«Απελευθέρωση. Τελεία!» – Η μεγάλη αδερφή των Χαντίντ αγωνίζεται για την Παλαιστίνη μέσω της τέχνης
Woman 10 Αυγούστου 2025 | 16:45

«Απελευθέρωση. Τελεία!» – Η μεγάλη αδερφή των Χαντίντ αγωνίζεται για την Παλαιστίνη μέσω της τέχνης

Χρησιμοποιώντας την τέχνη, τα μέσα ενημέρωσης, τη φωνή της και την οικογενειακή κληρονομιά η Αλάνα Χαντίντ απαιτεί απελευθέρωση της Παλαιστίνης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήμουν πάντα κάποια που ένιωθε ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη φωνή της», λέει η Παλαιστίνια-Αμερικανίδα Αλάνα Χαντίντ στο The New Arab.

Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, είμαστε θεατές μιας γενοκτονίας στη Γάζα που μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση, καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες απέτυχαν να δράσουν. Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τις θηριωδίες του στον πολιορκημένο θύλακα, με παγκόσμιες διαμαρτυρίες, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εράνους – όλοι απαιτούν μια ελεύθερη Παλαιστίνη και τον τερματισμό της κατοχής.

Καθώς σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μαζικού λιμού στη Γάζα, που τροφοδοτείται από τον αποκλεισμό του Ισραήλ, και καθώς τα χτυπήματα συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή όπου 60.138 Παλαιστίνιοι έχουν πλέον σκοτωθεί, η ανάγκη για τον τερματισμό αυτής της κτηνωδίας είναι τόσο επείγουσα όσο ποτέ άλλοτε.

Αλλά αυτός ο αγώνας για την απελευθέρωση δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου – για πολλές παλαιστινιακές οικογένειες, όπως οι Χαντίντ, ο παλαιστινιακός απελευθερωτικός αγώνας συνεχίζεται για πάνω από έναν αιώνα, με ρίζες στην αποικιακή αντίσταση, στις προσπάθειες κατά του εκτοπισμού και στα αιτήματα για κρατική υπόσταση και το δικαίωμα επιστροφής.

«Λέω ότι είμαι Παλαιστίνια εδώ και πολύ καιρό»

Στην πραγματικότητα, το μοντέλο, ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, podcaster, συγγραφέας και δημιουργική διευθύντρια της Watermelon Pictures, χρησιμοποιεί εδώ και καιρό την πλατφόρμα της για να ζητήσει μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

«Μιλάω για την Παλαιστίνη εδώ και πολύ καιρό και λέω ότι είμαι Παλαιστίνια εδώ και πολύ καιρό, κάτι που, κατά πολλούς τρόπους, για πολλούς ανθρώπους, ήταν μια επαναστατική πράξη» συνεχίζει.

«Ως οικογένεια, έχουμε δημιουργήσει μια αρκετά μεγάλη πλατφόρμα και ένιωσα ότι θα ήμουν γελοία αν δεν την χρησιμοποιούσα για αυτόν τον σκοπό» προσθέτει, αναφερόμενη κυρίως στον διάσημο πατέρα της, Μοχάμεντ Χαντίντ, τις διάσημες αδερφές και supermodel Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ καθώς και τον αδερφό της, τον παραγωγό, Ανουάρ Χαντίντ, οι οποίοι έχουν εκφράσει την άποψή τους για την Παλαιστίνη.

«Tο γεγονός ότι βρίσκομαι σε διαφορετικούς χώρους όπου, χωρίς εισαγωγικά, η πολιτική δεν είναι απαραίτητα ευπρόσδεκτη, είναι μια ευκαιρία για μένα να εκπροσωπήσω ότι η Παλαιστίνη είναι σημαντική σε κάθε βιομηχανία και να μιλήσω γι’ αυτήν και να μιλήσω δυνατά» λέει η Αλάνα Χαντίντ

Ριζομένη στην αντίσταση

Από το να φοράει το keffiyeh της κατά τη διάρκεια των εβδομάδων μόδας, να μιλάει για την Παλαιστίνη σε δείπνα και να είναι η δημιουργική διευθύντρια μιας εταιρείας παραγωγής που ανήκει και διοικείται από Παλαιστίνιους, η Αλάνα Χαντίντ φροντίζει η Παλαιστίνη να είναι μέρος όλων όσων κάνει.

