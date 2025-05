Η Τζίτζι Χαντίντ επισημοποιεί το ερωτικό ειδύλλιο με τον Μπράντλεϊ Κούπερ με μια φωτογραφία

Η Τζίτζι Χαντίντ έδωσε μια γεύση τη σχέση της με τον σύντροφό της Μπράντλεϊ Κούπερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περισσότερο από ένα χρόνο αφότου άρχισαν να βγαίνουν.

Το supermodel συμπεριέλαβε μια φωτογραφία των δύο τους να φιλιούνται στο πάρτι των γενεθλίων της σε μια ανάρτηση στο Instagram που μοιράστηκε στις 3 Μαΐου, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την εκδήλωση με τους σταρ.

«Αισθάνομαι τόσο τυχερή που κλείνω τα 30!» έγραψε η Τζίτζι. «Είμαι τόσο τυχερή που είμαι μαμά, φίλη, σύντροφος, αδερφή, κόρη, συνάδελφος σε μερικούς από τους πιο απίστευτους ανθρώπους!», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η Τζίτζι, η οποία συμπεριέλαβε επίσης στην ανάρτησή της μια φωτογραφία της σε μια βόλτα με την κόρη της την οποία απέκτησε με τον Ζέιν Μάλικ, πρόσθεσε: «Τόσο τυχερή για την υποστήριξη από όλους εσάς σε όλο τον κόσμο, κάθε μέρα και στα γενέθλιά μου την περασμένη εβδομάδα. Πέρασα τις καλύτερες στιγμές γιορτάζοντας και είναι ευλογία να νιώθω τόσο αγαπητή!!! Είμαι ευγνώμων και έχω την τιμή να αναλάβω μια νέα δεκαετία x x G».

Εκτός από τον Μπράντλεϊ, η Τζίτζι γιόρτασε τα γενέθλιά της με ένα δείπνο με τους γονείς της Γιολάντα Χαντίντ και Μοχάμεντ Χαντίντ, την αδελφή της Μπέλα Χαντίντ και πολλούς άλλους διάσημους, όπως η Αν Χάθαγουεϊ, ο Γουίλ Αρνέτ, ο Ταν Φρανς και η Ρόζι Χάντινγκτον-Ουάιτελι, στο L’Avenue at Saks at Saks Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη στις 25 Απριλίου.

«Νιώθω τυχερή»

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε περισσότερο από ένα μήνα αφότου η Τζίτζι Χαντίντ έσπασε τη σιωπή της σχετικά με το ρομάντζο της με τον Μπράντλεϊ, το οποίο ξεκίνησε το 2023.

Το μοντέλο της Victoria’s Secret δήλωσε στη Vogue σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου ότι η σχέση τους είναι «πολύ ρομαντική».

«Νομίζω ότι το να φτάσουμε στο σημείο να ξέρουμε τι θέλουμε και τι αξίζουμε σε μια σχέση είναι απαραίτητο», πρόσθεσε. «Και μετά να βρεις κάποιον που βρίσκεται σε ένα σημείο της ζωής του όπου ξέρει τι θέλει και τι αξίζει… και δουλεύετε και οι δύο ξεχωριστά για να είστε μαζί και να γίνετε ο καλύτερος σύντροφος που μπορείτε να είστε. Νιώθω πραγματικά τυχερή. Ναι, τυχερή είναι η σωστή λέξη».

*Με πληροφορίες από: E News