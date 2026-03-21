Γιατί όλοι στο Χόλιγουντ έχουν «κουρασμένα μάτια»; Ειδικοί στην αισθητική αποκαλύπτουν

Διασημότητες του Χόλιγουντ ηλικίας 50 ετών και άνω εξακολουθούν να έχουν το λείο δέρμα των 20άρηδων και 30άρηδων, χάρη στις ενέσιμες θεραπείες, τα λέιζερ και τα καλύτερα προϊόντα περιποίησης που μπορεί να αγοράσει κανείς. «Υπάρχει όμως μια περιοχή του προσώπου που είναι πολύ δύσκολο να αναζωογονηθεί, ακόμα και αν το υπόλοιπο πρόσωπό σας είναι απόλυτα λείο» λένε οι ειδικοί.

Διασημότητες όπως η Τζένιφερ Λόπεζ, η Χάιντι Κλουμ και η Τζένιφερ Άνιστον έχουν πέσει θύματα της κατάρας των «κουρασμένων ματιών», που τις κάνει να φαίνονται σαν να έχουν χάσει τον απαραίτητο ύπνο, παρά τη συνολική νεανική λάμψη τους.

Σύμφωνα με ειδικούς της αισθητικής, λοιπόν, η θεραπεία της περιοχής των ματιών είναι «δύσκολη» ακόμη και για τους πιο ταλαντούχους επαγγελματίες.

Η ορατή γήρανση

Η περιοχή κάτω από τα μάτια είναι μία από τις πιο λεπτές περιοχές του δέρματος και κινείται συνεχώς όταν ανοιγοκλείνουμε τα μάτια, χαμογελάμε, δακρύζουμε ή κάνουμε οποιαδήποτε γκριμάτσα.

Αυτό σημαίνει ότι είναι συχνά το πρώτο σημείο όπου η γήρανση γίνεται ορατή, ακόμη και όταν το υπόλοιπο πρόσωπο φαίνεται λείο.

Όχι μόνο γερνάει πιο γρήγορα, αλλά αυτή η ευαίσθητη περιοχή του προσώπου είναι επίσης «ιδιαίτερα δύσκολη στη θεραπεία», δήλωσε η Dr Gizem Seymenoglu, ιατρός αισθητικής στο Longevita, στην εφημερίδα Daily Mail.

Σύμφωνα με τη Dr Devine, όταν προστίθεται όγκος σε άλλες περιοχές του προσώπου – όπως τα μάγουλα – αυτό μπορεί «να κάνει την περιοχή κάτω από τα μάτια να φαίνεται πιο κοίλη λόγω της αντίθεσης»

Ήπια αφυδάτωση

«Η περιοχή κάτω από τα μάτια είναι πολύ ευαίσθητη. Το Botox, για παράδειγμα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας κάτω από το μάτι, αλλά μόνο στις εξωτερικές γωνίες. Αυτό σημαίνει ότι οι λεπτές ρυτίδες κάτω από το μάτι συχνά παραμένουν ανεπηρέαστες».

Σύμφωνα με τη Dr Devine, αισθητική γιατρό και ιδρύτρια της Devine Clinic στο Λονδίνο, καθώς μεγαλώνουμε, το δέρμα γίνεται ακόμη πιο λεπτό λόγω της απώλειας κολλαγόνου και ελαστίνης – δίνοντας στην περιοχή κάτω από τα μάτια μια «ζαρωμένη» όψη.

Η Dr Gizem, από την άλλη πλευρά, σημείωσε ότι η ήπια αφυδάτωση μπορεί να κάνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες πιο ορατές, ιδιαίτερα κάτω από τα μάτια.

«Εάν το δέρμα είναι ελαφρώς αφυδατωμένο και στη συνέχεια καλυφθεί με foundation, concealer ή οτιδήποτε παρόμοιο, μπορεί να δημιουργηθεί μια ελαφρώς ανώμαλη ή τραχιά εμφάνιση», εξήγησε.

Το κονσίλερ εντείνει το πρόβλημα

Πρόσφατες φωτογραφίες της J Lo αποκάλυψαν σημάδια ήπιας αφυδάτωσης στην περιοχή κάτω από τα μάτια, διευκρίνησε η Dr Gizem.

«Μπορεί να έχει κάνει τυπικό Botox σε ορισμένες περιοχές, αλλά η περιοχή κάτω από τα μάτια μπορεί να μην έχει υποβληθεί σε ενέσεις ή άλλες επεμβάσεις», σημείωσε. «Αυτό θα μπορούσε να κάνει τις λεπτές γραμμές ελαφρώς πιο αισθητές, ιδιαίτερα αν το μακιγιάζ εφαρμόζεται πάνω από την περιοχή, κάτι που μπορεί να τονίσει την υφή».

