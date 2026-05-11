Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χθες Κυριακή την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηριζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Evan Vucci, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Διάβασα την απάντηση των λεγόμενων ‘αντιπροσώπων’ του Ιράν. Δεν μου αρέσει – ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!», έγραψε στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗝. 𝗧𝗿𝘂𝗺𝗽 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗣𝗼𝘀𝘁 – 𝟬𝟰:𝟭𝟮 𝗣𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝟬𝟱.𝟭𝟬.𝟮𝟲 I have just read the response from Iran’s so-called “Representatives.” I don’t like it — TOTALLY UNACCEPTABLE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J.… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 10, 2026

Λίγο νωρίτερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε μεταδώσει επικαλούμενο πληροφορημένη πηγή ότι η ιρανική πρόταση, η οποία εστάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των πακιστανών μεσολαβητών, υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματισθεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.

Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματισθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, πρόσθεσε το Tasnim.

Η «διαχείριση» των Στενών

Η πηγή δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το Tasnim, ότι τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν «τη διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, εφόσον αναληφθούν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ». Η πηγή δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