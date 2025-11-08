Το Σουδάν αργοπεθαίνει πίσω από την αυλαία της διεθνούς σκηνής – Μπορούμε να αποτρέψουμε μια γενοκτονία

Πριν δύο χρόνια, ξέσπασε στο Σουδάν μια διαμάχη για την εξουσία μεταξύ δύο φατριών του στρατού.

Σήμερα, αυτή η σύγκρουση αυτή έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και έχει δημιουργήσει χιλιάδες νεκρούς.

Το Σουδάν, έχει μετατραπεί σε αυτό που μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών έχει ονομάσει «σφαγείο»…

Μία διαμάχη που γίνεται γενοκτονία

Την περασμένη εβδομάδα, οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF), η παραστρατιωτική ομάδα που πολεμά τον στρατό του Σουδάν, κατέλαβαν την πόλη Ελ Φασέρ, το τελευταίο οχυρό της δυτικής περιοχής του Νταρφούρ που κατείχε ο στρατός.

Λίγο μετά, άρχισαν να αναδύονται αναφορές για μαζικές σφαγές με εθνοτικά κίνητρα, όπως αναφέρει ο Philipp Kastner, Ανώτερος Λέκτορας Διεθνούς Δικαίου, σε άρθρο του στο The Conversation.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι 460 άτομα σκοτώθηκαν σε ένα μόνο περιστατικό στο νοσοκομείο της πόλης.

Μάρτυρες περιέγραψαν εκτεταμένες εκτελέσεις και σεξουαλική βία.

Ήδη από το 2024, μία ερευνητική αποστολή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι και οι δύο πλευρές της σύγκρουσης έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναλυτές κρούουν τώρα τον κώδωνα του κινδύνου για μία ενδεχόμενη γενοκτονία.

Ορισμένοι λένε ότι οι δολοφονίες θυμίζουν την αρχή της γενοκτονίας στη Ρουάντα το 1994, κατά την οποία σκοτώθηκαν 800.000 άνθρωποι.

Το Σουδάν στην Διεθνή Σκηνή

Οι φρικαλεότητες ακολουθούν επίσης το ίδιο ανησυχητικό μοτίβο που εντοπίστηκε Νταρφούρ πριν από 20 χρόνια, όταν σκοτώθηκαν περίπου 300.000 άνθρωποι.

Τότε, διάσημοι ακτιβιστές όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ βοήθησαν να γίνει γνωστή η κατάσταση στο Νταρφούρ.

George Clooney writes NYT op-ed on «Sudan’s rape of Darfur» http://t.co/i3rlY6WuZ0 pic.twitter.com/gNWCsoMk6j — Jezebel (@Jezebel) February 26, 2015

Έγινε ένα σημαντικό θέμα εξωτερικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Αφρική και αλλού.

Η γενοκτονία στη Ρουάντα ήταν ακόμα σχετικά φρέσκια στη μνήμη των ανθρώπων και τότε σύνθημα «ποτέ ξανά» εξακολουθούσε να λαμβάνεται… κάπως σοβαρά.

Η παγκόσμια προσοχή οδήγησε τελικά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να κατηγορήσει τον πρόεδρο του Σουδάν Ομάρ αλ-Μπασίρ για την φερόμενη ενορχήστρωση της εκστρατείας μαζικών δολοφονιών στο Νταρφούρ, ο πρώτος εν ενεργεία αρχηγός κράτους που κατηγορήθηκε.

Μία γενοκτονία στα παρασκήνια

Το Σουδάν είναι σήμερα η χώρα με μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το 2023, 12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και 21 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτό που ο ΟΗΕ αποκαλεί «υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας».

Ωστόσο, σε σύγκριση με τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η διεθνής κοινότητα παραμένει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλή.

Γιατί έχει σημασία η παγκόσμια προσοχή

Θα ήταν εύκολο να πούμε ότι οι πόλεμοι και τα δεινά στη Γάζα και την Ουκρανία έχουν επισκιάσει το Σουδάν.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Η παγκόσμια ευαισθητοποίηση δεν έλυσε από μόνη της το πρόβλημα στο Νταρφούρ πριν από 20 χρόνια, αλλά ήταν ένα πρώτο βήμα.

Οδήγησε τελικά στην αποστολή ειρηνευτικής αποστολής από τα Ηνωμένα Έθνη και την Αφρικανική Ένωση.

Η αποστολή ήταν πολύ μικρή και περιορισμένη, αλλά έδειξε ότι οι διεθνείς ειρηνευτικές δυνάμεις μπορούν ακόμα να έχουν θετική επίδραση στον 21ο αιώνα.

Μπορούν να παρακολουθούν τις εκεχειρίες, να εφαρμόζουν προγράμματα αφοπλισμού, να προστατεύουν τους πολίτες και να αποτρέπουν την περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

🇸🇩 URGENT: RSF Commander Issa Abu Lolo EXECUTES 15+ civilians point-blank in al-Fashir, Darfur. Horrific video proof exists too brutal to post. This is genocide. #SudanGenocide #StopRSF #Darfur @UN pic.twitter.com/kzMnQt9Wp7 — NewsDaily🪖🗞🚨 (@XNews24_7) October 29, 2025

Οι εμπλεκόμενες δυνάμεις

Πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή – και πίεση – στους εξωτερικούς παράγοντες που υποστηρίζουν και τις δύο πλευρές στην τρέχουσα σύγκρουση.

