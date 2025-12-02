newspaper
Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 05:46

Το Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία ναυτική βάση στην Αφρική με αντάλλαγμα συστήματα εναντίον των drone των RSF

Ένα λιμάνι του Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα θα δώσει στη Μόσχα ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή, με τη συμφωνία να αφορά μόνιμο ελλιμενισμό 4 πολεμικών πλοίων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Η στρατιωτική κυβέρνηση του Σουδάν προσφέρει στη Ρωσία την πρώτη της ναυτική βάση στην Αφρική και μια άνευ προηγουμένου θέση με θέα στις κρίσιμες εμπορικές οδούς της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με Σουδανούς αξιωματούχους, που μίλησαν στην Wall Street Journal.

Η συμφωνία, αν πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα για τη Μόσχα, η οποία αγωνίζεται να εδραιώσει τη θέση της στην ήπειρο. Θα είναι μια ανησυχητική εξέλιξη για τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν προσπαθήσει να εμποδίσουν τη Ρωσία και την Κίνα να ελέγχουν αφρικανικούς λιμένες όπου θα μπορούσαν να επανεξοπλίσουν και να επισκευάσουν πολεμικά πλοία και, ενδεχομένως, να αποκλείσουν ζωτικές θαλάσσιες οδούς.

Σύμφωνα με την πρόταση διάρκειας 25 ετών που η στρατιωτική κυβέρνηση του Σουδάν παρουσίασε στους Ρώσους αξιωματούχους τον Οκτώβριο, η Μόσχα θα έχει το δικαίωμα να σταθμεύσει έως και 300 στρατιώτες και να αγκυροβολήσει έως και τέσσερα πολεμικά πλοία —συμπεριλαμβανομένων και πυρηνικών— στο Πορτ Σουδάν ή σε άλλη, ακόμη ανώνυμη, εγκατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Το Κρεμλίνο θα αποκτήσει επίσης προνομιακή πρόσβαση σε επικερδείς παραχωρήσεις εξόρυξης στο Σουδάν, τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό χρυσού στην Αφρική.

Η Ρωσία σε προνομιακή θέση

Από το Πορτ Σουδάν, η Μόσχα θα βρίσκεται σε ιδανική θέση για να παρακολουθεί τη θαλάσσια κυκλοφορία προς και από τη Διώρυγα του Σουέζ, τη συντόμευση μεταξύ Ευρώπης και Ασίας που μεταφέρει περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση μακροπρόθεσμης χρήσης του εδάφους της στη ρωσική στρατιωτική δύναμη, οι σουδανικές αρχές δήλωσαν ότι το πολιορκημένο στρατιωτικό καθεστώς της χώρας θα λάβει προηγμένα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα και άλλα όπλα σε προνομιακές τιμές, καθώς συνεχίζει τον εμφύλιο πόλεμο με τις επαναστατικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.

Ένας Σουδανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο The Wall Street Journal ότι το Σουδάν χρειάζεται νέες προμήθειες όπλων, αλλά ότι η σύναψη συμφωνίας με τη Ρωσία ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μια βάση στο Σουδάν δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση στη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό

Η προοπτική της δημιουργίας ρωσικής βάσης στην Ερυθρά Θάλασσα ανησυχεί τους Αμερικανούς αξιωματούχους ασφαλείας, οι οποίοι εδώ και χρόνια ανταγωνίζονται το Πεκίνο και τη Μόσχα για τις στρατιωτικές τους φιλοδοξίες στην Αφρική.

Οι ναυτικές δραστηριότητες της Ρωσίας περιορίζονται επί του παρόντος από την έλλειψη λιμανιών σε θερμά νερά, όπου τα πλοία μπορούν να ανεφοδιαστούν ή να επισκευαστούν. Μια βάση στη Λιβύη, για παράδειγμα, ή στην Ερυθρά Θάλασσα θα επέτρεπε στα ρωσικά πλοία να πλέουν στη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από ό,τι είναι δυνατόν σήμερα.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι μια ρωσική βάση στη Λιβύη ή στο Πορτ Σουδάν θα μπορούσε να επεκτείνει την ικανότητά της να προβάλλει δύναμη και να της επιτρέψει να λειτουργεί ατιμώρητα.

Στη συνέχεια, υπάρχουν τα λιγότερο απτά οφέλη της παγκόσμιας εμβέλειας. Μια βάση στην Αφρική «αυξάνει την επιρροή της Ρωσίας, προσφέροντάς της περισσότερο διεθνές κύρος και δύναμη», δήλωσε ο συνταξιούχος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας Μαρκ Χικς, ο οποίος διοικούσε μονάδες ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην Αφρική.

Οι Ρώσοι μισθοφόροι σε όλη την Αφρική θα ενδυναμωθούν

Ρωσικά στρατεύματα και μισθοφόροι των Africa Corps (πρώην Wagner) είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρη την ήπειρο, από την Ισημερινή Γουινέα έως την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Το Κρεμλίνο, επιδιώκει εδώ και πέντε χρόνια να αποκτήσει μόνιμη πρόσβαση στο Πορτ Σουδάν. Ο Χικς δήλωσε ότι μια συμφωνία για τη δημιουργία βάσης είναι «σίγουρα καλή» για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι σουδανικές αρχές έχουν ενθαρρύνει τις φιλοδοξίες της Μόσχας, αλλά μέχρι τώρα παρέμεναν επιφυλακτικές όσον αφορά την οριστικοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας.