To Botox δεν αρκεί

Εξηγώντας γιατί είναι τόσο δύσκολο να αναζωογονηθεί η περιοχή κάτω από τα μάτια, η Dr Gezim υπογράμμισε το ρόλο του orbicularis oculi – ή του κυκλικού μυός γύρω από το μάτι.

«Με το Botox, χαλαρώνουμε μόνο το εξωτερικό τμήμα αυτού του μυός. Επειδή το υπόλοιπο παραμένει ενεργό, αυτό μπορεί να περιορίσει τη φυσική ικανότητα αποστράγγισης του ματιού, πράγμα που σημαίνει ότι το υγρό δεν απομακρύνεται τόσο αποτελεσματικά», δήλωσε στην Daily Mail.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρήξιμο – ειδικά σε ασθενείς που υποβάλλονται για πρώτη φορά σε θεραπεία – το οποίο η Dr Gizem περιέγραψε ως το μάτι που «βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους» για να διαχειριστεί τη λεμφική αποστράγγιση.

Η αντίθεση με το υπόλοιπο πρόσωπο

Τα υλικά πλήρωσης αποτελούν επίσης μια «ιδιαίτερα λεπτή» επιλογή, πρόσθεσε. Εάν εφαρμοστούν επιφανειακά ή σε λάθος σημείο, μπορούν να προσελκύσουν υγρά και να προκαλέσουν πρήξιμο, ενώ το υπόλοιπο πρόσωπο μπορεί να φαίνεται αδύνατο.

Σύμφωνα με τη Dr Devine, όταν προστίθεται όγκος σε άλλες περιοχές του προσώπου – όπως τα μάγουλα – αυτό μπορεί «να κάνει την περιοχή κάτω από τα μάτια να φαίνεται πιο κοίλη λόγω της αντίθεσης».

«Εάν το υλικό πλήρωσης τοποθετηθεί σε υπερβολική ποσότητα στο μέσο του προσώπου, μπορεί να δημιουργήσει μια πιο γεμάτη ή ελαφρώς πρησμένη εμφάνιση στα μάγουλα, ενώ η περιοχή κάτω από τα μάτια παραμένει αμετάβλητη. Αυτή η αντίθεση μπορεί να κάνει τα μάτια να φαίνονται πιο βαθιά ή κουρασμένα».

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποφεύγει το Botox

Λεπτό δέρμα

Το περιορισμένο λίπος σε αυτή την περιοχή κάνει επίσης τις υποκείμενες σκιές πιο ορατές, γεγονός που προκαλεί μια πιο γηρασμένη, πιο ώριμη εμφάνιση.

«Ακόμα και αν κάποιος δεν έχει μαύρους κύκλους, το λεπτό, διαφανές δέρμα μπορεί να κάνει τις φλέβες και τις σκιές να φαίνονται πιο έντονες», εξήγησε η Dr Gizem.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σύγχρονες αισθητικές θεραπείες εστιάζουν όλο και περισσότερο στη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος γύρω από τα μάτια, αντί να προσθέτουν απλώς όγκο αλλού».

Το σπέρμα σολομού

Για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν διακριτικά την περιοχή κάτω από τα μάτια, η Dr Gizem συνιστά «μη επεμβατικές θεραπείες όπως το microneedling, τη ρετινόλη ή θεραπείες με DNA σολομού».

Το σπέρμα σολομού, γνωστό και ως DNA όρχεων σολομού ή PDRN σολομού, είναι ένα συστατικό που έχει αποκτήσει δημοτικότητα στην κορεατική περιποίηση της επιδερμίδας.

Το PDRN σολομού, που σημαίνει «πολυδεοξυριβονουκλεοτίδια», είναι DNA σπέρματος που προέρχεται συνήθως από την πέστροφα σολομού ή τον σολομό κέτα (chum).

Σύμφωνα με έρευνες, αυτό το συστατικό ομορφιάς έχει αναγεννητικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, όπως η αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος και η ενίσχυση των επιπέδων κολλαγόνου.

Εν τω μεταξύ, η Dr Devine δήλωσε: «Για ασθενείς με ρυτιδωμένο δέρμα κάτω από τα μάτια, οι θεραπείες που διεγείρουν το κολλαγόνο μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές. Το κλασματικό λέιζερ CO₂, για παράδειγμα, λειτουργεί ανανεώνοντας το κατεστραμμένο δέρμα, ενώ θερμαίνει τα βαθύτερα στρώματα του ιστού για να διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου».

Με την πάροδο του χρόνου, αυτό βοηθά στην αναδόμηση του δέρματος και στη βελτίωση της υφής του, κάτι που μπορεί επίσης να βοηθήσει το μακιγιάζ να εφαρμόζεται πολύ πιο ομαλά.

*Με στοιχεία από dailymail.com | Αρχική Φωτό: Τζένιφερ Άνιστον REUTERS/Eduardo Munoz