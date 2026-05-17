Στο στόχαστρο πάνω από 100 drones βρέθηκε η Μόσχα και οι γύρω περιοχές τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι η αεράμυνα κατέρριψε πάνω από 120 drones.

Ταυτόχρονα οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια σε αυτό που χαρακτήρισαν ως μία από τις μαζικότερες ουκρανικές επιθέσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με το ρωσικό TASS, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στην Περιφέρεια της Μόσχας. Πάνω από 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη της Μόσχας.

Αναφορικά με τα θύματα οι 12 τραυματίες στη Μόσχα ήταν εργάτες κατασκευών που τραυματίστηκαν στην είσοδο διυλιστηρίου του οποίου η λειτουργία δεν επηρεάστηκε από την επίθεση.

Οι νεκροί στην περιφέρεια της Μόσχας είναι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν στο χωριό Π0γκορέλκι στο Μιτίστσι όταν συντρίμμια drone χτύπησαν ένα υπό κατασκευή σπίτι και μία γυναίκα που σκοτώθηκε όταν το σπίτι της δέχτηκε πλήγματα.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές πλήγματα υπήρξαν σε αρκετές ακόμα ιδιωτικές κατοικίες όπου και τραυματίστηκαν άμαχοι.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν εικόνες από επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές αλλά και σε διυλιστήριο της Μόσχας. Η αυθεντικότητά τους δεν έχει επαληθευτεί:

💥 Massive Drone Strike: Night Attack on Moscow Region Last night saw the largest-scale drone attack on Moscow since the beginning of the full-scale invasion, with over a dozen key targets coming under fire While the Russian Ministry of Defense claims their air defense systems… pic.twitter.com/WEUiJ1QEuA — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) May 17, 2026

Moment a Ukrainian drone crashes into a residential building in Moscow. https://t.co/vEcAt6Pf5M pic.twitter.com/q0ZEdHpV2R — Woofers (@NotWoofers) May 17, 2026

🇺🇦🇷🇺BREAKING; UKRAINE targets RUSSIAN capital Moscow with barrage of Drones. A Ukrainian drone flew into a building in Zelenograd. Ukrainian drones have also targeted the “Sonyachnogorsk” oil products filling station in the village of Durykino, Russia’s Moscow region. pic.twitter.com/c15xSjCpPx — Global Surveillance (@Globalsurv) May 17, 2026

Η ουκρανική επίθεση σημειώθηκε τρεις ημέρες ύστερα από φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, στα οποία η Ουκρανία είχε δεσμευτεί να απαντήσει.