«Νομίζω ότι το γεγονός ότι βρίσκομαι σε διαφορετικούς χώρους όπου, χωρίς εισαγωγικά, η πολιτική δεν είναι απαραίτητα ευπρόσδεκτη, είναι μια ευκαιρία για μένα να εκπροσωπήσω ότι η Παλαιστίνη είναι σημαντική σε κάθε βιομηχανία και να μιλήσω γι’ αυτήν και να μιλήσω δυνατά» εξηγεί.

Προερχόμενη από μια οικογένεια που αντιμετώπισε τη Νάκμπα, η Αλάνα αναγνωρίζει ότι ο πατέρας της εξακολουθεί να είναι πρόσφυγας, ανεξάρτητα από το αν τα κατάφερε καλά στη ζωή του ή αν τα κατάφεραν και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της.

«Η Παλαιστίνη είναι η πατρίδα του. Γεννήθηκε εκεί» λέει στο The New Arab.

«Όταν δεν σου επιτρέπεται να επιστρέψεις στην πατρίδα σου, όταν έχεις εκδιωχθεί από την πατρίδα σου χωρίς δικαίωμα επιστροφής, είσαι για πάντα πρόσφυγας. Οι Παλαιστίνιοι το κουβαλούν αυτό μαζί τους για πάντα» συνεχίζει η Αλάνα.

«Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πάμε και να ζήσουμε στην Παλαιστίνη, τον πατρογονικό μας τόπο, μας συνοδεύει για πάντα. Είναι ένας σπόρος στην καρδιά μας που θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του».

«Νιώθω ότι αυτό με κάνει γενναία. Με κάνει μαχήτρια»

Ο αγώνας την έχει κάνει πιο δυνατή, λέει η Αλάνα, με την επιβίωση της οικογένειάς της να της δίνει τη δύναμη και την κατανόηση ότι μπορεί να κάνει τα πάντα.

«Νιώθω ότι αυτό με κάνει γενναία. Με κάνει μαχήτρια» εξηγεί η Αλάνα.

Όντας κατά το ήμισυ Ιρλανδή, η οικογένεια των ακτιβιστών έχει αγωνιστεί για την απελευθέρωση και στα δύο μέτωπα, νιώθοντας ενισχυμένη για τον αγώνα. Η Αλάνα θυμάται ότι ο ξάδερφός της την πήγαινε σε διαδηλώσεις όταν ήταν παιδί, αλλά ήταν κυρίως κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα το 2021 που η ακτιβίστρια άρχισε πραγματικά να ενισχύει τις φωνές των Παλαιστινίων επί τόπου.

Σε μια εποχή που χρησιμοποιούνταν ζωντανά βίντεο για τη μετάδοση των ισραηλινών θηριωδιών, η Αλάνα είχε πολλούς ανθρώπους που τη ρωτούσαν αν μπορούσαν να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα της για να υψώσουν τη φωνή τους.

«Το αίμα μου κυριολεκτικά αγωνίζεται για την απελευθέρωση και καταλαβαίνω τι είναι αγώνας και ξέρω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά», συνεχίζει.

Χτίζοντας απελευθερωτικά μέσα ενημέρωσης

Παράλληλα με την υπεράσπισή της, η Αλάνα συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των παλαιστινιακών φωνών, που η βιομηχανία του θεάματος έχει φιμώσει, μέσω της δουλειάς της στην Watermelon Pictures, που ιδρύθηκε από τα αδέλφια Χάμζα και Μπάντι Αλί και στοχεύει να αποτελέσει μέρος του ταξιδιού της στην κοινοποίηση παλαιστινιακών ιστοριών και να επιτρέψει στο κοινό να κατανοήσει την ανθρωπιά τους, γεφυρώνοντας παράλληλα το χάσμα μεταξύ απόγνωσης και χαράς.

Αν και ο επίσημος τίτλος της είναι «Creative Director», η Αλάνα εξηγεί ότι όλοι κάνουν τα πάντα στον οίκο παραγωγής και διανομής, από το να παρακολουθούν τις ταινίες, να εργάζονται για τη φωνή της μάρκας, μέχρι να βοηθούν στην προσέγγιση περισσότερου κοινού.

«Απλώς αισθάνομαι πολύ περήφανη για αυτό που είναι, όχι μόνο ως εταιρεία, αλλά και ως ιδέα της δημιουργίας της δικής μας ελευθερίας σε χώρους τώρα, γιατί πραγματικά, πρέπει να δημιουργούμε αυτές τις κοινότητες σε αυτούς τους τομείς σε διάφορες βιομηχανίες όσο μπορούμε. Αυτή τη στιγμή» εξηγεί η Αλάνα.

