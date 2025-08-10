magazin
Live in Style 10 Αυγούστου 2025 | 18:15
Eνσωμάτωση

Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»

«Δεχόμαστε οι πλουσιότεροι του κόσμου να ελέγχουν ποιες μειονότητες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν γενοκτονία» έγραψε το μοντέλο, το οποίο σήκωσε την παλαιστινιακή σημαία στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Spotlight

Αν κάνατε έστω και λίγο scroll στο TikTok και το Instagram αυτές τις ημέρες, σίγουρα θα έπεσαν στην αντίληψη σας μυριάδες βίντεο από την Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης SS26. Γνωστή για την παιχνιδιάρικη αισθητική της (και τα βολάν), η φετινή πασαρέλα και το κοινό που την περικλείει δημιούργησε ένα πολιτικό υπόβαθρο στο γεγονός -μια απροσδόκητη, αλλά ιδιαίτερως θετική τροπή αν με ρωτάτε.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της φινλανδικής μάρκας Marimekko των Viljo και Armi Ratia με έδρα το Ελσίνκι, η οποία σύμφωνα με το περιοδικό Dazed, πραγματοποιήθηκε έξω από μια βιομηχανική περιοχή κοντά στο λιμάνι της πόλης, το μοντέλο και μουσικός Jura έβγαλε μια παλαιστινιακή σημαία από την τσέπη της και την κράτησε σθεναρά μπροστά από το φλοράλ της φόρεμα, ενώ όργωνε την πασαρέλα.

Η σημαία έφερε επίσης ένα μήνυμα κατά παντός υπευθύνου: «ACT NOW AGAINST GENOCIDE» (Δράστε τώρα ενάντια στη γενοκτονία)».

View this post on Instagram

A post shared by Jura (@jura_indexspring)

«Είναι το μέλλον όλων μας»

Αργότερα, το μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την πράξη διαμαρτυρίας και έγραψε: «Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον για εμάς χωρίς την Παλαιστίνη. Δεν το καταλαβαίνετε; Αν δεχτούμε τώρα το Ισραήλ να εξοντώσει ολόκληρη την Παλαιστίνη, δεχόμαστε οι πλουσιότεροι του κόσμου να ελέγχουν ποιες μειονότητες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν γενοκτονία. Δεν το καταλαβαίνετε; Αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη είναι το μέλλον όλων μας».

Παράλληλα, κάλεσε τους ανθρώπους να μιλήσουν ενάντια στην συνεχιζόμενη γενοκτονία που διαπράττει το Ισράηλ στη Γάζα με ότι μέσα διαθέτουν.

Η πράξη της Jura δεν σηματοδοτεί την πρώτη φορά που βλέπουμε ανθρώπους της υψηλής ραπτικής να διαμαρτύρονται στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης για την κοινωνικοπολιτική δυσωδία που διέπει τον κόσμο: όπως γράφει στο Dazed η Ισομπέλ βαν Ντάικ: «η συλλογή AW25 Masculina της Alectra Rothschild περιλάμβανε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ κατά την ορκωμοσία του – συγκεκριμένα, το μέρος στο οποίο στοχεύει την τρανς κοινότητα – ως διαμαρτυρία για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων».

Εκτός των ορίων της πασαρέλας, οι δρόμοι της Κοπεγχάγης με αφορμή το fashion week, έχουν κατακλυστεί από παλαιστινιακές κεφίγιες, οι οποίες ενσωματώνονται στα street look με μαεστρία: θα τις δείτε δεμένες σε τσάντες (μια πληρωμένη απάντηση στον επιπόλαιο πυρετό των Labubu) και γύρω από το λαιμό.

*Με πληροφορίες από: Dazed

