«Όλοι αυτό μου λένε» – Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αντιδρά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ γνωρίζει ότι ο κόσμος μιλάει για αυτόν. Ο 51χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε διακριτικά στις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τους Τζέισον Μπέιτμαν, Σον Χέις και Γουίλ Άρνετ στο podcast «SmartLess», η οποία μεταδόθηκε τον περασμένο μήνα.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Άρνετ να περιγράφει στο πώς, σε μια πρόσφατη συνέντευξη, του ζητήθηκε να αναφέρει ένα πράγμα για τον Κούπερ που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό. Ο Άρνετ πρωταγωνιστεί στην τελευταία ταινία του Κούπερ, «Is This Thing On?», και οι δύο τους συνέγραψαν το σενάριο μαζί με τον Τζον Μπίσοπ.

«Είπα: «Λοιπόν, υπάρχουν πολλά»» θυμάται ο Άρνετ ότι απάντησε. «Και μετά ήθελα να πω, επειδή συνεχίζουμε να το διαβάζουμε… όλοι πιστεύουν ότι ο Μπράντλεϊ έχει κάνει πλαστική χειρουργική. Όλοι το λένε αυτό. Εγώ λέω, αυτό που δεν ξέρουν οι άνθρωποι είναι ότι δεν έχει κάνει!».

Κριτικάρουν την εμφάνιση ενός άλλου ατόμου

Ο Κούπερ συνέχισε μιλώντας για την εμπειρία του με τους θαυμαστές του που σχολιάζουν την εμφάνισή του. «Κάποιοι άνθρωποι με πλησίασαν τις τελευταίες εβδομάδες λέγοντάς μου όλοι το ίδιο πράγμα: «Ω, φαίνεσαι πολύ καλά!»» αποκάλυψε ο Κούπερ.

Ο Άρνετ είπε ότι τον «ενοχλούσε» το γεγονός ότι «οι άνθρωποι το επαναλαμβάνουν συνέχεια» και ότι μπαίνουν στη διαδικασία να κριτικάρουν την εμφάνιση ενός άλλου ατόμου.

«Είναι τόσο αστείο. Όλοι νομίζουν ότι ξέρουν» συμπλήρωσε ο Άρνετ. «Ξέρεις, διαβάζεις αυτές τις βλακείες κι αναρωτιέσαι τι στο καλό συμβαίνει…».

Ο Κούπερ, από την πλευρά του, δεν έκανε κανένα επιπλέον σχόλιο σχετικά με τις φήμες πριν οι παρουσιαστές του podcast συνεχίσουν με το κανονικό τους πρόγραμμα και τον επόμενο καλεσμένο.

Διατυπώνοντας θεωρίες

Τους τελευταίους δύο-τρεις μήνες, ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών μέσων δικτύωσης έκαναν εικασίες και δημιούργησαν ανάλογα βίντεο σχετικά με τον σκηνοθέτη της ταινίας «A Star Is Born», αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και διατυπώνοντας θεωρίες σχετικά με τις επεμβάσεις που υποθέτουν ότι έχει υποβληθεί.

Αν και ο Κούπερ δε μίλησε για την ομορφιά του ή την περιποίηση του δέρματός του στο podcast, στο παρελθόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δραματικές μεταμορφώσεις του για διαφορετικούς ρόλους, όπως το ότι προπονούταν δύο φορές την ημέρα και πήρε 18 κιλά για τον ρόλο του στην ταινία «American Sniper».

Επίσης, ότι περνούσε πάνω από πέντε ώρες κάθε φορά στην καρέκλα του μακιγιάζ για να του τοποθετήσουν προσθετικά μέλη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Maestro».

Τον τελευταίο καιρό, ο Κούπερ προωθεί το νέο του δράμα με πρωταγωνιστές τους Άρνετ και Λόρα Ντερν. Η ταινία αφορά ένα ζευγάρι, τον Άλεξ και την Τες, που βρίσκονται στα πρόθυρα του διαζυγίου. Μέσα στην προφανή κρίση μέσης ηλικίας του, ο Άλεξ ασχολείται με το stand-up comedy.

από today.com