλύψεις ένα ζευγάρι εκπληκτικές κάλτσες. Οι δικές του ήταν της Uniqlo (και το σμόκιν του ήταν Gucci).

*Με στοιχεία από nytimes.com

