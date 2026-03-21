21.03.2026 | 17:44
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή
Γιατί όλοι στο Χόλιγουντ έχουν «κουρασμένα μάτια»; Ειδικοί στην αισθητική αποκαλύπτουν
Fizz 21 Μαρτίου 2026, 20:50

Γιατί όλοι στο Χόλιγουντ έχουν «κουρασμένα μάτια»; Ειδικοί στην αισθητική αποκαλύπτουν

Γιατί σταρ του Χόλιγουντ όπως η Τζένιφερ Άνιστον, η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Τζέι Λο φαίνονται «νυσταγμένες» παρά τα απόλυτα λεία πρόσωπά τους;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Διασημότητες του Χόλιγουντ ηλικίας 50 ετών και άνω εξακολουθούν να έχουν το λείο δέρμα των 20άρηδων και 30άρηδων, χάρη στις ενέσιμες θεραπείες, τα λέιζερ και τα καλύτερα προϊόντα περιποίησης που μπορεί να αγοράσει κανείς. «Υπάρχει όμως μια περιοχή του προσώπου που είναι πολύ δύσκολο να αναζωογονηθεί, ακόμα και αν το υπόλοιπο πρόσωπό σας είναι απόλυτα λείο» λένε οι ειδικοί.

Διασημότητες όπως η Τζένιφερ Λόπεζ, η Χάιντι Κλουμ και η Τζένιφερ Άνιστον έχουν πέσει θύματα της κατάρας των «κουρασμένων ματιών», που τις κάνει να φαίνονται σαν να έχουν χάσει τον απαραίτητο ύπνο, παρά τη συνολική νεανική λάμψη τους.

Σύμφωνα με ειδικούς της αισθητικής, λοιπόν, η θεραπεία της περιοχής των ματιών είναι «δύσκολη» ακόμη και για τους πιο ταλαντούχους επαγγελματίες.

Η Ούμα Θέρμαν παρευρίσκεται στην επίδειξη μόδας της Lanvin κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, στο Παρίσι της Γαλλίας, στις 27 Φεβρουαρίου 2019. REUTERS/Stephane Mahe

Η ορατή γήρανση

Η περιοχή κάτω από τα μάτια είναι μία από τις πιο λεπτές περιοχές του δέρματος και κινείται συνεχώς όταν ανοιγοκλείνουμε τα μάτια, χαμογελάμε, δακρύζουμε ή κάνουμε οποιαδήποτε γκριμάτσα.

Αυτό σημαίνει ότι είναι συχνά το πρώτο σημείο όπου η γήρανση γίνεται ορατή, ακόμη και όταν το υπόλοιπο πρόσωπο φαίνεται λείο.

Όχι μόνο γερνάει πιο γρήγορα, αλλά αυτή η ευαίσθητη περιοχή του προσώπου είναι επίσης «ιδιαίτερα δύσκολη στη θεραπεία», δήλωσε η Dr Gizem Seymenoglu, ιατρός αισθητικής στο Longevita, στην εφημερίδα Daily Mail.

Σύμφωνα με τη Dr Devine, όταν προστίθεται όγκος σε άλλες περιοχές του προσώπου – όπως τα μάγουλα – αυτό μπορεί «να κάνει την περιοχή κάτω από τα μάτια να φαίνεται πιο κοίλη λόγω της αντίθεσης»

Η Χάιντι Κλουμ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά την άφιξη των καλεσμένων στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 15 Μαρτίου 2026. REUTERS/Daniel Cole

Ήπια αφυδάτωση

«Η περιοχή κάτω από τα μάτια είναι πολύ ευαίσθητη. Το Botox, για παράδειγμα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας κάτω από το μάτι, αλλά μόνο στις εξωτερικές γωνίες. Αυτό σημαίνει ότι οι λεπτές ρυτίδες κάτω από το μάτι συχνά παραμένουν ανεπηρέαστες».

Σύμφωνα με τη Dr Devine, αισθητική γιατρό και ιδρύτρια της Devine Clinic στο Λονδίνο, καθώς μεγαλώνουμε, το δέρμα γίνεται ακόμη πιο λεπτό λόγω της απώλειας κολλαγόνου και ελαστίνης – δίνοντας στην περιοχή κάτω από τα μάτια μια «ζαρωμένη» όψη.

Η Dr Gizem, από την άλλη πλευρά, σημείωσε ότι η ήπια αφυδάτωση μπορεί να κάνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες πιο ορατές, ιδιαίτερα κάτω από τα μάτια.

