Ο Κάνιε Γουεστ θα πληρώσει πάνω από 400.000 δολάρια για πνευματικά δικαιώματα

Πάνω από 400.000 δολάρια καλείται να πληρώσει ο Ye, ο ράπερ που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Κάνιε Γουέστ, μετά την απόφαση ενόρκων στο Λος Άντζελες ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια μουσικό sample σε εκδήλωση για το άλμπουμ του «Donda», σύμφωνα με τους New York Times.

Η υπόθεση αφορά ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του άλμπουμ που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021 στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, μπροστά σε περίπου 40.000 θαυμαστές και με ζωντανή μετάδοση από το Apple Music. Εκεί, ο Κάνιε Γουέστ παρουσίασε τα τραγούδια του «Moon» και «Hurricane», στα οποία, σύμφωνα με τους ενόρκους, είχε χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια μέρος του κομματιού «MSD PT2» των Σαμ Μπαρς, Νταν Σιφ, Τζος Μις και DJ Khalil.

Οι ένορκοι έκριναν ότι ο Κάνιε Γουέστ δεν είχε εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια ούτε είχε αποζημιώσει τους δημιουργούς του έργου. Ο ίδιος, ο οποίος κατέθεσε στη δίκη, κρίθηκε υπεύθυνος για αποζημίωση 176.153 δολαρίων, ενώ οι εταιρείες του Yeezy LLC, Yeezy Supply και Mascotte Holdings καλούνται να καταβάλουν επιπλέον περίπου 260.000 δολάρια.

Το «Hurricane» κυκλοφόρησε αργότερα στο «Donda» και το 2022 κέρδισε Grammy στην κατηγορία της καλύτερης μελωδικής ραπ ερμηνείας.

Η πρώτη υπόθεση της Artist Revenue Advocates

Το «MSD PT2» έχει δημιουργηθεί από τους Σαμ Μπαρς, Νταν Σιφ, Τζος Μις και Χαλίλ Αμπντούλ-Ραχμάν, γνωστό ως DJ Khalil. Την αγωγή κατέθεσε η Artist Revenue Advocates, εταιρεία που ιδρύθηκε το 2024 με στόχο να αναλαμβάνει υποθέσεις πνευματικών δικαιωμάτων για λογαριασμό καλλιτεχνών. Ήταν η πρώτη της δικαστική υπόθεση.

Ο Μπρίτον Μοντς, μάνατζερ και νομικός σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε ότι οι δημιουργοί δεν θα είχαν διαφορετικά την οικονομική δυνατότητα να κινηθούν νομικά απέναντι στον Κάνιε Γουέστ. Πριν από τη δίκη, οι καλλιτέχνες είχαν πουλήσει τα δικαιώματα του «MSD PT2» στην Artist Revenue Advocates.

«Οι ένορκοι εξέτασαν τα στοιχεία και τον έκριναν ένοχο για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων», δήλωσε ο Μοντς, προσθέτοντας ότι η απόφαση είναι σημαντική.

Από την πλευρά του Κάνιε Γουέστ, εκπρόσωπός του χαρακτήρισε την ετυμηγορία «αποτυχημένο εκβιασμό», υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει κόστος όταν νομίζεις ότι μπορείς να εκμεταλλευτείς τον Ye». Η πλευρά του ράπερ επιμένει ότι η συνολική ευθύνη του ίδιου και των τριών εταιρειών του περιορίζεται στα 176.153 δολάρια.

Πώς περιορίστηκε η υπόθεση στο δικαστήριο

Η αρχική αγωγή, που κατατέθηκε το 2024, δεν αφορούσε μόνο τη μουσική που ακούστηκε στην εκδήλωση της Ατλάντα. Περιλάμβανε επίσης αξιώσεις για έσοδα από τα «Moon» και «Hurricane», από συνεργασίες που συνδέθηκαν με την κυκλοφορία του «Donda» —μεταξύ αυτών με τις Gap και Balenciaga— καθώς και από τις πωλήσεις του Donda Stem Player, της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής που είχε προφορτωμένα τα τραγούδια του άλμπουμ.

Ωστόσο, ο δικαστής περιόρισε το αντικείμενο της δίκης στη μουσική που παίχτηκε στην εκδήλωση της Ατλάντα και όχι στις τελικές εκδοχές των «Moon» και «Hurricane» που μπήκαν στο «Donda», καθώς αυτές δεν περιέχουν το ακριβές sample που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Παρά ταύτα, πριν από τη δίκη, ο Τζο Μπένετ, καθηγητής μουσικολογίας στο Berklee College of Music, υποστήριξε σε πραγματογνωμοσύνη ότι τα τελικά τραγούδια είχαν ομοιότητες με το «MSD PT2» που «δεν θα μπορούσαν να αποδοθούν σε σύμπτωση ή σε κοινότοπα στοιχεία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που κατηγορείται για sample χωρίς άδεια

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες καταγγελίες εις βάρος του Κάνιε Γουέστ για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Το 2024 είχε καταλήξει σε συμβιβασμό με την περιουσία της Ντόνα Σάμερ για τη χρήση sample από το «I Feel Love» χωρίς άδεια.

Την ίδια περίοδο, ο Όζι Όσμπορν είχε καταγγείλει δημόσια ότι ο Κάνιε Γουέστ χρησιμοποίησε χωρίς την έγκρισή του απόσπασμα από ζωντανή εκτέλεση του «Iron Man» των Black Sabbath το 1983.

Τον περασμένο μήνα, ο Κάνιε Γουέστ κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ, «Bully», και ξεκίνησε περιοδεία επιστροφής, αφού είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη για σειρά αντισημιτικών δηλώσεων και ενεργειών. Η περιοδεία άρχισε με sold-out εμφανίσεις στο SoFi Stadium, κοντά στο Λος Άντζελες, όμως στην Ευρώπη συνάντησε εμπόδια: συναυλίες ακυρώθηκαν στη Βρετανία και την Πολωνία, ενώ εμφάνισή του στη Γαλλία αναβλήθηκε, μετά τις συζητήσεις της κυβέρνησης για πιθανή απαγόρευση εισόδου του στη χώρα.