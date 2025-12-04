newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»
Κόσμος 04 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Σκλαβοπάζαρο και σύγχρονο παιδομάζωμα – Το Σουδάν, ο πόλεμος και τα παιδιά «ενός κατώτερου Θεού»

Απαγωγές, βιασμοί, σωματεμπορία και στρατολόγηση ανηλίκων προστίθενται στον εφιάλτη των παιδιών στο Σουδάν, εν μέσω εμφυλίου, κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης και οκνηρίας της διεθνούς κοινότητας

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Spotlight

Επισκιασμένο στην ειδησεογραφία και στα «ραντάρ» της διεθνούς κοινότητας από τους πολέμους στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, το Σουδάν των 50,5 εκατομμυρίων κατοίκων βυθίζεται εδώ και σχεδόν 32 μήνες στη δίνη του εμφυλίου, με χαρακτηριστικά πολέμου «δια αντιπροσώπων» και μιας από τις μεγαλύτερες εν εξελίξει ανθρωπιστικές καταστροφές στον πλανήτη.

Είναι ήδη το επίκεντρο του μαζικότερου εκτοπισμού παιδιών στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια ανήλικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από τότε που ξέσπασαν οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ της στρατιωτικής χούντας και των παραστρατιωτικών (πρώην συμμάχων της) «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης» (RSF) τον Απρίλιο του 2023.

Πολλά παιδιά έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, έχουν μείνει ορφανά τουλάχιστον από έναν γονιό και, στην καλύτερη των περιπτώσεων, έχουν καταφέρει να βρουν καταφύγιο σε καταυλισμούς, εξαρτώμενα από την υποχρηματοδοτούμενη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια.

Άλλα, αρκετά τραυματισμένα, δεν φτάνουν τόσο μακριά, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις και μαρτυρίες επιζώντων.

Ορισμένα λιμοκτονούν ή πεθαίνουν στο δρόμο από τη δίψα.

Ο εκτοπισμός καθιστά τους επιζώντες ανήλικους τα πιο ευάλωτα θύματα ενός αδυσώπητου πολέμου.

Και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου.

Ειδικά όμως μετά την πρόσφατη κατάληψη του δυτικού τμήματος του Σουδάν από τις RSF, χωρίζοντας έτσι τη βορειοανατολική αφρικανική χώρα στα δύο, οι αναφορές για φρικαλεότητες έχουν πάρει εφιαλτικές διαστάσεις.

Βασικό σημείο αναφοράς αποτελεί το πλούσιο σε χρυσό Νταρφούρ, στα δυτικά, όπου όλα δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια -δεύτερη στην περιοχή μέσα στον 21ο αιώνα- γενοκτονία σε βάρος του μειονοτικού, μη αραβικού ντόπιου πληθυσμού.

Ανήλικοι, ακόμη και μικρά παιδιά, έχουν υποστεί σεξουαλική βία.

Παραμένει άγνωστος ο αριθμός όσων έχουν απαχθεί.

Τα μεν κορίτσια ως σκλάβες του σεξ -φήμες τώρα αναφέρουν ότι δυτικά του Ελ Φασέρ, πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ, έχει ανοίξει μέχρι και σκλαβοπάζαρο.

Τα δε απαχθέντα αγόρια προορίζονται για στρατιώτες ή εργάτες στα ορυχεία χρυσού.

YouTube thumbnail

Εμπορία ανθρώπων, στρατολόγηση ανηλίκων

Προς επίρρωση του εφιάλτη στο Σουδάν, η τελευταία έκθεση εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιγράφει με μελανά χρώματα την κρίση, που εκτυλίσσεται εδώ και δυόμισι χρόνια μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου.

«Υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία ότι γυναίκες και παιδιά που ανήκουν σε μη αραβικές κοινότητες στο Βόρειο Νταρφούρ, έχουν στοχοποιηθεί και βιαστεί με βάση εθνοτικά κριτήρια», τονίζουν.

Εκφράζουν βαθιά ανησυχία για τις αναφορές για εμπορία ανθρώπων μέσα και γύρω από το Ελ Φασέρ.

Κάνουν λόγο για «ένα μοτίβο αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικού γάμου γυναικών και παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση».

«Η άσκηση ιδιοκτησίας επί των θυμάτων σε αυτά τα πλαίσια είναι ενδεικτική σεξουαλικής δουλείας», παρατηρούν.

Παραθέτουν πληροφορίες για διακίνηση γυναικών και κοριτσιών, όχι μόνο στα δυτικά.

Η σεξουαλική βία είναι ευρέως διαδεδομένη σε πολλά μέρη του Σουδάν, εξηγούν.

