Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος «τον Ιούνιο», με την ευκαιρία της διάσκεψης στην οποία θα συμπροεδρεύσει μαζί με τη Σαουδική Αραβία, στη Νέα Υόρκη.

«Πρέπει να οδεύσουμε προς την αναγνώριση και επομένως, τους επόμενους μήνες θα το κάνουμε», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι France 5, η οποία μεταδόθηκε σήμερα.

«Ο στόχος μας είναι κάποια στιγμή τον Ιούνιο, όταν με τη Σαουδική Αραβία θα προεδρεύουμε σε αυτή τη διάσκεψη (σ.σ. για την Παλαιστίνη) όπου θα μπορούσαμε να οριστικοποιήσουμε αυτό το κίνημα αμοιβαίας αναγνώρισης από πολλούς», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις δηλώσεις Μακρόν στο Χ:

Τουλάχιστον 29 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, 55 τραυματίστηκαν και 80 αγνοούνται μετά από σειρά αεροπορικών χτυπημάτων του Ισραήλ στη Σουτζάγια στη βόρεια Γάζα.

Δείτε βίντεο με τις προσπάθειες των διασωστών:

The civil defense team is tirelessly working to rescue a Palestinian youth trapped beneath the rubble of a home after the Israeli massacre in Shujaiya, eastern Gaza. pic.twitter.com/N5tm0QQlk8

— Quds News Network (@QudsNen) April 9, 2025