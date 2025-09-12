Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Το να εστιάζεις στις διασημότητες ήταν πάντα μέρος της διασκέδασης της παρακολούθησης του Fashion Week της Νέας Υόρκης: ποτέ δεν ξέρεις ποιος από τους κορυφαίους σταρ θα αποφασίσει κάνει μια εμφάνιση-έκπληξη σε κάποιο σόου.

Μόλις την περασμένη σεζόν, είδαμε τον Bad Bunny, την Keke Palmer και την Chloë Sevigny, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς.

Από τις πολυσύχναστες θέσεις της πρώτης σειράς μέχρι τις εκπληκτικές εμφανίσεις στην πασαρέλα, δείτε πώς οι αγαπημένοι μας καλλιτέχνες, μουσικοί, ηθοποιοί, μοντέλα και trendsetters γιορτάζουν το καλύτερο της αμερικανικής μόδας.

Οι επιδείξεις για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 ξεκίνησαν επίσημα στις 11 Σεπτεμβρίου, όπως υποδείκνυε το ημερολόγιο του CFDA, αλλά οι εκτός ημερολογίου επιδείξεις ξεκίνησαν ήδη από τις αρχές της εβδομάδας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WWD (@wwd)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WWD (@wwd)

Το σόου του Michael Kors για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026

To Fashion Week της Νέας Υόρκης έχει το δικό του χρώμα

Οι επιδείξεις για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 ξεκίνησαν επίσημα στις 11 Σεπτεμβρίου, όπως υποδείκνυε το ημερολόγιο του CFDA, αλλά οι εκτός ημερολογίου επιδείξεις ξεκίνησαν ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, όταν η Rachel Comey και ο Brandon Maxwell διοργάνωσαν εντυπωσιακές επιδείξεις μόδας για να παρουσιάσουν τις τελευταίες τους συλλογές.

Για τον Maxwell, η παρουσίαση της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026 ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σηματοδότησε μια δεκαετία από την πρώτη παρουσίαση του ομώνυμου brand του σχεδιαστή.

Στις επιδείξεις Ralph Lauren και Michael Kors, οι πρώτες σειρές ήταν γεμάτες αστέρια. Στην πρώτη, θρύλοι όπως η Jessica Chastain, ο Usher, η Elsa Hosk, ο Nick Jonas και η Priyanka Chopra, η Naomi Watts και η Oprah Winfrey κάθονταν δίπλα στην πασαρέλα, ενώ στη δεύτερη υπήρχαν γνωστά πρόσωπα όπως η Suki Waterhouse, ο Law Roach, η Lili Reinhart και η Kaitlyn Dever.

Είστε περίεργοι να δείτε πώς οι αγαπημένοι σας σταρ υποδέχτηκαν μια από τις αγαπημένες μας περιόδους του χρόνου;

H Oprah Winfrey και η Gayle King στον Ralph Lauren

*Αρχική Φωτό: Η Delaney Rowe φτάνει στην επίδειξη της συλλογής Ralph Lauren Άνοιξη 2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Angelina Katsanis