The Good Life 05 Μαΐου 2026, 19:20

Παλιά, οι πλούσιοι δεν έμοιαζαν έτσι – Γκροτέσκα εξογκώματα, αφύσικα χείλη

«Αν περάσεις αρκετό χρόνο κοντά στους πάμπλουτους αυτές τις μέρες, είναι προφανές. Οι πλούσιοι δε έμοιαζαν έτσι παλιά - γιατί δεν μπορούσαν» σχολιάζει ένας guest editor σε άρθρο γνώμης στους NYT.

Έφη Αλεβίζου
Τα μοντέλα σε μια επίδειξη της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για την πολυτελή μάρκα Matières Fécales τον περασμένο μήνα χλεύασαν το 1% του πλανήτη φορώντας προσθετικά που έμοιαζαν με πρόσωπα μετά από χειρουργική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένων γκροτέσκων εξογκωμάτων κάτω από τα μάτια, δέρματος τραβηγμένου προς τα πάνω από τους κροτάφους και χειλιών που φαινόταν αφύσικα φουσκωμένα και ραμμένα στις άκρες.

Το «South Park» απεικόνισε την Kristi Noem με ένα πρόσωπο τόσο γεμάτο μπότοξ, που τελικά λιώνει και χύνεται.

Το «πλούσιο πρόσωπο»

«Από το Met Gala μέχρι τα Όσκαρ και κάθε κόκκινο χαλί ενδιάμεσα, αυτά τα πλούσια πρόσωπα είναι παντού» σχολιάζει ένας guest editor σε άρθρο γνώμης στους New York Times.

Ένα «πλούσιο πρόσωπο» είναι τεντωμένο, συχνά ανίκανο να εκφράσει ποικίλες εκφράσεις, και γεμισμένο με υλικά πλήρωσης, εμφυτεύματα ή λίπος που έχει μεταμοσχευθεί από τον ίδιο τον ασθενή.

Παλιά ήταν αλλιώς

Κάποτε, αυτό το πρόσωπο ανήκε σε μια κακόφημη τάξη ελίτ στις επιστημονικές φανταστικές απεικονίσεις ενός δυστοπικού μέλλοντος.

Στην ταινία «The Hunger Games», οι κάτοικοι της πρωτεύουσας που απολαμβάνουν την πολυτέλεια και την υπερβολή εις βάρος άλλων φτωχών περιοχών συχνά φέρουν σμιλεμένα, αλλοιωμένα πρόσωπα.

Στην σειρά «Doctor Who», μια πλούσια κοσμική περσόνα από το μακρινό μέλλον έχει υποβληθεί σε τόσα πολλά λίφτινγκ που έχει καταλήξει να μοιάζει με ένα τεντωμένο πρόσωπο πάνω σε ένα λεπτό φύλλο δέρματος στερεωμένο σε ένα πλαίσιο, το οποίο διατηρείται με συνεχή ενυδάτωση.

Να φανεί η υπερβολή

Οι υπερπλούσιοι φαίνονται όλο και λιγότερο να ενδιαφέρονται να κρύψουν τις υπερβολές τους.

«Είναι πλουσιότεροι από ποτέ, και προσωπικότητες όπως η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τους δίνουν την άδεια να επιδεικνύουν τα λάφυρα της νέας Χρυσής Εποχής τους» συνεχίζει ο guest editor στους New York Times.

Ακραίος πλούτος

Στο κάτω-κάτω, η σιωπηρή γοητεία των αισθητικών επεμβάσεων δεν αφορά απλώς το να φαίνεσαι «καλύτερος» ή να «διορθώνεις» κάτι ή να προσπαθείς να παραμείνεις ανταγωνιστικός σε εργασιακά περιβάλλοντα που κάνουν διακρίσεις λόγω ηλικίας.

Πρόκειται για την απόλαυση ενός συγκεκριμένου είδους εμπειρικής φροντίδας του εαυτού που είναι απεριόριστα προσαρμόσιμη και προσβάσιμη μόνο σε μια επιλεγμένη ομάδα.

«Σηματοδοτεί ακραίο πλούτο και την ένταξη σε μια ελίτ, πανίσχυρη κλίκα που λειτουργεί σύμφωνα με ένα διαφορετικό σύνολο κοινωνικών κανόνων και ρυθμίσεων» σχολιάζει ο guest editor στους New York Times.

Οι «Πολύ Σημαντικοί Πελάτες»

Παλαιότερα, η επίδειξη κοινωνικού κύρους ήταν προνόμιο του κοκτέιλ φορέματος των 18.000 δολαρίων ή της τσάντας σχεδιαστή των 50.000 δολαρίων.

Σήμερα, ο μικρός αριθμός των «Πολύ Σημαντικών Πελατών» που αντιπροσωπεύουν το 40% των πωλήσεων πολυτελών προϊόντων φαίνεται να διοχετεύει όλο και μεγαλύτερο μέρος των περιζήτητων δαπανών του στην περιποίηση του προσώπου.

