Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF

Η στρατιωτική κυβέρνηση του Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία την πρώτη της ναυτική βάση στην Αφρική και μια άνευ προηγουμένου θέση με θέα στις κρίσιμες εμπορικές οδούς της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με Σουδανούς αξιωματούχους, που μίλησαν στην Wall Street Journal.

Η συμφωνία, αν πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα για τη Μόσχα, η οποία αγωνίζεται να εδραιώσει τη θέση της στην ήπειρο. Θα είναι μια ανησυχητική εξέλιξη για τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν προσπαθήσει να εμποδίσουν τη Ρωσία και την Κίνα να ελέγχουν αφρικανικούς λιμένες όπου θα μπορούσαν να επανεξοπλίσουν και να επισκευάσουν πολεμικά πλοία και, ενδεχομένως, να αποκλείσουν ζωτικές θαλάσσιες οδούς.

Σύμφωνα με την πρόταση διάρκειας 25 ετών που η στρατιωτική κυβέρνηση του Σουδάν παρουσίασε στους Ρώσους αξιωματούχους τον Οκτώβριο, η Μόσχα θα έχει το δικαίωμα να σταθμεύσει έως και 300 στρατιώτες και να αγκυροβολήσει έως και τέσσερα πολεμικά πλοία —συμπεριλαμβανομένων και πυρηνικών— στο Πορτ Σουδάν ή σε άλλη, ακόμη ανώνυμη, εγκατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Το Κρεμλίνο θα αποκτήσει επίσης προνομιακή πρόσβαση σε επικερδείς παραχωρήσεις εξόρυξης στο Σουδάν, τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό χρυσού στην Αφρική.

Η Ρωσία σε προνομιακή θέση

Από το Πορτ Σουδάν, η Μόσχα θα βρίσκεται σε ιδανική θέση για να παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία προς και από τη Διώρυγα του Σουέζ, τη συντόμευση μεταξύ Ευρώπης και Ασίας που μεταφέρει περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση μακροπρόθεσμης χρήσης του εδάφους της στη ρωσική στρατιωτική δύναμη, οι σουδανικές αρχές δήλωσαν ότι το πολιορκημένο στρατιωτικό καθεστώς της χώρας θα λάβει προηγμένα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα και άλλα όπλα σε προνομιακές τιμές, καθώς συνεχίζει τον εμφύλιο πόλεμο με τις επαναστατικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.

Ένας Σουδανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο The Wall Street Journal ότι το Σουδάν χρειάζεται νέες προμήθειες όπλων, αλλά ότι η σύναψη συμφωνίας με τη Ρωσία ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια βάση στο Σουδάν δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση στη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό

Η προοπτική της δημιουργίας ρωσικής βάσης στην Ερυθρά Θάλασσα ανησυχεί τους Αμερικανούς αξιωματούχους ασφαλείας, οι οποίοι εδώ και χρόνια ανταγωνίζονται το Πεκίνο και τη Μόσχα για τις στρατιωτικές τους φιλοδοξίες στην Αφρική.

Οι ναυτικές δραστηριότητες της Ρωσίας περιορίζονται επί του παρόντος από την έλλειψη λιμανιών σε θερμά νερά, όπου τα πλοία μπορούν να ανεφοδιαστούν ή να επισκευαστούν. Μια βάση στη Λιβύη, για παράδειγμα, ή στην Ερυθρά Θάλασσα θα επέτρεπε στα ρωσικά πλοία να πλέουν στη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από ό,τι είναι δυνατόν σήμερα.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι μια ρωσική βάση στη Λιβύη ή στο Πορτ Σουδάν θα μπορούσε να επεκτείνει την ικανότητά της να προβάλλει δύναμη και να της επιτρέψει να λειτουργεί ατιμώρητα.

Στη συνέχεια, υπάρχουν τα λιγότερο απτά οφέλη της παγκόσμιας εμβέλειας. Μια βάση στην Αφρική «αυξάνει την επιρροή της Ρωσίας, προσφέροντάς της περισσότερο διεθνές κύρος και δύναμη», δήλωσε ο συνταξιούχος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας Μαρκ Χικς, ο οποίος διοικούσε μονάδες ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην Αφρική.

Οι Ρώσοι μισθοφόροι σε όλη την Αφρική θα ενδυναμωθούν

Ρωσικά στρατεύματα και μισθοφόροι των Africa Corps (πρώην Wagner) είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρη την ήπειρο, από την Ισημερινή Γουινέα έως την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Το Κρεμλίνο, επιδιώκει εδώ και πέντε χρόνια να αποκτήσει μόνιμη πρόσβαση στο Πορτ Σουδάν. Ο Χικς δήλωσε ότι μια συμφωνία για τη δημιουργία βάσης είναι «σίγουρα καλή» για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι σουδανικές αρχές έχουν ενθαρρύνει τις φιλοδοξίες της Μόσχας, αλλά μέχρι τώρα παρέμεναν επιφυλακτικές όσον αφορά την οριστικοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας.