Προειδοποιούν για τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι γυναίκες και τα ασυνόδευτα παιδιά.

Πολλώ μάλλον όταν υπολογίζεται ότι το 27% των εκτοπισμένων ανηλίκων είναι κάτω των πέντε ετών. Ήδη πάνω από δύο εκατομμύρια μικρές αθώες ψυχές…

«Οι εσωτερικά εκτοπισμένες γυναίκες και κορίτσια είναι μεταξύ εκείνων που διακινούνται για σεξουαλική δουλεία και άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η στρατολόγηση και η χρήση παιδιών από ένοπλες ομάδες βρίσκεται επίσης σε άνοδο», υπογραμμίζουν οι ειδικοί.

Από τον Οκτώβριο του 2023 ο ΟΗΕ ανέφερε ότι οι RSF στρατολογούσαν ευάλωτα παιδιά, ιδίως εκείνα που είναι φτωχά ή ασυνόδευτα.

Δύο χρόνια μετά, δρουν πια σε κοινή θέα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο τον περασμένο Οκτώβριο, κατά την κατάληψη της Ελ Φασέρ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις, παιδιά-στρατιώτες πανηγυρίζουν μπροστά στην κάμερα μέσα στον πανικό.

Καταδιώκουν χωρικούς σαν να είναι θηράματα.

Τουλάχιστον ένα από αυτά καταγράφεται καθαρά να εκτελεί εν ψυχρώ έναν άοπλο άνδρα.

YouTube thumbnail

Πόλεμος, πάτρωνες και πόροι

Ο πόλεμος στο Σουδάν υπολογίζεται ότι μετρά έως τώρα τουλάχιστον 150.000 νεκρούς -άμαχους και στρατιώτες- ενώ περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται από λιμό, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας.

Πάνω από 3,5 εκατομμύρια έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς, καθώς η προοπτική ειρήνης φαντάζει ακόμη μακρινή.

Αντίθετα, οι γραμμές του μετώπου επεκτείνονται, παρά την μονομερή τρίμηνη «ανθρωπιστική» κατάπαυση του πυρός που κήρυξαν προ ημερών οι RSF και τελικά έμεινε στα λόγια.

Στο στόχαστρό τους είναι τώρα η περιοχή του Κορντοφάν, που εκτείνεται σε τρεις πολιτείες στα κεντρικά και νότια, είναι πλούσια σε πετρέλαιο και σημαντικός κόμβος μεταφορών, στρατηγικής σημασίας για την επόμενη ημέρα στο Σουδάν.

Η δε προέλαση των RSF συντελείται με φόντο τις συνεχιζόμενες προσπάθειες διαμεσολάβησης από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και προεξάρχουσες τις ΗΠΑ, καθώς ο «ειρηνοποιός» πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Όπως και άλλες χώρες, ωστόσο, έτσι και αυτές έχουν μερίδιο στον αυτόν τον πόλεμο, που μαίνεται στο ανατολικό άκρο της ζώνης του Σαχέλ, σε μια χώρα με σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, αλλά και με πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και σε κρίσιμες ναυτιλιακές οδούς.

Τούτων λεχθέντων, οι παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF έχουν λάβει όπλα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, ενώ ο σουδανικός στρατός υποστηρίζεται από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν και την Τουρκία, σύμφωνα με παρατηρητές.

Στη διάρκεια του πολέμου, η Ρωσία έχει παίξει κατά διαστήματα ρόλο «μπαλαντέρ», εποφθαλμιώντας την απόκτηση της πρώτης ναυτικής βάσης της στην Αφρική.

Όλοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ εν τω μεταξύ παγίως πια συνοδεύονται με όρους συναλλαγής.

Από κοντά παρακολουθεί τις εξελίξεις η Κίνα, καθώς ειδικά το Πορτ Σουδάν είναι κομβικό στην Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Dry begging: Όλοι το έχουμε κάνει αλλά καταστρέφει τη σχέση

Πολιτική
Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει τη συνομιλία με τον Τραμπ που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια»
Βενεζουέλα 04.12.25

Ο Μαδούρο επιβεβαιώνει την «εγκάρδια» και με «σεβασμό» συνομιλία του με τον Τραμπ

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», επιβεβαίωσε ο Νικολάς Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από «σεβασμό» και «μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια».