Αυτές οι χώρες επιδιώκουν τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα στο Σουδάν και θεωρούν την πάλη για την εξουσία ως ευκαιρία να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή και να ασκήσουν έλεγχο στους φυσικούς πόρους του Σουδάν.

Οι Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις (SAF) υποστηρίζονται από την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ιράν και τη Ρωσία.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εν τω μεταξύ, έχουν κατηγορηθεί ότι χρηματοδοτούν και παρέχουν όπλα στις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, παραβιάζοντας σαφώς το εμπάργκο όπλων.

Ενώ αυτές οι χώρες αρνούνται ότι οπλίζουν και τις δύο πλευρές, οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι πλήθος όπλων έχει εισέλθει στη χώρα.

View this post on Instagram A post shared by EU aid & crisis response (@eu_echo)

Τι χρειάζεται για να επέλθει ειρήνη

Άμεση κατάπαυση του πυρός: Απαραίτητη για το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων και την παροχή βοήθειας από οργανώσεις αρωγής.

Διακοπή εξωτερικής στρατιωτικής υποστήριξης: Κάθε βοήθεια προς τις αντιμαχόμενες πλευρές πρέπει να σταματήσει άμεσα.

Ενίσχυση εμπάργκο όπλων: Το ισχύον εμπάργκο είναι περιορισμένο και ανεπαρκές, χρειάζεται αυστηροποίηση και καλύτερη εφαρμογή.

Επέκταση κυρώσεων: Στους υπεύθυνους για διεθνή εγκλήματα καθώς και στον διοικητή της RSF και σε εταιρείες που τον υποστηρίζουν, όπως επιβλήθηκε τον Ιανουάριο από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Διακοπή εκμετάλλευσης εμπορίου χρυσού: Οι κυρώσεις θα δυσκολέψουν τη χρηματοδότηση του πολέμου μέσω του επικερδούς εμπορίου.

Μηχανισμός αφοπλισμού και ενσωμάτωσης: Οι μαχητές της RSF πρέπει να αφοπλιστούν ή να ενσωματωθούν στις τακτικές δυνάμεις για σταθερότητα.

Η καθιέρωση κάποιας μορφής δικαιοσύνης και διαδικασίας συμφιλίωσης μπορεί επίσης να συμβάλει στην πρόληψη περαιτέρω βίας.

Αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η διάπραξη εγκλημάτων δεν θα ανταμειφθεί.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει τις κοινότητες να επουλωθούν και να δώσει στην ειρήνη μια καλύτερη ευκαιρία.

🔴 The hot sand around the Sudanese city of El Fasher is stained red with the blood of more than 2,000 massacred civilians See how journalists used satellite imagery to reconstruct the scale of violence ⬇https://t.co/4k6tHsVEfX pic.twitter.com/ZIOJx6v9uw — The Telegraph (@Telegraph) October 29, 2025

Μία δύσκολη και περίπλοκη συνθήκη

Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί πραγματικά στο Νταρφούρ τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Αντίθετα, οι πολιτικοί παράγοντες συνέχισαν να εκμεταλλεύονται και να επιδεινώνουν τις εθνοτικές εντάσεις.

Μια περαιτέρω επιπλοκή είναι η αυξανόμενη κατακερματισμός της κατάστασης, καθώς οι Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι RSF δεν είναι απόλυτα ενοποιημένοι στρατοί.

Δεν έχουν κεντρικό έλεγχο επί των διαφόρων συνασπισμών μαχητών τους.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ είναι σημαντικό να συμφωνήσουν οι ηγέτες για κατάπαυση του πυρός, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό.

Ως αποτέλεσμα, οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες πρέπει να περιλαμβάνουν τοπικές συμφωνίες με μεμονωμένους ηγέτες των ανταρτών και μικρότερες φατρίες μαχητών, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την ασφάλεια του πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές.

FT: A UN panel found “credible” evidence the UAE supplied weapons to Sudan’s RSF via Chad, while Bulgaria told UN investigators mortar rounds seized from the militia in 2024 had been exported to Abu Dhabi without re-export approval. Amnesty also said advanced Chinese missiles… pic.twitter.com/lUUXYlEtAo — Mintel World (@mintelworld) November 4, 2025

Αργά και σταθερά βήματα

Για να είμαστε σαφείς, η διαρκής ειρήνη δεν προέρχεται από κάποιον θαυματουργό ειρηνοποιό.

Στην πραγματικότητα, δεν προέκυψε τίποτα απτό από τις προηγούμενες προσπάθειες ειρηνευτικών συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης φέτος.

Αλλά εδώ είναι που άλλοι παράγοντες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για παράδειγμα, μπορεί τώρα να αισθάνονται πίεση να ασκήσουν πιο θετική επιρροή στην RSF και να την παροτρύνουν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το ίδιο ισχύει για την Αίγυπτο και τις Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στη συνέχεια, πρέπει να εκπονηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο, ιδανικά μέσω ενός διεθνούς οργανισμού όπως τα Ηνωμένα Έθνη ή η Αφρικανική Ένωση, με στόχο την ενδυνάμωση του λαού του Σουδάν ώστε να λαμβάνει τις δικές του πολιτικές αποφάσεις.

Το Σουδάν μας υπενθυμίζει με τον πιο βίαιο τρόπο ότι η επίτευξη μόνιμης ειρήνης απαιτεί τεράστιες προσπάθειες.

Η καταστροφική κατάσταση στη χώρα απαιτεί από τον κόσμο να συνεχίσει να προσπαθεί.