«Εάν το δέρμα είναι ελαφρώς αφυδατωμένο και στη συνέχεια καλυφθεί με foundation, concealer ή οτιδήποτε παρόμοιο, μπορεί να δημιουργηθεί μια ελαφρώς ανώμαλη ή τραχιά εμφάνιση», εξήγησε.

Η Τζένιφερ Λόπεζ παρευρίσκεται στα 16α Βραβεία Governors της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, στις 16 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Το κονσίλερ εντείνει το πρόβλημα

Πρόσφατες φωτογραφίες της J Lo αποκάλυψαν σημάδια ήπιας αφυδάτωσης στην περιοχή κάτω από τα μάτια, διευκρίνησε η Dr Gizem.

«Μπορεί να έχει κάνει τυπικό Botox σε ορισμένες περιοχές, αλλά η περιοχή κάτω από τα μάτια μπορεί να μην έχει υποβληθεί σε ενέσεις ή άλλες επεμβάσεις», σημείωσε. «Αυτό θα μπορούσε να κάνει τις λεπτές γραμμές ελαφρώς πιο αισθητές, ιδιαίτερα αν το μακιγιάζ εφαρμόζεται πάνω από την περιοχή, κάτι που μπορεί να τονίσει την υφή».

To Botox δεν αρκεί

Εξηγώντας γιατί είναι τόσο δύσκολο να αναζωογονηθεί η περιοχή κάτω από τα μάτια, η Dr Gezim υπογράμμισε το ρόλο του orbicularis oculi – ή του κυκλικού μυός γύρω από το μάτι.

«Με το Botox, χαλαρώνουμε μόνο το εξωτερικό τμήμα αυτού του μυός. Επειδή το υπόλοιπο παραμένει ενεργό, αυτό μπορεί να περιορίσει τη φυσική ικανότητα αποστράγγισης του ματιού, πράγμα που σημαίνει ότι το υγρό δεν απομακρύνεται τόσο αποτελεσματικά», δήλωσε στην Daily Mail.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρήξιμο – ειδικά σε ασθενείς που υποβάλλονται για πρώτη φορά σε θεραπεία – το οποίο η Dr Gizem περιέγραψε ως το μάτι που «βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους» για να διαχειριστεί τη λεμφική αποστράγγιση.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων Actor Awards, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις ΗΠΑ, την 1η Μαρτίου 2026. REUTERS/Caroline Brehman

Η αντίθεση με το υπόλοιπο πρόσωπο

Τα υλικά πλήρωσης αποτελούν επίσης μια «ιδιαίτερα λεπτή» επιλογή, πρόσθεσε. Εάν εφαρμοστούν επιφανειακά ή σε λάθος σημείο, μπορούν να προσελκύσουν υγρά και να προκαλέσουν πρήξιμο, ενώ το υπόλοιπο πρόσωπο μπορεί να φαίνεται αδύνατο.

Σύμφωνα με τη Dr Devine, όταν προστίθεται όγκος σε άλλες περιοχές του προσώπου – όπως τα μάγουλα – αυτό μπορεί «να κάνει την περιοχή κάτω από τα μάτια να φαίνεται πιο κοίλη λόγω της αντίθεσης».

«Εάν το υλικό πλήρωσης τοποθετηθεί σε υπερβολική ποσότητα στο μέσο του προσώπου, μπορεί να δημιουργήσει μια πιο γεμάτη ή ελαφρώς πρησμένη εμφάνιση στα μάγουλα, ενώ η περιοχή κάτω από τα μάτια παραμένει αμετάβλητη. Αυτή η αντίθεση μπορεί να κάνει τα μάτια να φαίνονται πιο βαθιά ή κουρασμένα».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποφεύγει το Botox

YouTube thumbnail

Λεπτό δέρμα

Το περιορισμένο λίπος σε αυτή την περιοχή κάνει επίσης τις υποκείμενες σκιές πιο ορατές, γεγονός που προκαλεί μια πιο γηρασμένη, πιο ώριμη εμφάνιση.

«Ακόμα και αν κάποιος δεν έχει μαύρους κύκλους, το λεπτό, διαφανές δέρμα μπορεί να κάνει τις φλέβες και τις σκιές να φαίνονται πιο έντονες», εξήγησε η Dr Gizem.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σύγχρονες αισθητικές θεραπείες εστιάζουν όλο και περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος γύρω από τα μάτια, αντί να προσθέτουν απλώς όγκο αλλού».

Το σπέρμα σολομού

Για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν διακριτικά την περιοχή κάτω από τα μάτια, η Dr Gizem συνιστά «μη επεμβατικές θεραπείες όπως το microneedling, τη ρετινόλη ή θεραπείες με DNA σολομού».

