Eurovision 2026: Ο διεθνής Τύπος για τον θρίαμβο της Βουλγαρίας και το ελληνικό «Ferto»

Music 17 Μαΐου 2026, 08:44

Η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στη Eurovision έγινε διεθνές θέμα, με τα ΜΜΕ να μιλούν για έναν τελικό-θρίλερ, πολιτικά φορτισμένο κλίμα και ψήφο κοινού που ανέτρεψε τα προγνωστικά

Ο θρίαμβος της Βουλγαρίας στη Eurovision, ο πρώτος στην 70χρονη ιστορία του θεσμού, προκάλεσε ενθουσιασμό στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για μια «απίστευτη» νίκη. Την ίδια ώρα, τα διεθνή ΜΜΕ στάθηκαν κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η ψήφος του κοινού ανέτρεψε τις ισορροπίες, φέρνοντας στην κορυφή μια χώρα που δεν βρισκόταν ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί.

Η Ντάρα, εκπροσωπώντας τη Βουλγαρία, περπατά με μια σημαία στη διάρκεια της δεύτερης πρόβας τζενεράλε του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026, στη Βιέννη της Αυστρίας, στις 15 Μαΐου 2026. REUTERS/Lisa Leutner TPX IMAGES OF THE DAY

Reuters και CNN: Νίκη με πολιτικό φόντο

Το Reuters εστίασε στη νίκη της Βουλγαρίας απέναντι στο Ισραήλ, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, υπογραμμίζοντας ότι ο τελικός στη Βιέννη διεξήχθη σε μια βαριά ατμόσφαιρα, καθώς επισκιάστηκε από το μποϊκοτάζ πέντε χωρών.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και το CNN, περιγράφοντας τη φετινή Eurovision ως μια πολιτικά φορτισμένη διοργάνωση, όπου το καλλιτεχνικό σκέλος συνυπήρξε με έντονες αντιδράσεις και διεθνείς εντάσεις.

BBC: Το «ενοχλητικά πιασάρικο» Bangaranga

Το BBC στάθηκε ιδιαίτερα στη 27χρονη Ντάρα και στο τραγούδι Bangaranga, σημειώνοντας ότι η περίπλοκη χορογραφία της και το «ενοχλητικά πιασάρικο» ρεφρέν χάρισαν στη Βουλγαρία την πρώτη της μεγάλη νίκη στον διαγωνισμό.

Το βρετανικό μέσο σχολίασε ότι το τραγούδι μοιάζει να ανήκει στην παράδοση των «παράλογα απολαυστικών» κομματιών της Eurovision, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο τίτλος δεν είναι τυχαίος: στη τζαμαϊκανή γλώσσα σημαίνει «αναταραχή». Σύμφωνα με το BBC, οι στίχοι συνδέονται με την προσπάθεια της Ντάρα να ξεπεράσει το άγχος και τη ΔΕΠΥ, με την οποία διαγνώστηκε πέρυσι.

Το ίδιο μέσο αναφέρθηκε και στην ελληνική συμμετοχή, χαρακτηρίζοντας καλειδοσκοπική την εμφάνιση του Akylas με το Ferto. Όπως έγραψε, ο Έλληνας καλλιτέχνης γλίστρησε από κοντάρι πυροσβέστη, εισέβαλε σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας και χόρεψε με ένα ελληνικό άγαλμα, σε ένα techno banger που έκρυβε, πίσω από την υπερβολή του, ένα τρυφερό μήνυμα για τη μητέρα του.

Η ελληνική συμμετοχή στα διεθνή σχόλια

Ήδη πριν από τον τελικό, το BBC είχε ξεχωρίσει το Ferto, γράφοντας ότι η ελληνική συμμετοχή συνδύαζε παραδοσιακά στοιχεία με ηχητικά εφέ που θύμιζαν Σούπερ Μάριο και έντονο beat.

Το τραγούδι, όπως σημείωνε, αρχικά έμοιαζε να μιλά για δόξα και χρήματα, όμως στη συνέχεια αποκάλυπτε έναν πιο προσωπικό πυρήνα: ο Akylas τραγουδούσε για τη μητέρα του, που τον μεγάλωσε μόνη της μέσα στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα, υποσχόμενος πως θα φροντίσει να μην ξαναζοριστούν.

YouTube thumbnail

Guardian: «Το χάος κερδίζει»

Ο Guardian προσέγγισε τη νίκη της Βουλγαρίας με πιο σατιρικό τόνο, γράφοντας ότι ένα τραγούδι που ακουγόταν σαν «τρεις διαφορετικοί τραγουδιστές να τσακώνονται σε τουαλέτα νυχτερινού κέντρου» κατάφερε τελικά να ενώσει κριτικές επιτροπές, τηλεθεατές και την Ευρώπη.

Η εφημερίδα σχολίασε ότι το Bangaranga αποδείχθηκε πως δεν ήταν απλώς ένας τίτλος, αλλά σχεδόν «αποστολή». Με τη νίκη της Ντάρα, η Eurovision 2027 οδεύει πλέον προς τη Βουλγαρία, σε αυτό που ο Guardian προέβλεψε ως τον πιο «Bangaranga» διαγωνισμό στην ιστορία.

Το τραγούδι, που η ίδια η ερμηνεύτρια περιγράφει ως ποπ με φολκλορικά στοιχεία, είναι εμπνευσμένο από το kukeri, ένα αρχαίο βουλγαρικό έθιμο κατά το οποίο άνδρες περιφέρονται στα χωριά φορώντας γούνινες στολές, κουδούνια και ζωόμορφες μάσκες. Η ακριβής σημασία της λέξης «bangaranga», πάντως, έγινε ένα από τα επαναλαμβανόμενα αστεία της βραδιάς.

Η βρετανική αποτυχία και η συμπαράσταση της Δανίας

Ο βρετανικός Τύπος δεν απέφυγε την αυτοκριτική, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε την κακή του πορεία στον διαγωνισμό. Το Eins, Zwei, Drei των Look Mum No Computer τερμάτισε στην τελευταία θέση, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό.

Από τα στιγμιότυπα που σχολιάστηκαν ήταν και η εικόνα του Βρετανού εκπροσώπου να μένει μόνος στον καναπέ, μέχρι που η αποστολή της Δανίας έσπευσε να του κάνει παρέα.