Η Κίνα έχει κατασκευάσει εμπορικούς λιμένες σε όλη την Αφρική, στο πλαίσιο της ευρείας εκστρατείας της για την κατασκευή υποδομών. Το 2017, το Πεκίνο ολοκλήρωσε την πρώτη του ναυτική βάση στο εξωτερικό, στο Τζιμπουτί, που βρίσκεται στο ζωτικής σημασίας στενό Μπαμπ Αλ Μαντάμπ, το οποίο συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό. Η προβλήτα εκεί είναι αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει ένα αεροπλανοφόρο.

Η βάση της Κίνας γειτνιάζει με αυτή των ΗΠΑ

Η κινεζική βάση βρίσκεται 6 μίλια μακριά από τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην Αφρική, το Camp Lemonnier. Το Πεντάγωνο διαθέτει περίπου 4.000 άτομα στο στρατόπεδο, το οποίο υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Σομαλία και στεγάζει μια δύναμη ταχείας αντίδρασης για την αντιμετώπιση απειλών κατά των αμερικανικών πρεσβειών στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης τοποθετήσει κομάντος και άλλες δυνάμεις στην ίδια τη Σομαλία, όπου βοηθούν τις ελίτ τοπικές δυνάμεις να πολεμήσουν την Αλ Σαμπάμπ— μια ισλαμιστική ομάδα που συνδέεται με την Αλ Κάιντα — και το σομαλικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους.

Η συμφωνία μεταξύ Σουδάν και Ρωσίας έρχεται σε μια στιγμή που η Μόσχα έχει χάσει μέρος της πρωτοβουλίας της στην Αφρική. Μόλις πριν από μερικά χρόνια, χώρες όπως το Μάλι και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία προσλάμβαναν μισθοφόρους από την ομάδα Wagner, που είναι συνδεδεμένη με το Κρεμλίνο, για να προστατεύουν τους ηγέτες τους και να πολεμούν τους εχθρούς τους.

Το Σουδάν ως πεδίο πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία

Η Μόσχα αρχικά υποστήριξε τους αντάρτες των Ταχείας Αντίδρασης Δυνάμεων του Νταγκάλο και χρησιμοποίησε τις σχέσεις της για να αποκτήσει πρόσβαση στα αποθέματα χρυσού του Σουδάν. Η Ουκρανία βοήθησε στην εκδίωξη των ανταρτικών δυνάμεων από την πρωτεύουσα Χαρτούμ.

Αυτές οι συμμαχίες σύντομα αντιστράφηκαν. Οι αντάρτες θεώρησαν την υποστήριξη της Ρωσίας ανεπαρκή και ξεκίνησαν επαφές με την Ουκρανία (σ.σ. εκπαιδευτές drones και drones). Αυτό οδήγησε τη Ρωσία να στραφεί προς την κυβέρνηση του Χαρτούμ, σύμφωνα με αξιωματούχους του Σουδάν και των ανταρτών.

Το Ιράν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν προμηθεύσει drones στον σουδανικό στρατό, σύμφωνα με τρέχοντες και πρώην αξιωματούχους που ασχολούνται με το Σουδάν. Ωστόσο, πέρυσι, το Χαρτούμ απέρριψε μια πρόταση για τη δημιουργία ναυτικής βάσης υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, προκειμένου να αποφύγει την αποξένωση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με αξιωματούχους του Σουδάν.

Η RSF προελαύνει, σε δύσκολη θέση οι Ένοπλες Δυνάμεις του Σουδάν

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και τα Ηνωμένα Έθνη (και όχι μόνο) έχουν κατηγορήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι εξοπλίζουν τους Σουδανούς αντάρτες, κατηγορίες που αρνούνται οι αξιωματούχοι των Εμιράτων. Η προθυμία του σουδανικού καθεστώτος να συνάψει συμφωνία με τη Μόσχα αντικατοπτρίζει την επιδείνωση της θέσης του σε αυτό το πεδίο μάχης.

Αν και εξασφάλισαν τον έλεγχο του Χαρτούμ, τον Οκτώβριο οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης- RSF κατέλαβαν ολόκληρο το Νταρφούρ, την περιοχή στο δυτικό Σουδάν όπου η ομάδα σφαγιάζει αμάχους, επαναλαμβάνοντας την καταγγελλόμενη γενοκτονία που διέπραξαν οι προκάτοχοί της στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε ολόκληρη τη χώρα, οι διπλωμάτες εκτιμούν ότι έως και 150.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από συγκρούσεις, πείνα και ασθένειες, ενώ 12 εκατομμύρια έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μετά την κατάληψη της Μπαμπανούσα από την RSF σήμερα, το Σουδάν έχει πλέον μόνο μία παρουσία στο Δυτικό Κορντοφάν, και αυτή είναι στο Χεγκλίγκ. Το Χεγκλίγκ είναι ένα σημαντικό κέντρο παραγωγής πετρελαίου για το Σουδάν, το οποίο η RSF έχει αποφύγει να επιτεθεί μέχρι στιγμής, για να μην εξοργίσει τους Κινέζους που εργάζονται στην περιοχή.

