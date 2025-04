Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν χθες Κυριακή ότι αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν τον «θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκατριών» στην περιοχή Μπάνι Ματάρ, δυτικά της Σαναά, σύμφωνα μ’ έναν προσωρινό απολογισμό (στη φωτογραφία αρχείου από το Χ, @CENTCOM, επάνω, προετοιμασίες στο αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman για επίθεση κατά των Χούθι).

Τα πλήγματα είχαν στόχο εργοστάσιο που βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη του αλ-Σαουάρι, διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους οι αντάρτες της Υεμένης, που ελέγχουν την πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας την «επίθεση». Οι ΗΠΑ δεν έχουν αντιδράσει επί του παρόντος.

Οι Χούθι πρόσθεσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα είχαν στόχο την Κυριακή και άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως τις επαρχίες Σαάντα και Χοντέιντα.

Οι περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες στην Υεμένη αποτελούν πεδίο σχεδόν καθημερινών πληγμάτων, τα οποία αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που η Ουάσιγκτον άρχισε αεροπορική εκστρατεία κατά των Χούθι στις 15 Μαρτίου για να τους αναγκάσει να σταματήσουν ν’ απειλούν πλοία που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα.

Εκτοτε, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επίσης επιθέσεις κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων και κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ενεργούν έτσι σ’ ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη και διευκρίνισε ότι οι προσπάθειες αναχαίτισης «κατά τα φαινόμενα» πέτυχαν.

Μετά τις σειρήνες που ήχησαν πριν λίγο σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ, επιβεβαιώθηκε, έπειτα από εξακρίβωση, ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ανακοίνωσε ο στρατός.

«Εγιναν προσπάθειες αναχαίτισης και ο πύραυλος κατά τα φαινόμενα αναχαιτίστηκε με επιτυχία», πρόσθεσε.

Sirens have been blaring in Jerusalem and the rest of Central Israel from the missiles fired from Yemen. Part of the missiles that were intercepted fell in Hebron.