Το «πρόσωπο Mar-a-Lago»

Οι σημερινές αισθητικές θεραπείες, που προωθούνται έξυπνα στην αγορά, περιλαμβάνουν τη «σφαιρική μικρο-βελτιστοποίηση του προσώπου», η οποία περιλαμβάνει πολυάριθμες επεμβάσεις για να διορθωθούν τα πάντα, από την κλίση των ματιών μέχρι τον τρόπο που το φως αντανακλάται στο πιγούνι ή στα μήλα του προσώπου, και μπορεί να κοστίζει από 250 ευρώ έως κάμποσα (πολλά) χιλιάρικα.

Υπάρχουν επίσης οι επιλογές των λίφτινγκ «forever 35», «Diamond mini» και «weekend». Οι πλαστικοί χειρουργοί στην Ουάσιγκτον, δε, έρχονται αντιμέτωποι με την έκρηξη αιτημάτων για το «πρόσωπο Mar-a-Lago».

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στους nytimes.com

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

8 low‑impact cardio ασκήσεις που καίνε θερμίδες – χωρίς καταπόνηση

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

«Σ’ αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ
«Σ' αγαπώ, πατέρα, αλλά μισώ όσα εκπροσωπείς»: Από την ελίτ στον IRA η «περήφανα ένοχη» Ρόουζ Ντάγκντεϊλ

Από τα σαλόνια της ελίτ στον IRA, η Ρόουζ Ντάγκντεϊλ γύρισε την πλάτη στην τάξη της και βρέθηκε σε βομβιστικές επιθέσεις και μια ιστορική ληστεία τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναμνήσεις κι ενσταντανέ από το Met Gala, όπως τα αποτύπωσαν φωτογράφοι, σχεδιαστές και προσωπικότητες που παρευρέθηκαν τη δεκαετία του ’80, του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Έφη Αλεβίζου
Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεωρούνται έως και σήμερα το κορυφαίο δίδυμο πολεμικών φωτορεπόρτερ. Και τώρα, η ιστορία των Γκέρντα Τάρο και Ρόμπερτ Κάπα έρχεται στη μεγάλη οθόνη με το Becoming Capa

Φροίξος Φυντανίδης
Ένας συγκρατούμενος δήλωσε ότι ανακάλυψε το σημείωμα αφού ο Έπσταϊν βρέθηκε τραυματισμένος στο κελί του, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Τώρα φυλάσσεται κλειδωμένο σε δικαστικό μέγαρο.

Έφη Αλεβίζου
Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Μίνα Μουστάκα
Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Νικόλαος Κώτσης
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Ανοιχτό παραμένει το σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. «Δεν μας ανακοίνωσαν κάτι οριστικό γιατί δεν έχουν πάρει απόφαση ακόμη», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Βίκυ Χατζηβασιλείου, μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε.

Ο Λανουά που πέρασε από την Θεσσαλονίκη αλλά απέφυγε να πάει στην Τούμπα, όρισε σε κομβικό αγώνα της Super League έναν ρέφερι που ερευνάται για το σκάνδαλο «Calciopolis 2.0» και έκανε κακή διαιτησία.

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, όπως οι άνθρωποι όμως όταν κοιμούνται ξυπνούν έτσι και το ηφαίστειο κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι το πότε θα ξυπνήσει», είπε μεταξύ άλλων ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 7 μέλη, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ - Εξιχνιάστηκαν 41 περιπτώσεις

Αντί για αέρα ή νερό, τα κλασικά NeeDoh είναι γεμισμένα με κάτι που μοιάζει με ζύμη αλλά δεν είναι και όταν τα ζουλάς έχουν μια «αργή» και σταθερή επαναφορά... άκρως εθιστική.

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει τελικά στη φετινή Μπιενάλε, σε μια διοργάνωση που ήδη σημαδεύεται από παραιτήσεις, πολιτικές εντάσεις και διαμάχες για Ισραήλ και Ρωσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι άνδρες της Τροχαίας ελέγχουν καθημερινά συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, προκειμένου να βάλουν τέλος σε μια κακή συνήθεια των οδηγών.

«Ασπιρίνες» από την κυβέρνηση, σε ένα δομικό πρόβλημα ακρίβειας. Το Fuel Pass επανέρχεται στο τραπέζι ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δίνοντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές αλλά χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.

Στράτος Ιωακείμ
Η ομαδική έκθεση «NoMuds» παρουσιάζεται στον πολυχώρο FOUAR στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας 20 σύγχρονους κεραμίστες που αναδεικνύουν τη δυναμική και την εξέλιξη της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Ο 25χρονος Γάλλος εξτρέμ αναμένεται ν' ακούσει ένα… μυθικό ποσό από την διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, για να επεκτείνει την συνεργασία του με την πρωταθλήτρια Γερμανίας

