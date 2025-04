Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Κυριακή ότι ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάνει «σοβαρό λάθος» προωθώντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leah Millis, επάνω, ο Νετανιάχου).

«Ο πρόεδρος Μακρόν κάνει ένα σοβαρό λάθος με το να συνεχίζει να προωθεί την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους στο κέντρο της γης μας – ένα κράτος του οποίου η μόνη προσδοκία είναι η καταστροφή του Ισραήλ», έγραψε ο Νετανιάχου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, αντιδρώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του αρχηγού του γαλλικού κράτους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Μακρόν μίλησε επανειλημμένα για την πιθανή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας για ψευδαισθήσεις αποκομμένες από την πραγματικότητα», τόνισε ο Νετανιάχου.

«Δεν θα δεχτούμε μαθήματα ηθικής σε σχέση με την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους που θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ, από την πλευρά εκείνων που αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της Κορσικής, της Νέας Καληδονίας, της Γαλλικής Γουιάνας και άλλων εδαφών, των οποίων η ανεξαρτησία δεν θα απειλούσε με κανέναν τρόπο τη Γαλλία», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα μπορούσε ν’ αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος τον Ιούνιο επ΄ ευκαιρία μιας διάσκεψης στην οποία το Παρίσι θα συμπροεδρεύσει με τη Σαουδική Αραβία στα Ηνωμένα Εθνη, στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβάνοντας μια τέτοια κίνηση σ’ ένα αμοιβαίο κίνημα αναγνώρισης του Ισραήλ από τις αραβικές χώρες.

Οι δηλώσεις του Μακρόν πυροδότησαν έκρηξη διαμαρτυριών στη δεξιά και την ακροδεξιά στη Γαλλία.

Απέναντι σε «συντομεύσεις» και «ψευδείς πληροφορίες», ο γάλλος πρόεδρος ανάρτησε στη συνέχεια ένα μήνυμα στην πλατφόρμα X την Παρασκευή για να διευκρινίσει τη θέση της Γαλλίας.

Υπογράμμισε «το νόμιμο δικαίωμα των Παλαιστινίων σ’ ένα κράτος και στην ειρήνη, όπως και το δικαίωμα των Ισραηλινών να ζουν ειρηνικά και με ασφάλεια, και το ένα και το άλλο ν’ αναγνωρίζονται από τους γείτονές τους».

I’m reading all sorts of things here about our intentions for Gaza.

Here is France’s position—it is clear:

Yes to peace.

Yes to Israel’s security.

Yes to a Palestinian state without Hamas.

This requires…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2025