Τέλος το κρυφτό: Τζίτζι Χαντίντ και Μπράντλεϊ Κούπερ στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη
Αν και οι δημόσιες, κοινές εμφανίσεις τους είναι σπάνιες, η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκαναν μία αναπάντεχη έκπληξη στους θαυμαστές τους
- Φρικτή δολοφονία 14χρονης - Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν
- «Έμεινα έγκυος και με απέλυσαν» – Ο «Γολγοθάς» και η «ποινικοποίηση» της εγκυμοσύνης στον εργασιακό χώρο
- Ώρες αγωνίες για 63χρονο στα Κρέστενα - Εξαφανίστηκε από το απόγευμα του Σαββάτου
- Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας - Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
Οι Τζίτζι Χαντίντ και Μπράντλεϊ Κούπερ, ένα από τα πιο ιδιωτικά ζευγάρια της showbiz, έδωσαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
Το ζευγάρι, που προστατεύει τη σχέση του από τα σακροβόρα ταμπλόιντ αναφέρθηκε στην αυτοπεποίθηση ως πυλώνας μιας υγιούς σχέσης.
Το super model, 30, και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, 50 έκαναν το «ντεμπούτο» τους στην κάμερα σε ένα viral βίντεο influencer.
Το ζευγάρι φιλοξενήθηκε στη σειρά Confidence Heist του influencer Ντέιβιντ Κάρμι, στο πλαίσιο της οποίας ο δημιουργός προσεγγίζει αγνώστους και διασημότητες στους δρόμους της Νέας Υόρκης ρωτώντας τι τους κάνει να νιώθουν αυτοπεποίθηση.
View this post on Instagram
«Το να βρεις τη χαρά» απάντησε η Χαντίντ στην ερώτηση του Κάρμι.
Στη συνέχεια, ο influencer στράφηκε στον Κούπερ, ο οποίος απάντησε ότι «το να είσαι ζωντανός» είναι αυτό που τον κάνει να αισθάνεται σίγουρος, κλείνοντας την απάντησή του με ένα ενθουσιώδες «Ω!».
«Μία συμβουλή για την αυτοπεποίθηση για όποιον δυσκολεύεται, και θα σας αφήσω να φύγετε», ρώτησε ο Κάρμι.
«Ένα βήμα τη φορά», απάντησε η Χαντίντ.
«Έχουν χημεία»
Η εμφάνιση της Χαντίντ και του Κούπερ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κοινή εμφάνιση τους σε αγώνα των Φιλαδέλφεια Ίγκλς εναντίον των Ντιτρόιτ Λάιονς στις 16 Νοεμβρίου.
Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά στις αρχές Οκτωβρίου του 2023, όταν εθεάθη να δειπνεί μαζί στο εστιατόριο Via Carota στο Γουέστ Βίλατζ της Νέας Υόρκης.
«Περνούν καλά», είχε δηλώσει τότε πηγή στο περιοδικό PEOPLE. «Φαίνεται πολύ χαλαρό τώρα, αλλά και οι δύο έχουν παιδιά, μεγάλες καριέρες, πολυάσχολες ζωές. Είναι γλυκό… και υπάρχει χημεία».
- Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης – Φωτιά σε κάδους στη Δροσοπούλου
- Προς αλλαγή του κανονισμού για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης – Πότε αναμένονται ανακοινώσεις
- Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις – Οι προθεσμίες και οι πληρωμές
- Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»
- Mega-ρεκόρ για τον Κόπολα – 10 φορές πάνω από την τιμή εκκίνησης το ρολόι του μαέστρου
- ΗΠΑ-Ρωσία: H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ
- Kaspersky: Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας – Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
- Ηλεία: Έρευνες για τον εντοπισμό 63χρονου αγνοούμενου στα Κρέστενα – Εξαφανίστηκε από το απόγευμα του Σαββάτου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις