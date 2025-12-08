newspaper
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
08.12.2025 | 16:30
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης
«Απόλυτη φρίκη» στο Σουδάν – Μαζικός βιασμός 19 γυναικών που προσπαθούσαν να φύγουν από το Ελ Φασέρ
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 16:59

«Απόλυτη φρίκη» στο Σουδάν – Μαζικός βιασμός 19 γυναικών που προσπαθούσαν να φύγουν από το Ελ Φασέρ

Το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν αναφέρει ότι δύο από τα θύματα ήταν έγκυες και ζητά άμεση δράση για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών του Σουδάν

Μια εξέχουσα ομάδα γιατρών του Σουδάν κατήγγειλε τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) για τον βιασμό τουλάχιστον 19 γυναικών καθώς εκείνες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη Ελ-Φασέρ στο Νταρφούρ.

Το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν δήλωσε την Κυριακή ότι κατέγραψε τους βιασμούς γυναικών που είχαν καταφύγει στην πόλη Αλ-Ντάμπα στη γειτονική Βόρεια Πολιτεία.

Μάλιστα, δύο από τις γυναίκες ήταν έγκυες, ανέφερε η ομάδα.

«Το Δίκτυο Ιατρών του Σουδάν καταδικάζει έντονα τον ομαδικό βιασμό που διαπράττουν οι RSF εναντίον γυναικών που διαφεύγουν από τους τρόμους του Ελ Φασέρ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για άμεση στοχοποίηση γυναικών, παραβιάζοντας κατάφωρα όλους τους διεθνείς νόμους που ποινικοποιούν τη χρήση του σώματος των γυναικών ως όπλο καταπίεσης», έγραψε η ομάδα στο X.

Η κλιμάκωση των φρικαλεοτήτων

Το Σουδάν βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασαν μάχες μεταξύ του σουδανικού στρατού και της παραστρατιωτικής RSF.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η σύγκρουση έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσότερων από 12 εκατομμυρίων. Έχει επίσης αφήσει περίπου 30 εκατομμύρια σε ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η RSF κατέλαβε την πόλη Ελ Φασέρ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, τον Οκτώβριο, μετά από 18 μήνες πολιορκίας και λιμοκτονίας. Η πόλη ήταν το τελευταίο οχυρό του σουδανικού στρατού στην περιοχή.

Οι επιζώντες που εγκατέλειψαν την πόλη τις επόμενες ημέρες περιέγραψαν μαζικές δολοφονίες, βιασμούς, λεηλασίες και άλλες φρικαλεότητες, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε την RSF για «εγκλήματα πολέμου», ενώ το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για τις παραβιάσεις στο Ελ Φασέρ. Αξιωματούχοι που επισκέφτηκαν το Νταρφούρ και μίλησαν με επιζώντες περιέγραψαν την περιοχή ως «απόλυτη φρίκη» και «τόπο εγκλήματος».

Ευρέως διαδεδομένες σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Μοχάμεντ Ελσέιχ, εκπρόσωπος του Δικτύου Γιατρών του Σουδάν, δήλωσε την Κυριακή στο Al Jazeera ότι είναι «100% σίγουρος» ότι η σεξουαλική βία που διαπράττεται από τους μαχητές της RSF είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι αναφέρεται.

«Επειδή οι περισσότερες κοινότητες το θεωρούν στίγμα, οι περισσότερες γυναίκες που έχουν υποστεί βιασμό τείνουν να μην αποκαλύπτουν αυτή την πληροφορία», είπε.

Ο Ελσέιχ είπε ότι το δίκτυο έχει επίσης καταγράψει 23 περιπτώσεις βιασμού γυναικών που εγκατέλειψαν το Ελ Φασλερ για να καταφύγουν στην κοντινή πόλη Ταουίλα.

«Δυστυχώς, η ηλικία των θυμάτων βιασμού κυμαίνεται από 15 έως 23 ετών», είπε.

Στην ανακοίνωσή του, το Sudan Doctors Network κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει επείγοντα μέτρα για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών του Σουδάν.

Ζήτησε επίσης «να ασκηθεί σοβαρή πίεση στους ηγέτες της RSF να σταματήσουν αμέσως αυτές τις επιθέσεις, να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να εξασφαλίσουν ασφαλείς διαδρόμους για τις γυναίκες και τα παιδιά».

Τεράστια ανθρωπιστική κρίση

Εν τω μεταξύ, ο ΟΗΕ κήρυξε επίσημα λιμό στο Ελ Φασέρ και στο Καδουγκούλι στο Νότιο Κορντοφάν και προειδοποίησε για τον κίνδυνο κρίσης πείνας σε 20 επιπλέον περιοχές στις περιφέρειες του Μεγάλου Νταρφούρ και του Μεγάλου Κορντοφάν.

Ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, Καρλ Σκάου, δήλωσε την Κυριακή στο Al Jazeera ότι ο οργανισμός παρέχει βοήθεια σε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων δύο εκατομμυρίων σε περιοχές που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν, αλλά προειδοποίησε ότι η βοήθεια είναι πολύ μικρότερη από τις ανάγκες.

«Η προσοχή του κόσμου πρέπει να στραφεί τώρα στο Σουδάν και οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να ενταθούν προκειμένου να αποφευχθεί η ίδια καταστροφή που είδαμε στο Ελ Φασέρ», είπε.

Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»
«Θα ενεργήσουμε» 08.12.25

Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»

Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο – «Σπόντες» Ευρωπαίων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Οι ΗΠΑ επιθυμούν η Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο - «Σπόντες» Ευρωπαίων

Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Συναγερμός 08.12.25

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να χτυπήσει μετά από ισχυρό σεισμό 50 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Σύνταξη
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς – Θέλουμε απάντηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Κόσμος 08.12.25

Δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη του Ντονμπάς, λέει ο Ζελένσκι και επιμένει για εγγυήσεις ασφαλείας

Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Σύνταξη
Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο
Κόσμος 08.12.25

Νιγηρία: Έρευνες για κύκλωμα εμπορίας οργάνων μετά από φρικιαστική ανακάλυψη σε αστυνομική έφοδο

Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων

Σύνταξη
Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη
Διαδικτυακός εκφοβισμός 08.12.25

Βία στην εποχή της τεχνολογίας – Το cyberbullying αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη

Eιδικοί εξηγούν γιατί τα ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) διαφέρουν μεταξύ των χωρών, γιατί οι περιπτώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πώς επηρεάζει η οικογενειακή δομή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ
«Με απογοήτευσε» 08.12.25

Ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους μετά το νέο «καρφί» του Τραμπ - Αυξάνουν την πίεση στην Ουκρανία οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία φαίνεται να έχουν βαλτώσει για ακόμα μία φορά - Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση σε Κίεβο και Βρυξέλλες μετά τη δημοσίευση του νέου δόγματος ασφαλείας των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
