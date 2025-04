Στο Κάιρο της Αιγύπτου βρέθηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν όπου είχε συζητήσεις για τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι εναντιώνεται σθεναρά κατά του εκτοπισμού των Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με το France 24, ο Μακρόν τάχθηκε υπέρ του σχεδίου ανοικοδόμησης της Γάζας που έχει εγκριθεί από τον Αραβικό Σύνδεσμο απέναντι στην αμερικάνικη πρόταση που προβλέπει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα.

Σε κοινές δηλώσεις με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο Μακρόν χαιρέτισε το «κρίσιμο έργο της κυβέρνησής του σχετικά με αυτό το σχέδιο, το οποίο προσφέρει μια ρεαλιστική πορεία για την ανοικοδόμηση της Γάζας και θα πρέπει επίσης να ανοίξει το δρόμο για μια νέα παλαιστινιακή διακυβέρνηση» στην περιοχή.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

🇫🇷 During a visit to 🇪🇬 Cairo on Monday, President Emmanuel #Macron firmly rejected any displacement of Palestinians or annexation in #Gaza and the Israeli-occupied #WestBank 🇵🇸

He said Hamas should play no role in #Gaza’s future and backed an Arab League-led reconstruction… pic.twitter.com/5Cz4Z8z0VL

— FRANCE 24 English (@France24_en) April 7, 2025