Η Κίνα έχει κατασκευάσει εμπορικούς λιμένες σε όλη την Αφρική, στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας της για την κατασκευή υποδομών. Το 2017, το Πεκίνο ολοκλήρωσε την πρώτη του ναυτική βάση στο εξωτερικό, στο Τζιμπουτί, που βρίσκεται στο ζωτικής σημασίας στενό Μπαμπ Αλ Μαντάμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό. Η προβλήτα εκεί είναι αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει ένα αεροπλανοφόρο.

Η βάση της Κίνας γειτνιάζει με αυτή των ΗΠΑ

Η κινεζική βάση βρίσκεται 6 μίλια μακριά από τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αφρική, το Camp Lemonnier. Το Πεντάγωνο διαθέτει περίπου 4.000 άτομα στο στρατόπεδο, το οποίο υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Σομαλία και στεγάζει μια δύναμη ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση απειλών κατά των αμερικανικών πρεσβειών στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης τοποθετήσει κομάντος και άλλες δυνάμεις στην ίδια τη Σομαλία, όπου βοηθούν τις ελίτ τοπικές δυνάμεις να πολεμήσουν την Αλ Σαμπάμπ— μια ισλαμιστική ομάδα που συνδέεται με την Αλ Κάιντα — και το σομαλικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους.

Η συμφωνία μεταξύ Σουδάν και Ρωσίας έρχεται σε μια στιγμή που η Μόσχα έχει χάσει μέρος της πρωτοβουλίας της στην Αφρική. Μόλις πριν από μερικά χρόνια, χώρες όπως το Μάλι και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία προσλάμβαναν μισθοφόρους από την ομάδα Wagner, που είναι συνδεδεμένη με το Κρεμλίνο, για να προστατεύουν τους ηγέτες τους και να πολεμούν τους εχθρούς τους.

Το Σουδάν ως πεδίο πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία

Η Μόσχα αρχικά υποστήριξε τους αντάρτες των Ταχείας Αντίδρασης Δυνάμεων του Νταγκάλο και χρησιμοποίησε τις σχέσεις της για να αποκτήσει πρόσβαση στα αποθέματα χρυσού του Σουδάν. Η Ουκρανία βοήθησε στην εκδίωξη των ανταρτικών δυνάμεων από την πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Αυτές οι συμμαχίες σύντομα αντιστράφηκαν. Οι αντάρτες θεώρησαν την υποστήριξη της Ρωσίας ανεπαρκή και ξεκίνησαν επαφές με την Ουκρανία (σ.σ. εκπαιδευτές drones και drones). Αυτό οδήγησε τη Ρωσία να στραφεί προς την κυβέρνηση του Χαρτούμ, σύμφωνα με αξιωματούχους του Σουδάν και των ανταρτών.

Το Ιράν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν προμηθεύσει drones στον σουδανικό στρατό, σύμφωνα με τρέχοντες και πρώην αξιωματούχους που ασχολούνται με το Σουδάν. Ωστόσο, πέρυσι, το Χαρτούμ απέρριψε μια πρόταση για τη δημιουργία ναυτικής βάσης υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, προκειμένου να αποφύγει την αποξένωση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με αξιωματούχους του Σουδάν.

Η RSF προελαύνει, σε δύσκολη θέση οι Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Έθνη (και όχι μόνο) έχουν κατηγορήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι εξοπλίζουν τους Σουδανούς αντάρτες, κατηγορίες που αρνούνται οι αξιωματούχοι των Εμιράτων. Η προθυμία του σουδανικού καθεστώτος να συνάψει συμφωνία με τη Μόσχα αντικατοπτρίζει την επιδείνωση της θέσης του σε αυτό το πεδίο μάχης.

Αν και εξασφάλισαν τον έλεγχο του Χαρτούμ, τον Οκτώβριο οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης- RSF κατέλαβαν ολόκληρο το Νταρφούρ, την περιοχή στο δυτικό Σουδάν όπου η ομάδα σφαγιάζει αμάχους, επαναλαμβάνοντας την καταγγελλόμενη γενοκτονία που διέπραξαν οι προκάτοχοί της στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε ολόκληρη τη χώρα, οι διπλωμάτες εκτιμούν ότι έως και 150.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από συγκρούσεις, πείνα και ασθένειες, ενώ 12 εκατομμύρια έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μετά την κατάληψη της Μπαμπανούσα από την RSF σήμερα, το Σουδάν έχει πλέον μόνο μία παρουσία στο Δυτικό Κορντοφάν, και αυτή είναι στο Χεγκλίγκ. Το Χεγκλίγκ είναι ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής πετρελαίου για το Σουδάν, το οποίο η RSF έχει αποφύγει να επιτεθεί μέχρι στιγμής, για να μην εξοργίσει τους Κινέζους που εργάζονται στην περιοχή.

Η RSF βασίζεται στην κινεζική στρατιωτική βοήθεια για να συνεχίσει τις επιθέσεις της στο Σουδάν. Κυρίως χάρη στα drone που η Κίνα πωλεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.