«Όχι όταν βρούμε την απελευθέρωση, αλλά πριν, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε την απελευθέρωση, και αυτό είναι απελευθερωτική ψυχαγωγία. Η Watermelon Pictures προσπαθεί πραγματικά να το κάνει αυτό, και νομίζω ότι το πετυχαίνουμε, και είναι πανέμορφο, και είμαι περήφανη που συμμετέχω σε αυτό».

Σε μια εποχή που χρησιμοποιούνταν ζωντανά βίντεο για τη μετάδοση των ισραηλινών θηριωδιών, η Αλάνα είχε πολλούς ανθρώπους που τη ρωτούσαν αν μπορούσαν να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα της για να υψώσουν τη φωνή τους

YouTube thumbnail

Από τη διαμαρτυρία στο podcast

Παράλληλα με τη δουλειά της στην παραγωγή, η Αλάνα παρουσιάζει επίσης πολλές φιλοπαλαιστινιακές φωνές μέσω του podcast της The Seeds, όπου παρουσιάζει στους ακροατές τα πρόσωπα πίσω από τις πολλές προσπάθειες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προωθούν τη συζήτηση για το θέμα.

«Υπάρχουν αυτοί οι όμορφοι άνθρωποι που έχουν τόσο εκπληκτικές ιστορίες ζωής και έτσι ήθελα να τους δώσω μια πλατφόρμα για να συστηθούν σε ανθρώπους με τους οποίους είχαν γίνει σόσιαλ φίλοι ή που είχαν αρχίσει να τους ακολουθούν λόγω των φιλοπαλαιστινιακών τους απόψεων», εξηγεί η Αλάνα.

«Οπότε, ήμουν εγώ που έκανα συζητήσεις μαζί τους για το ποιοι είναι κατά βάθος, όχι μόνο για την Παλαιστίνη, αλλά για όλα όσα κάνουν και ποια νομίζω ότι είναι η επίδρασή τους στον κόσμο».

Διδάσκοντας την ανείπωτη ιστορία

Η Αλάνα, μαζί με τη φίλη της Τζανάν, ολοκληρώνει επίσης το πρώτο προσχέδιο ενός βιβλίου που εκπαιδεύει τα παιδιά του σχολείου για την Παλαιστίνη, ένα θέμα που δεν έχει αγγίξει το εκπαιδευτικό σύστημα, και το μοντέλο ελπίζει ότι θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

«Δεν έχουμε εκπαιδευτεί για το θέμα, οπότε το γεγονός ότι οι άνθρωποι το αγνοούν είναι λυπηρό, αλλά είναι σκόπιμο, και έτσι καταλαβαίνω ότι χρειάζεται πολλή εκπαίδευση» λέει η Αλάνα για το θέμα.

«Γι’ αυτό πολλοί Παλαιστίνιοι κάνουν ό,τι μπορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκπαιδεύσουν πραγματικά τον κόσμο για την ιστορία της Παλαιστίνης, την ιστορία του σιωνισμού, την ιστορία του [ισραηλινού στρατού], τι ήταν και τι είναι το Ισραήλ και τι είναι η κατοχή».

Μέσω της χρήσης της πλατφόρμας της για να διαδώσει τη λέξη για την Παλαιστίνη, την ενσωμάτωση της Παλαιστίνης σε ό,τι κάνει και την ενίσχυση των παλαιστινιακών φωνών, η Αλάνα Χαντίν έχει έναν τελικό στόχο: μια ελεύθερη Παλαιστίνη.

«Ελπίζω ότι περισσότερος κόσμος θα εκπαιδευτεί» λέει η ίδια.

«Ελπίζω ότι περισσότεροι άνθρωποι θα συμμετάσχουν μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα για την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων, όχι μόνο των Παλαιστινίων – ο αγώνας για μια ελεύθερη Παλαιστίνη είναι ο αγώνας για την ελευθερία, για όλους, για ένα ελεύθερο Κονγκό, για ένα ελεύθερο Πουέρτο Ρίκο, για ένα ελεύθερο Σουδάν, για την ελευθερία στον Λίβανο, για παντού, παντού στον κόσμο, αυτό σημαίνει μια ελεύθερη Παλαιστίνη» προσθέτει η Αλάνα.

«Αλλά ο τελικός μου στόχος είναι η απελευθέρωση. Τελεία και παύλα».

*Με στοιχεία από newarab.com