Η RSF βασίζεται στην κινεζική στρατιωτική βοήθεια για να συνεχίσει τις επιθέσεις της στο Σουδάν. Κυρίως χάρη στα drone που η Κίνα πωλεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Stream newspaper
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νιγηρία: Παραιτείται ο υπουργός Αμυνας έπειτα από το κύμα απαγωγών
Νιγηρία 02.12.25

Οι απαγωγές καρατόμησαν... τον υπουργό Αμυνας

Αντιμέτωπη με την έξαρση των απαγωγών, η προεδρία της Νιγηρίας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την παραίτηση του υπουργού Αμυνας, ενώ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ναύαρχος των ΗΠΑ διέταξε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος
Πλήγμα σε σκάφος 02.12.25

Αμερικανός ναύαρχος ζήτησε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν

Τη διαταγή για το δεύτερο πλήγμα προκειμένου να εξοντωθούν όσοι επέζησαν από το προηγούμενο εναντίον σκάφους στα ανοικτά της Βενεζουέλας έδωσε ο ναύαρχος των ΗΠΑ Φρανκ Μπράντλεϊ.

Σύνταξη
Σικάγο: Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του σε ποινική διαδικασία
Σικάγο 02.12.25

Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του

Ενας εκ των γιων του «Ελ Τσάπο», ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, ομολόγησε την ενοχή του στις ΗΠΑ και θα αποφύγει την ποινή του θανάτου, την οποία οι αμερικανικές αρχές δεν θα ζητήσουν να του επιβληθεί.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Και ο Καναδάς θα συμμετέχει στα δάνεια του SAFE
Ευρωπαϊκή Ενωση 02.12.25

Κομμάτι και στον Καναδά από την πίτα του SAFE

Η ΕΕ και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχει η χώρα της Βόρειας Αμερικής στα χαμηλότοκα δάνεια του μέσου SAFE.

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στις ΗΠΑ
Η «βάση» του Πούτιν 01.12.25

Το Κρεμλίνο στέλνει μήνυμα αδιαλλαξίας στον απόηχο των συνομιλιών στη Φλόριντα

Οι «εξελίξεις» αυτής της εβδομάδας δεν φέρνουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά· απλά ξεκαθαρίζουν πόσο μακριά παραμένουν από μια τελική συμφωνία για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν
Culture Live 02.12.25

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι το 2010, επεβλήθη στον Τζαφάρ Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»
Fizz 02.12.25

Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»

Στο Φεστιβάλ Μαρακές, η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή και ευκαιρία, τονίζοντας πως «η ομορφιά βρίσκεται και στα λάθη» — κάτι που, όπως είπε, «ένας υπολογιστής δεν μπορεί να προσφέρει»

Σύνταξη
Νιγηρία: Παραιτείται ο υπουργός Αμυνας έπειτα από το κύμα απαγωγών
Νιγηρία 02.12.25

Οι απαγωγές καρατόμησαν... τον υπουργό Αμυνας

Αντιμέτωπη με την έξαρση των απαγωγών, η προεδρία της Νιγηρίας ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την παραίτηση του υπουργού Αμυνας, ενώ κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ναύαρχος των ΗΠΑ διέταξε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν από αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος
Πλήγμα σε σκάφος 02.12.25

Αμερικανός ναύαρχος ζήτησε να αποτελειώσουν όσους επέζησαν

Τη διαταγή για το δεύτερο πλήγμα προκειμένου να εξοντωθούν όσοι επέζησαν από το προηγούμενο εναντίον σκάφους στα ανοικτά της Βενεζουέλας έδωσε ο ναύαρχος των ΗΠΑ Φρανκ Μπράντλεϊ.

Σύνταξη
Σικάγο: Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του σε ποινική διαδικασία
Σικάγο 02.12.25

Ο Χοακίν Γκουσμάν, γιος του «Ελ Τσάπο», ομολόγησε την ενοχή του

Ενας εκ των γιων του «Ελ Τσάπο», ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπες, ομολόγησε την ενοχή του στις ΗΠΑ και θα αποφύγει την ποινή του θανάτου, την οποία οι αμερικανικές αρχές δεν θα ζητήσουν να του επιβληθεί.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ενωση: Και ο Καναδάς θα συμμετέχει στα δάνεια του SAFE
Ευρωπαϊκή Ενωση 02.12.25

Κομμάτι και στον Καναδά από την πίτα του SAFE

Η ΕΕ και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για τους όρους με τους οποίους θα συμμετέχει η χώρα της Βόρειας Αμερικής στα χαμηλότοκα δάνεια του μέσου SAFE.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»
Media 02.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: «Η ζωή μου μετά…»

Η εξομολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός στην Οξφόρδη • «Ελπίζω ότι υπάρχει καριέρα για εμένα και έξω από την πολιτική»

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

