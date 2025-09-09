Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για πρωταγωνιστικό ρόλο – Και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει ένα μερίδιο ευθύνης
Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ με τον Μπράντλεϊ Κούπερ έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες, με την υποκριτική να είναι μία από αυτές.
Η Τζίτζι Χαντίντ, είναι το κεντρικό πρόσωπο ενός νέου αφιερώματος της Vogue, στο οποίο μίλησε τόσο για την προσωπική όσο και την επαγγελματική της ζωή: από την μακροχρόνια φιλία της με την Κένταλ Τζένερ έως την σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ.
Σύμφωνα με τη Vogue, η σχέση της Χαντίντ με τον ηθοποιό έχει τροφοδοτήσει τις δημιουργικές της φιλοδοξίες. Η υποκριτική, συγκεκριμένα, είναι μία από αυτές. (Aς μην ξεχνάμε ότι τον Απρίλιο του 2025, το μοντέλο μιλώντας για την σχέση της με τον Κούπερ, ανέφερε: «Τον σέβομαι πολύ […]νιώθω ότι μου δίνει πολλά: κουράγιο και, απλά, πίστη»).
Η Χαντίντ αποκάλυψε ότι έκανε οντισιόν για τον ρόλο της Ραπουνζέλ σε ένα live-action της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Μαλλιά Κουβάρια», αναφέροντας ότι «έβαλε τα δυνατά της» για να προετοιμαστεί.
«Τι είναι αυτό που μας φοβίζει πια σε αυτή τη δουλειά;» ρώτησε την Τζένερ, η οποία πρωταγωνίστησε μαζί της στη φωτογράφιση για το εξώφυλλο του Vogue. Η Χαντίντ δεν πήρε τον ρόλο, σύμφωνα με τη Vogue, η οποία σημείωσε ότι η παραγωγή της ταινίας φαίνεται να έχει παγώσει. Παρ’ όλα αυτά, η Χαντίντ ήταν ικανοποιημένη με την ερμηνεία της.
«Ήμουν πολύ περήφανη για τη σκηνή μου», είπε στη Vogue.
«Ήμουν η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου»
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τζίτζι Χαντίντ και η Κένταλ Τζένερ θυμήθηκαν τη μακροχρόνια φιλία τους, που χρονολογείται από την εφηβεία τους. Αναφέρθηκαν επίσης στην ταραχώδη κατεύθυνση που έχουν πάρει οι ζωές τους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ως δύο μεγάλες δυνάμεις της βιομηχανίας της μόδας.
«Ήμουν η μεγαλύτερη θαυμάστριά σου», είπε η Τζένερ στην Χαντίντ, αναφερόμενη στις πρώτες μέρες της καριέρας τους ως μοντέλα στη Νέα Υόρκη. «Και όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί και να κάνουμε επιδείξεις, θυμάμαι εκείνες τις πρώτες σεζόν — δουλεύαμε μαζί όλο το μήνα», πρόσθεσε.
*Με πληροφορίες από: Vogue | People
