«Απόλυτη φρίκη» στο Σουδάν – Μαζικός βιασμός 19 γυναικών που προσπαθούσαν να φύγουν από το Ελ Φασέρ

Μια εξέχουσα ομάδα γιατρών του Σουδάν κατήγγειλε τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) για τον βιασμό τουλάχιστον 19 γυναικών καθώς εκείνες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη Ελ-Φασέρ στο Νταρφούρ.

Το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν δήλωσε την Κυριακή ότι κατέγραψε τους βιασμούς γυναικών που είχαν καταφύγει στην πόλη Αλ-Ντάμπα στη γειτονική Βόρεια Πολιτεία.

Μάλιστα, δύο από τις γυναίκες ήταν έγκυες, ανέφερε η ομάδα.

«Το Δίκτυο Ιατρών του Σουδάν καταδικάζει έντονα τον ομαδικό βιασμό που διαπράττουν οι RSF εναντίον γυναικών που διαφεύγουν από τους τρόμους του Ελ Φασέρ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για άμεση στοχοποίηση γυναικών, παραβιάζοντας κατάφωρα όλους τους διεθνείς νόμους που ποινικοποιούν τη χρήση του σώματος των γυναικών ως όπλο καταπίεσης», έγραψε η ομάδα στο X.

In Sudan, sexual violence is being used as a weapon of war against women and girls.@UN_Women is working tirelessly to provide survivors with protection, psychological support and essential medical care. This horrific human rights violation must stop.#16Days pic.twitter.com/zkivoqAZiC — United Nations (@UN) December 4, 2025

Η κλιμάκωση των φρικαλεοτήτων

Το Σουδάν βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασαν μάχες μεταξύ του σουδανικού στρατού και της παραστρατιωτικής RSF.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η σύγκρουση έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσότερων από 12 εκατομμυρίων. Έχει επίσης αφήσει περίπου 30 εκατομμύρια σε ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η RSF κατέλαβε την πόλη Ελ Φασέρ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, τον Οκτώβριο, μετά από 18 μήνες πολιορκίας και λιμοκτονίας. Η πόλη ήταν το τελευταίο οχυρό του σουδανικού στρατού στην περιοχή.

Οι επιζώντες που εγκατέλειψαν την πόλη τις επόμενες ημέρες περιέγραψαν μαζικές δολοφονίες, βιασμούς, λεηλασίες και άλλες φρικαλεότητες, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε την RSF για «εγκλήματα πολέμου», ενώ το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τις παραβιάσεις στο Ελ Φασέρ. Αξιωματούχοι που επισκέφτηκαν το Νταρφούρ και μίλησαν με επιζώντες περιέγραψαν την περιοχή ως «απόλυτη φρίκη» και «τόπο εγκλήματος».

Sudan Doctors Network: We have documented 19 cases of rape committed by the Rapid Support Forces, including two pregnant women, at Al-Afad Camp in Al-Dabba The Sudan Doctors Network team at Al-Afad Camp in Al-Dabba has documented the rape of 19 women while they were fleeing from… pic.twitter.com/u5qWp4bdSD — Sudan Doctors Network – شبكة أطباء السودان (@SDN154) December 7, 2025

Ευρέως διαδεδομένες σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Μοχάμεντ Ελσέιχ, εκπρόσωπος του Δικτύου Γιατρών του Σουδάν, δήλωσε την Κυριακή στο Al Jazeera ότι είναι «100% σίγουρος» ότι η σεξουαλική βία που διαπράττεται από τους μαχητές της RSF είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι αναφέρεται.

«Επειδή οι περισσότερες κοινότητες το θεωρούν στίγμα, οι περισσότερες γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό τείνουν να μην αποκαλύπτουν αυτή την πληροφορία», είπε.

Ο Ελσέιχ είπε ότι το δίκτυο έχει επίσης καταγράψει 23 περιπτώσεις βιασμού γυναικών που εγκατέλειψαν το Ελ Φασλερ για να καταφύγουν στην κοντινή πόλη Ταουίλα.

«Δυστυχώς, η ηλικία των θυμάτων βιασμού κυμαίνεται από 15 έως 23 ετών», είπε.

Στην ανακοίνωσή του, το Sudan Doctors Network κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει επείγοντα μέτρα για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών του Σουδάν.

Ζήτησε επίσης «να ασκηθεί σοβαρή πίεση στους ηγέτες της RSF να σταματήσουν αμέσως αυτές τις επιθέσεις, να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να εξασφαλίσουν ασφαλείς διαδρόμους για τις γυναίκες και τα παιδιά».

Τεράστια ανθρωπιστική κρίση

Εν τω μεταξύ, ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα λιμό στο Ελ Φασέρ και στο Καδουγκούλι στο Νότιο Κορντοφάν και προειδοποίησε για τον κίνδυνο κρίσης πείνας σε 20 επιπλέον περιοχές στις περιφέρειες του Μεγάλου Νταρφούρ και του Μεγάλου Κορντοφάν.

Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, Καρλ Σκάου, δήλωσε την Κυριακή στο Al Jazeera ότι ο οργανισμός παρέχει βοήθεια σε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δύο εκατομμυρίων σε περιοχές που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν, αλλά προειδοποίησε ότι η βοήθεια είναι πολύ μικρότερη από τις ανάγκες.

«Η προσοχή του κόσμου πρέπει να στραφεί τώρα στο Σουδάν και οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν προκειμένου να αποφευχθεί η ίδια καταστροφή που είδαμε στο Ελ Φασέρ», είπε.