Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι – Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα μοντέλα σε μια επίδειξη της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για την πολυτελή μάρκα Matières Fécales τον περασμένο μήνα χλεύασαν το 1% του πλανήτη φορώντας προσθετικά που έμοιαζαν με πρόσωπα μετά από χειρουργική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένων γκροτέσκων εξογκωμάτων κάτω από τα μάτια, δέρματος τραβηγμένου προς τα πάνω από τους κροτάφους και χειλιών που φαινόταν αφύσικα φουσκωμένα και ραμμένα στις άκρες.

Το «South Park» απεικόνισε την Kristi Noem με ένα πρόσωπο τόσο γεμάτο μπότοξ, που τελικά λιώνει και χύνεται.

Το «πλούσιο πρόσωπο»

«Από το Met Gala μέχρι τα Όσκαρ και κάθε κόκκινο χαλί ενδιάμεσα, αυτά τα πλούσια πρόσωπα είναι παντού» σχολιάζει ένας guest editor σε άρθρο γνώμης στους New York Times.

Ένα «πλούσιο πρόσωπο» είναι τεντωμένο, συχνά ανίκανο να εκφράσει ποικίλες εκφράσεις, και γεμισμένο με υλικά πλήρωσης, εμφυτεύματα ή λίπος που έχει μεταμοσχευθεί από τον ίδιο τον ασθενή.

Παλιά ήταν αλλιώς

Κάποτε, αυτό το πρόσωπο ανήκε σε μια κακόφημη τάξη ελίτ στις επιστημονικές φανταστικές απεικονίσεις ενός δυστοπικού μέλλοντος.

Στην ταινία «The Hunger Games», οι κάτοικοι της πρωτεύουσας που απολαμβάνουν την πολυτέλεια και την υπερβολή εις βάρος άλλων φτωχών περιοχών συχνά φέρουν σμιλεμένα, αλλοιωμένα πρόσωπα.

Στην σειρά «Doctor Who», μια πλούσια κοσμική περσόνα από το μακρινό μέλλον έχει υποβληθεί σε τόσα πολλά λίφτινγκ που έχει καταλήξει να μοιάζει με ένα τεντωμένο πρόσωπο πάνω σε ένα λεπτό φύλλο δέρματος στερεωμένο σε ένα πλαίσιο, το οποίο διατηρείται με συνεχή ενυδάτωση.

«Από το Met Gala μέχρι τα Όσκαρ και κάθε κόκκινο χαλί ενδιάμεσα, αυτά τα πλούσια πρόσωπα είναι παντού» σχολιάζει ένας guest editor σε άρθρο γνώμης στους New York Times

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Matières Fécales (@matieresfecalesparis)

Να φανεί η υπερβολή

Οι υπερπλούσιοι φαίνονται όλο και λιγότερο να ενδιαφέρονται να κρύψουν τις υπερβολές τους.

«Είναι πλουσιότεροι από ποτέ, και προσωπικότητες όπως η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τους δίνουν την άδεια να επιδεικνύουν τα λάφυρα της νέας Χρυσής Εποχής τους» συνεχίζει ο guest editor στους New York Times.

Ακραίος πλούτος

Στο κάτω-κάτω, η σιωπηρή γοητεία των αισθητικών επεμβάσεων δεν αφορά απλώς το να φαίνεσαι «καλύτερος» ή να «διορθώνεις» κάτι ή να προσπαθείς να παραμείνεις ανταγωνιστικός σε εργασιακά περιβάλλοντα που κάνουν διακρίσεις λόγω ηλικίας.

Πρόκειται για την απόλαυση ενός συγκεκριμένου είδους εμπειρικής φροντίδας του εαυτού που είναι απεριόριστα προσαρμόσιμη και προσβάσιμη μόνο σε μια επιλεγμένη ομάδα.

«Σηματοδοτεί ακραίο πλούτο και την ένταξη σε μια ελίτ, πανίσχυρη κλίκα που λειτουργεί σύμφωνα με ένα διαφορετικό σύνολο κοινωνικών κανόνων και ρυθμίσεων» σχολιάζει ο guest editor στους New York Times.

«Είναι πλουσιότεροι από ποτέ, και προσωπικότητες όπως η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τους δίνουν την άδεια να επιδεικνύουν τα λάφυρα της νέας Χρυσής Εποχής τους»

Οι «Πολύ Σημαντικοί Πελάτες»

Παλαιότερα, η επίδειξη κοινωνικού κύρους ήταν προνόμιο του κοκτέιλ φορέματος των 18.000 δολαρίων ή της τσάντας σχεδιαστή των 50.000 δολαρίων.

Σήμερα, ο μικρός αριθμός των «Πολύ Σημαντικών Πελατών» που αντιπροσωπεύουν το 40% των πωλήσεων πολυτελών προϊόντων φαίνεται να διοχετεύει όλο και μεγαλύτερο μέρος των περιζήτητων δαπανών του στην περιποίηση του προσώπου.

Το «πρόσωπο Mar-a-Lago»

Οι σημερινές αισθητικές θεραπείες, που προωθούνται έξυπνα στην αγορά, περιλαμβάνουν τη «σφαιρική μικρο-βελτιστοποίηση του προσώπου», η οποία περιλαμβάνει πολυάριθμες επεμβάσεις για να διορθωθούν τα πάντα, από την κλίση των ματιών μέχρι τον τρόπο που το φως αντανακλάται στο πιγούνι ή στα μήλα του προσώπου, και μπορεί να κοστίζει από 250 ευρώ έως κάμποσα (πολλά) χιλιάρικα.

Υπάρχουν επίσης οι επιλογές των λίφτινγκ «forever 35», «Diamond mini» και «weekend». Οι πλαστικοί χειρουργοί στην Ουάσιγκτον, δε, έρχονται αντιμέτωποι με την έκρηξη αιτημάτων για το «πρόσωπο Mar-a-Lago».

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στους nytimes.com