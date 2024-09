Τα παθιασμένα φιλιά του Μπράντλεϊ Κούπερ με την Τζίτζι Χαντίντ

Ο 49χρονος ηθοποιός Μπράντλεϊ Κούπερ και η 29χρονη σύντροφός του Τζίτζι Χαντίντ απαθανατίστηκαν να ανταλλάσσουν παθιασμένα φιλιά ενώ απολάμβαναν τις στιγμές χαλάρωσής τους σε ένα πολυτελές σκάφος το Σάββατο στην Ιταλία.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπράντλεϊ Κούπερ απολάμβανε τον ήλιο τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, έχοντας στο πλευρό του το σούπερ μόντελ Τζίτζι Χαντίντ.

Alert – Bradley Cooper, 49, and Gigi Hadid, 29, share passionate kiss on luxury yacht with Margot Robbie, Tom Ackerley and Benedict Cumberbatch in Italy https://t.co/19jhorm1iT pic.twitter.com/p3aFwco7PW

Ήταν πριν από λίγες μέρες που η Τζίτζι Χαντίντ απαθανατίστηκε σε έξοδο μαζί του και με την 7χρονη κόρη του ηθοποιού Lea.

Το λαμπερό ζευγάρι, που συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά πέρυσι τον Οκτώβριο, αντάλλαξε αγκαλιές και φιλιά ενώ βρίσκονταν κάτω από τη σκιά.

Bradley Cooper and his girlfriend Gigi Hadid shared a kiss while enjoying time on a luxurious yacht outing on the island of Palmarola in Italy. pic.twitter.com/yfv8x3ffBU

— Tpapa OG (@XViralNews7) September 1, 2024