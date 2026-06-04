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Το Σουδάν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην κορυφή της λίστας με τις πιο παραμελημένες κρίσεις στον κόσμο
Κόσμος 04 Ιουνίου 2026, 16:49

Το Σουδάν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην κορυφή της λίστας με τις πιο παραμελημένες κρίσεις στον κόσμο

Σύμφωνα με την έκθεση του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων, στον κατάλογο των παραμελημένων κρίσεων περιλαμβάνονται επίσης η Υεμένη, το Αφγανιστάν, η Ονδούρα, ο Ισημερινός και το Καμερούν.

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Το Σουδάν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και η Κολομβία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις πιο «παραμελημένες κρίσεις» εκτοπισμού παγκοσμίως, ανέφερε την Πέμπτη μια εξέχουσα νορβηγική ανθρωπιστική οργάνωση, επισημαίνοντας ότι ο εθνικισμός και οι εκστρατείες επανεξοπλισμού απέσπασαν την προσοχή των πλούσιων χωρών.

Το Σουδάν, το οποίο από το 2023 μαστίζεται από μια αιματηρή σύγκρουση μεταξύ δύο αντίπαλων στρατηγών που ανταγωνίζονται για την εξουσία, έχει περισσότερους από 9 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους, ανέφερε το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) σε δήλωσή του, σύμφωνα με το Euronews.

Άλλα τέσσερα εκατομμύρια Σουδανοί έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες και σχεδόν 19,5 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί υποφέρουν επίσης από την πείνα, ανέφερε το NRC στην ετήσια Έκθεσή του για τις Παραμελημένες Κρίσεις Εκτοπισμού.

«Είναι ακατανόητο το γεγονός ότι μια κρίση εκτοπισμού παρόμοιων διαστάσεων με τις κρίσεις στη Συρία και την Ουκρανία στο αποκορύφωμά τους μπορεί να συνεχίζει να επιδεινώνεται σχεδόν απαρατήρητη», δήλωσε ο επικεφαλής του NRC, Jan Egeland.

«Ακριβώς καθώς οι ανάγκες στο Σουδάν εκτοξεύτηκαν στα ύψη πέρυσι και η πείνα συνέχιζε να εξαπλώνεται, η χρηματοδότηση μειώθηκε», πρόσθεσε.

Ο κατάλογος της ΜΚΟ βασίζεται σε τρία κριτήρια: έλλειψη ανθρωπιστικής χρηματοδότησης, έλλειψη κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης και έλλειψη πολιτικής βούλησης από τη διεθνή κοινότητα.

Η ΛΔΚ, όπου μια επιδημία Έμπολα έχει προσθέσει αναταραχή στο ανατολικό τμήμα της χώρας που έχει καταστραφεί από δεκαετίες συγκρούσεων, εμφανίζεται στη λίστα της NRC για 10η συνεχόμενη χρονιά.

Το 2025, μόνο το 27,4% της χρηματοδότησης που απαιτείται για τη ΛΔΚ είχε εξασφαλιστεί, αφήνοντας περισσότερους από 21 εκατομμύρια ανθρώπους σε ανάγκη, σύμφωνα με την NRC.

«Πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο στην ανατολική ΛΔ Κονγκό βρίσκονται οικογένειες που έχουν υποστεί χρόνια βίας, επαναλαμβανόμενες εκτοπίσεις και βαθιά αβεβαιότητα για το μέλλον τους», δήλωσε ο Έρικ Μπατόνον, διευθυντής της NRC για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Ενώ η προσοχή μετατοπίζεται από τη μία παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην άλλη, εκατομμύρια Κονγκολέζοι συνεχίζουν να ζουν χωρίς επαρκή προστασία, βοήθεια ή ελπίδα».

Ρόλερκοστερ παραμέλησης

Η Κολομβία, από την πλευρά της, έχει πληγεί για πάνω από 60 χρόνια από μια εσωτερική σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται ομάδες ανταρτών, παραστρατιωτικές ομάδες, έμποροι ναρκωτικών και δυνάμεις ασφαλείας, και «έχει παγιδευτεί σε ένα ρόλερκοστερ παραμέλησης», σύμφωνα με τη ΜΚΟ.

«Οι άνθρωποι που έχουν πληγεί από αυτή τη σύγκρουση δεν έχουν βρει μόνιμες λύσεις. Πάρα πολλοί εκτοπίζονται επανειλημμένα και παγιδεύονται, χωρίς να διαφαίνεται τέλος», σχολίασε στην έκθεση ο Giovanni Rizzo, διευθυντής της NRC για την Κολομβία.

Ο κατάλογος των παραμελημένων κρίσεων περιλαμβάνει επίσης την Υεμένη, το Αφγανιστάν, την Ονδούρα, τον Ισημερινό, το Καμερούν, τη Νιγηρία και τη Μοζαμβίκη.

«Οι χώρες έχουν γίνει πολύ πιο εσωστρεφείς, πιο εθνικιστικές. Ο επανεξοπλισμός αποτελεί πλέον απόλυτη προτεραιότητα, επειδή πρέπει να διασφαλίσουμε τη δική μας ασφάλεια στην Ευρώπη. Υπάρχει ο Πούτιν που μας απειλεί, και ούτω καθεξής», δήλωσε ο Egeland σε σχόλιά του προς τον νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK.

«Όμως, οι άνθρωποι ξεχνούν τότε ότι θα υπάρξουν πανδημίες, μεταναστευτικές κινήσεις και τεράστια απώλεια ανθρώπινων ζωών αν δεν επενδύσουμε στην ελπίδα σε άλλες ηπείρους».

Αρκετές αφρικανικές χώρες, όπως το Μπουρκίνα Φάσο, το Καμερούν, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάλι και η Νιγηρία, έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα του NRC έξι ή περισσότερες φορές, γεγονός που υποδηλώνει «ένα συστηματικό μοτίβο σκόπιμης παραμέλησης», ανέφερε το NRC.

«Η Αφρική βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη Μεσόγειο, όπου πηγαίνουμε για διακοπές. Και αν η ήπειρος καταρρεύσει, θα υποστούμε και εμείς τις συνέπειες», τόνισε ο Egeland.

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