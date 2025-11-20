Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι θα καταβάλει προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν, ύστερα από έκκληση του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν «θα ήθελε να κάνω κάτι πολύ ισχυρό σε ό,τι αφορά το Σουδάν»

Ο de facto ηγέτης του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, «θα ήθελε να κάνω κάτι πολύ ισχυρό σε ό,τι αφορά το Σουδάν. Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ, θεωρούσα ότι ήταν κάτι τρελό και εκτός ελέγχου», είπε ο αμερικανός πρόεδρος κατά την ομιλία του σε συνέδριο για τις σαουδαραβικές επενδύσεις (φωτογραφία του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, και βίντεο, κάτω).

«Βλέπω όμως πόσο σημαντικό είναι το Σουδάν για εσάς και για πολλούς φίλους στην αίθουσα. Θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού», συμπλήρωσε.

BREAKING: Trump: MBS would like me to do something about Sudan. We will start working on Sudan. pic.twitter.com/scMPvJ3m1q — Clash Report (@clashreport) November 19, 2025

Η Ουάσιγκτον έχει ήδη προσπαθήσει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των συγκρούσεων που μαστίζουν την αφρικανική χώρα εδώ και δυόμισι χρόνια.

«Ανθρωπιστική κρίση»

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν στο Σουδάν ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ εκατομμύρια άλλοι έχουν εκτοπιστεί.

Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», με την κατάσταση στο Νταρφούρ να είναι ακόμη χειρότερη λόγω της μαζικής εξόδου προσφύγων μετά την κατάληψη της πόλης Ελ Φάσερ από τις ΔΤΥ στα τέλη Οκτωβρίου.