Σύνταξη
Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 04.12.25 Upd: 01:35

Ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο λέει ο Τραμπ

Με τον πρόεδρο τον ΗΠΑ να έχει ενημερωθεί από τους Γουίτκοφ - Κούσνερ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Πούτιν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι ζητά συνάντηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά
Γάζα 03.12.25

Ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένους στη Χαν Γιουνίς με τουλάχιστον πέντε νεκρούς τα δύο παιδιά

Το Ισραήλ χτύπησε με αεροπορική επιδρομή μια σκηνή στην περιοχή Χαν Γιουνίς στη Γάζα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άτομα, τα δύο εξ αυτών παιδιά. Δώδεκα άτομα έχουν τραυματιστεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι
Στην Ανκόνα 03.12.25

Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου – Την είχε απειλήσει με τσεκούρι

Ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 10μηνη φυλάκιση, για προηγούμενο περιστατικό βίας, αλλά είχε αποφυλακιστεί επειδή υποσχέθηκε να παρακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σύνταξη
Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 03.12.25

Ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν αδειάζοντας κόπρανα κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz

  Θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για τις κοινωνικές ανισότητες στη Μεγάλη Βρετανία, ακτιβιστές άδειασαν κόπρανα κάτω από το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο δέντρο του ξενοδοχείου Ritz

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Λόγω φιλοδοξιών... 03.12.25

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «Ορίζοντες» δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Τον κατηγορούν ότι προσβλέπει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη εν όψει προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Κόσμος 03.12.25

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της

Σε σοκ οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας Πο στη νοτιοδυτική Γαλλία από την υπόθεση της 53χρονης μητέρας που δηλητηρίασε τις δύο κόρες της, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μεγαλύτερης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Το δίλημμα της αυτοδιάλυσης σε Φάμελλο και Χαρίτση, το κάλεσμα στα στελέχη αλλά όχι για την πρώτη θέση και τα νέα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά μέσω της «αυτοοργάνωσης»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μαρουάν Μπαργούτι: Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωσή του από το Ισραήλ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κοινή επιστολή 04.12.25

Πάνω από 200 διασημότητες ζητούν την απελευθέρωση του Μπαργούτι από το Ισραήλ - Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Στον Μπαργούτι αποδίδεται συχνά ο χαρακτηρισμός «Παλαιστίνιος Μαντέλα» και θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενώσει τις διαφορετικές παρατάξεις των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Συγκλονιστική αποκάλυψη: ΝΑΤΟϊκό… ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού
Εγγραφο 04.12.25

Αποκάλυψη βόμβα: ΝΑΤΟϊκό... ουράνιο και βαρέα μέταλλα βρέθηκαν στον καρκινικό ιστό σέρβου στρατηγού

Η οικογένεια του σέρβου στρατηγού Πάβκοβιτς μηνύει το ΝΑΤΟ, καθώς εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου και βαρέων μετάλλων στον καρκινικό ιστό του.

Σύνταξη
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις
Οικονομία 04.12.25

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών από απαλλοτριώσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να κόψουν τον γόρδιο δεσμό της γραφειοκρατίας που τους ταλαιπωρεί

Προκόπης Γιόγιακας
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξης Τσίπρας: Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση»
Έδωσε το σύνθημα 04.12.25

Με «σοκ Δημοκρατίας» απέναντι στη «λάθος κυβέρνηση» ο Αλέξης Τσίπρας

Ξεκάθαρα πολιτικά μηνύματα εξέπεμψε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στο κατάμεστο «Παλλάς», δηλώνοντας «παρών» στο αύριο της χώρας καθώς «δεν πάει άλλο».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Συμφώνησαν για την ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στη γεωργία
Γεωργία 04.12.25

Συμφωνία στην ΕΕ για την ανάπτυξη νέας γενιάς γονιδιωματικών τεχνικών

ΕΕ και Ευρωβουλή συμφώνησαν στην ανάπτυξη φυτών με βάση τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές στην ευρωπαϊκή γεωργία, που χαρακτηρίζονται «νέοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» από τους επικριτές τους.

Σύνταξη
Χιλή: Κύμα απελάσεων μεταναστών αλα Τραμπ προαναγγέλλει ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία
Προεδρικές εκλογές 04.12.25

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή

Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ επιχειρεί να προσελκύσει ψηφοφόρους ο ακροδεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Χιλής, δίνοντάς τους διορία 98 ημερών «για να φύγουν από τη χώρα ελεύθερα».

Σύνταξη
Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ εξαιτίας της χρήσης του Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς
Χρήση του Signal 04.12.25

Ο Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αναφέρει πόρισμα

Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Signal για επιχειρησιακούς σκοπούς, ο Πιτ Χέγκσεθ έθεσε σε κίνδυνο τον στρατό των ΗΠΑ, αποφαίνεται πόρισμα ανεξάρτητου οργάνου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο