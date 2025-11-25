newspaper
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για «εγκλήματα πολέμου»
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 06:53

Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για «εγκλήματα πολέμου»

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί σήμερα τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν πως διέπραξαν «εγκλήματα πολέμου» όταν κυρίευσαν στα τέλη Οκτωβρίου την πόλη Ελ Φάσερ και καταγγέλλει την «υποστήριξη» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον πόλεμο που διεξάγουν εναντίον του τακτικού στρατού.

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ο άλλοτε δεξί χέρι του πρώτου. Οι παραστρατιωτικοί κατέλαβαν στα τέλη του Οκτωβρίου την Ελ Φάσερ, την τελευταία μεγάλη πόλη στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά) που δεν είχε πέσει μέχρι τότε στα χέρια τους.

Η Διεθνής Αμνηστία συγκέντρωσε μαρτυρίες 28 επιζώντων για τις ωμότητες που διέπραξαν οι ΔΤΥ στην Ελ Φάσερ, από εκτελέσεις άοπλων ανδρών με συνοπτικές διαδικασίες ως βιασμούς δεκάδων γυναικών και κοριτσιών.

«Επανειλημμένες εκτεταμένες βιαιότητες»

«Αυτές οι επανειλημμένες, εκτεταμένες βιαιότητες εναντίον αμάχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου (…) οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν», τόνισε η Ανιές Καλαμάρ, η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, στην ανακοίνωση της ΜΚΟ που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

«Αυτές οι φρικαλεότητες διευκολύνθηκαν από την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις ΔΤΥ», συνέχισε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «απαιτήσουν» τα ΗΑΕ να «τερματίσουν την υποστήριξή τους» στους παραστρατιωτικούς.

Τα ΗΑΕ έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα πως εφοδιάζουν με όπλα, πυρομαχικά, άνδρες και καύσιμα τις ΔΤΥ — κάτι που η μοναρχία του Κόλπου έχει διαψεύσει επανειλημμένα, παρά τις αποδείξεις σε διεθνείς εκθέσεις και ανεξάρτητες έρευνες.

Σπαρακτική μαρτυρία

Το κείμενο της Διεθνούς Αμνηστίας περιέχει σπαρακτική μαρτυρία επιζήσασας από την Ελ Φάσερ, μητέρα πέντε παιδιών, που βιάστηκε, όπως και 14χρονη κόρη της, από μαχητές των ΔΤΥ, καθώς προσπαθούσαν να φύγουν από τη Φάσερ για να σωθούν. Η κόρη της «αρρώστησε» αφού έφθασαν στην πόλη Ταουίλα, προτού «πεθάνει στην κλινική».

«Οι ΔΤΥ σκότωναν κόσμο λες και ήταν μύγες (…) Κανένας από όσους είδα να σκοτώνουν δεν ήταν οπλισμένος στρατιώτης», είπε άλλος επιζών, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Οι αφηγήσεις όσων επέζησαν αποτελούν περαιτέρω απόδειξη της αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας στο Σουδάν», έκρινε η γενική γραμματέας της οργάνωσης Καλαμάρ.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Σουδάν, τον Απρίλιο του 2023, οι προσπάθειες μεσολάβησης ουδέποτε επέτρεψαν να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός· οι δυο πλευρές συνέχισαν τις φονικές επιθέσεις τους για να εδραιώσουν τις θέσεις τους ή να καταλάβουν κι άλλα εδάφη, αψηφώντας τι συζητείτο στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

Χθες βράδυ, οι παραστρατιωτικοί ανακοίνωσαν πως κηρύσσουν μονομερή ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για τρεις μήνες, την επομένη της απόρριψης από τον τακτικό στρατό διεθνούς πρότασης για ανακωχή, που χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτη» από αυτόν τον τελευταίο, ο οποίος κατηγόρησε τους μεσολαβητές της λεγόμενης Quad (ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, ΗΑΕ) για μεροληπτική στάση, καθώς το Αμπού Ντάμπι υποστηρίζει την αντίπαλη πλευρά στον πόλεμο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » – Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη
Κόσμος 25.11.25

«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » - Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη

Για να διατηρηθεί η ειρήνη, Αμερικανοί ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί μια «έκρηξη στρατηγικής φαντασίας» και «αποφασιστικότητας» παρόμοια με εκείνη που επέδειξαν οι διπλωμάτες στον Ψυχρό Πόλεμο

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik
Παζάρια ειρήνης 25.11.25

Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik

Ακόμη και τροποποιημένο, το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο για την υπό ρωσική εισβολή Ουκρανία αποκαλύπτει βαθιές ρωγμές στη Δύση, με τον τελευταίο λόγο να έχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Σχεδιάζεται συνομιλία του Τραμπ με τον Μαδούρο, γράφει το Axios
Axios 25.11.25

«Σχεδιάζεται συνομιλία Τραμπ - Μαδούρο»

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον Μαδούρο και, σύμφωνα με το Axios, μια τέτοια επικοινωνία βρίσκεται υπό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας
Κάτω από τη βάση 25.11.25

Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τα μέτρα λιτότητας. Αντίθετα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε πολλές από τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο
Εκρήξεις στο Κίεβο 25.11.25

Ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν την Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση έχουν εξαπολύσει για ακόμα μια νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας με πυραύλους και drones την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 25.11.25

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά καμία τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
Κόσμος 25.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης

Η Ουκρανία φέρεται να παρουσίασε την δική της εκδοχή του σχεδίου ειρήνης, χωρίς όμως να έχουν γνωστοποιηθεί οι όροι του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνεται στους πολίτες της χώρας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο
Προσέφυγε δικαστικά 24.11.25

Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο

Ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της startup Figure AI, μήνυσε την εταιρεία καθώς ισχυρίζεται πως απολύθηκε όταν τους ειδοποίησε πως τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας αποτελούν κίνδυνο

Σύνταξη
Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία
«Παραληρήματα των Βρυξελλών» 24.11.25

Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό
Στο Ιμραλί 24.11.25

Αντιπροσωπεία βουλευτών της Τουρκίας επισκέφθηκε τον Οτσαλάν – Έθεσαν ερωτήσεις για το Κουρδικό

Η πρόταση επίσκεψης είχε διατυπωθεί δημοσίως λίγες ημέρες νωρίτερα από τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ηγέτη του ισχυρότερου κόμματος των Τούρκων εθνικιστικών και κυβερνητικό εταίρο του προέδρου Ερντογάν.

Σύνταξη
Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως στον δρόμο προς τις κάλπες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο 25.11.25

Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα - Στο επίκεντρο ξανά Ήπειρος και Κέρκυρα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή

Σύνταξη
Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ
London baby 25.11.25

Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Μια φωτογραφία που διαφήμιζε τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αποδείχθηκε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να τη δουν από κοντά.

Σύνταξη
Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στις 8 Δεκεμβρίου η συνύπαρξη σε εκδήλωση Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τις κρίσιμες τοποθετήσεις τους για την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
ΓΣΕΕ 25.11.25

Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » – Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη
Κόσμος 25.11.25

«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » - Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη

Για να διατηρηθεί η ειρήνη, Αμερικανοί ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί μια «έκρηξη στρατηγικής φαντασίας» και «αποφασιστικότητας» παρόμοια με εκείνη που επέδειξαν οι διπλωμάτες στον Ψυχρό Πόλεμο

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik
Παζάρια ειρήνης 25.11.25

Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik

Ακόμη και τροποποιημένο, το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο για την υπό ρωσική εισβολή Ουκρανία αποκαλύπτει βαθιές ρωγμές στη Δύση, με τον τελευταίο λόγο να έχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Σχεδιάζεται συνομιλία του Τραμπ με τον Μαδούρο, γράφει το Axios
Axios 25.11.25

«Σχεδιάζεται συνομιλία Τραμπ - Μαδούρο»

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον Μαδούρο και, σύμφωνα με το Axios, μια τέτοια επικοινωνία βρίσκεται υπό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας
Κάτω από τη βάση 25.11.25

Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τα μέτρα λιτότητας. Αντίθετα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε πολλές από τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες
Διεθνής Οικονομία 25.11.25

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί τις υψηλές τιμές σε τρόφιμα και υπηρεσίες

Κατά δήλωση του προέδρου της Μπούντεσμπανκ και μέλους της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί τον πληθωρισμό και τις -υψηλές- τιμές των τροφίμων

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο
Εκρήξεις στο Κίεβο 25.11.25

Ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν την Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση έχουν εξαπολύσει για ακόμα μια νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας με πυραύλους και drones την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 25.11.25

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά καμία τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
Κόσμος 25.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης

Η Ουκρανία φέρεται να παρουσίασε την δική της εκδοχή του σχεδίου ειρήνης, χωρίς όμως να έχουν γνωστοποιηθεί οι όροι του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνεται στους πολίτες της χώρας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