Το σπέρμα σολομού, γνωστό και ως DNA όρχεων σολομού ή PDRN σολομού, είναι ένα συστατικό που έχει αποκτήσει δημοτικότητα στην κορεατική περιποίηση της επιδερμίδας.

Το PDRN σολομού, που σημαίνει «πολυδεοξυριβονουκλεοτίδια», είναι DNA σπέρματος που προέρχεται συνήθως από την πέστροφα σολομού ή τον σολομό κέτα (chum).

Σύμφωνα με έρευνες, αυτό το συστατικό ομορφιάς έχει αναγεννητικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, όπως η αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος και η ενίσχυση των επιπέδων κολλαγόνου.

Εν τω μεταξύ, η Dr Devine δήλωσε: «Για ασθενείς με ρυτιδωμένο δέρμα κάτω από τα μάτια, οι θεραπείες που διεγείρουν το κολλαγόνο μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές. Το κλασματικό λέιζερ CO₂, για παράδειγμα, λειτουργεί ανανεώνοντας το κατεστραμμένο δέρμα, ενώ θερμαίνει τα βαθύτερα στρώματα του ιστού για να διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου».

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό βοηθά στην αναδόμηση του δέρματος και στη βελτίωση της υφής του, κάτι που μπορεί επίσης να βοηθήσει το μακιγιάζ να εφαρμόζεται πολύ πιο ομαλά.

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: Τζένιφερ Άνιστον REUTERS/Eduardo Munoz

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Iράν: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Iράν: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Καταλύτης Μπάρον: Ο Τραμπ της Gen Z ενηλικιώθηκε – Αμύθητη περιουσία, crypto, στρατηγός και μαμάκιας;
Καθώς ο Μπάρον Τραμπ κλείνει τα 20 του χρόνια, ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του στον μικρότερο γιο του προέδρου που από παρατηρητής των εξελίξεων αναδεικνύεται σε δυναμικό παράγοντα επιρροής

Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές
Πηγές που μίλησαν στην ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως οι Χούθι δέχονται μεγάλες πιέσεις από Ιράν και Χεζμπολάχ και μπορεί να μπουν στον πόλεμο μετά το τέλος της γιορτής Έιντ

Αυτά είναι τα μετάλλιά που έχει κατακτήσει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο ανδρών
Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ξανά σπουδαίος κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Δείτε τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο εξαιρετικός αθλητής του Ολυμπιακού.

Δουδωνής: Η κυβέρνηση συνεχίζει την προκλητική αδιαφορία απέναντι στον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου
«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αγνοεί τη Λέσβο και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Δεν μπορεί να τους αφήνει στο έλεος της κατάστασης».

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δεν ανίχνευσε διαρροή ραδιενέργειας σε Νατάνζ – Ντιμόνα
Το χτύπημα των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και του Ιράν στην Ντιμόνα, δεν είχαν ως αποτέλεσμα το εφιαλτικό σενάριο της διαρροής ραδιενέργειας, όμως ο ΔΟΑΕ συνιστά αυτοσυγκράτηση.

Σακελλαρίδης: Πόσο ακόμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τοποτηρητής του Τραμπ και του Νετανιάχου
Όπως καταγγέλλει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια αντιπολεμικής – αντιιμπεριαλιστικής παρέμβασης στο Αμερικανικό προξενείο

Ορμούζ: Οι ΥΠΕΞ των G7 δηλώνουν έτοιμοι να «λάβουν μέτρα για την στήριξη του ενεργειακού ανεφοδιασμού»
Η G7 δηλώνει έτοιμη να αναλάβει δράση για την «προστασία του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού, υποστηρίζει την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς ο Βάρρας δείχνει Βορίδη και Neuropublic ως υπεύθυνους για την καρατόμησή του από τον Οργανισμό
Με εμπιστευτικό έγγραφο προς τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βρει τον τρόπο να τερματιστεί η «τεχνική λύση». Αυτό. σύμφωνα με τον ίδιο οδήγησε στην καρατόμησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού.

Θεσσαλονίκη: Αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική παρέμβαση της Νέας Αριστεράς στο Αμερικανικό προξενείο
«Να κλείσουν εδώ και τώρα όλες οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. Από την Αλεξανδρούπολη έως και την Σούδα, να μην λειτουργούν ως ορμητήρια πολέμου εδάφη της ελληνικής επικράτειας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκη και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

