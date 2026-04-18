Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία

Μετά την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία πήρε τη σκυτάλη των ακυρώσεων των εμφανίσεων του Κάνιε Γουέστ, εντός των συνόρων της.

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, ο διευθυντής του Silesian Stadium της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι η συναυλία του ράπερ που είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συναυλία του Ye (Κάνιε Γουέστ) που επρόκειτο να γίνει στις 19 Ιουνίου 2026 στο στάδιο Slaski δεν θα πραγματοποιηθεί για νομικούς λόγους», δήλωσε ο Άνταμ Στριζέφσκι, διευθυντής του σταδίου, σε μια ανάρτηση στο Facebook.

Η Πολωνή υπουργός Πολιτισμού Μάρτα Σιένκοφσκα επίσης πήρε θέση και υποστήριξε ότι «η απόφαση να διοργανωθεί συναυλία του Κάνιε Γουέστ στην Πολωνία είναι απαράδεκτη».

«Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που έχει εκφράσει δημοσίως αντισημιτικές απόψεις, έχει υποβαθμίσει εγκλήματα και έχει αποκομίσει κέρδη από την πώληση ρούχων με τη σβάστικα. Αυτά δεν είναι αντιπαραθέσεις. Πρόκειται για σκόπιμη υπέρβαση ορίων και για την κανονικοποίηση του μίσους», συνέχισε.

«Σε μια χώρα που φέρει τα σημάδια της ιστορίας του Ολοκαυτώματος, δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι πρόκειται απλώς για ψυχαγωγία. Η καλλιτεχνική ελευθερία δεν σημαίνει ότι όλα επιτρέπονται. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να αποτελεί χώρο για όσους τον εκμεταλλεύονται προκειμένου να διαδώσουν το μίσος», κατέληξε.

Τι συμβαίνει;

Η απόφαση του σταδίου να ακυρώσει τη συναυλία ελήφθη μόλις λίγες ημέρες αφότου ο Κάνιε Γουέστ ανέβαλε μια συναυλία στη Γαλλία, η οποία είχε προγραμματιστεί για το καλοκαίρι, εν μέσω αναφορών ότι οι αρχές είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να απαγορεύσουν την εκδήλωση.

Ο Γουέστ ανακοίνωσε μέσω του X την Τρίτη, 14 Απριλίου, ότι η συναυλία στο Orange Vélodrome στη Μασσαλία στις 11 Ιουνίου θα αναβληθεί «μέχρι νεωτέρας».

«Μετά από πολλή σκέψη και προβληματισμό, αποφάσισα μόνος μου να αναβάλω τη συναυλία μου στη Μασσαλία μέχρι νεωτέρας», έγραψε.

Σε μια επόμενη ανάρτηση, έγραψε: «Ξέρω ότι χρειάζεται χρόνος για να κατανοήσετε ότι προτίθεμαι να επανορθώσω».

«Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για ό,τι με αφορά, αλλά δεν θέλω να εμπλέξω τους θαυμαστές μου σε αυτό. Οι θαυμαστές μου είναι τα πάντα για μένα», συνέχισε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, στον Κάνιε Γουέστ απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα την ακύρωση του Wireless Festival του Λονδίνου.

«Λόγω της απαγόρευσης εισόδου του YE στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Wireless Festival ακυρώνεται», ανακοίνωσε το φεστιβάλ στο Instagram στις 7 Απριλίου. «Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων».

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Γουέστ εξέδωσε μια δήλωση μέσω της Festival Republic και είπε ότι ο στόχος του ήταν να «παρουσιάσει μια συναυλία που θα φέρει την ενότητα, την ειρήνη και την αγάπη μέσω της μουσικής».

Εξέφρασε επίσης την επιθυμία να «συναντηθεί με μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

*Με πληροφορίες από: People