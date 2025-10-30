newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Πάλαι ποτέ ανεξάρτητο σουλτανάτο, ενσωματωμένο στο Σουδάν από τις αγγλο-αιγυπτιακές δυνάμεις το 1916, το Νταρφούρ έχει ήδη υποστεί στη ματωμένη ιστορία του μια γενοκτονία στις αρχές του 21ου αιώνα.

Τώρα φαίνεται να συντελείται εκεί μια δεύτερη, που πολλοί χαρακτηρίζουν συνέχεια της πρώτης.

Νέο σημείο αναφοράς είναι το Ελ Φασέρ, πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, στα δυτικά της χώρας.

Ιστορικός σταθμός για καραβάνια, έχει γίνει το αιματοβαμμένο «λάφυρο» στα δυόμισι χρόνια εμφυλίου που μαίνεται στην τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της αφρικανικής ηπείρου.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσαν ερευνητές του Πανεπιστημίου Γέιλ παρείχαν ανατριχιαστικά, αδιάσειστα στοιχεία για μαζική σφαγή, με χαρακτηριστικά εθνοκάθαρσης του τοπικού μη αραβικού πληθυσμού.

Δείχνουν ολόκληρες εκτάσεις βαμμένες από αίμα, έπειτα από φρικαλεότητες που αποδίδονται στους πολιτοφύλακες των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση με τη στρατιωτική χούντα στο Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, με αμφότερα τα πρώην συμμαχικά και πια αντίπαλα στρατόπεδα διαβόητα για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Το τελευταίο στο υπό πολιορκία εδώ και μήνες Ελ Φασέρ ήταν σχεδόν προαναγγελθέν.

Πρόκειται για κρίσιμη καμπή στην εξέλιξη ενός πολέμου, που έχει ήδη προκαλέσει τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά φαίνεται να έχει ξεχαστεί από τη διεθνή κοινότητα, με φόντο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τα θερμά μέτωπα στη Μέση Ανατολή και στην Ασία.

Εγκαταλείποντας το Ελ Φασέρ, οι κυβερνητικές δυνάμεις κατήγγειλαν περισσότερες από 2.000 εκτελέσεις άοπλων πολιτών τις τελευταίες ημέρες.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχει λάβει «πολυάριθμες ανησυχητικές αναφορές» για εγκλήματα και βία, με «συνοπτικές εκτελέσεις πολιτών που προσπαθούσαν να διαφύγουν, εθνοτικών κινήτρων εκτελέσεις» και «εκτεταμένη σεξουαλική βία κατά γυναικών και κοριτσιών από ένοπλες ομάδες».

YouTube thumbnail

Σουδάν, όπως… Λιβύη

Το Ελ Φασέρ ήταν η τελευταία πόλη υπό κυβερνητικό έλεγχο στο Νταρφούρ.

Με την πόλη να είναι πια αποκομμένη από την παροχή βοήθειας και σιγή ασυρμάτου στις επικοινωνίες, τα χειρότερα πιθανόν να έπονται για τον άμαχο πληθυσμό.

Ο επικεφαλής της UNHCR, Φόλκερ Τουρκ, είχε ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την κλιμακούμενη απειλή «εθνοτικά υποκινούμενων παραβιάσεων και φρικαλεοτήτων» στο Ελ Φασέρ, όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι έως και 300.000 άμαχοι.

Πολλοί εξ αυτών είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι από τον εμφύλιο.

Ακόμη και επιζώντες των μαχών, που νοσηλεύονταν ως τραυματίες, φέρονται να εκτελέστηκαν εν ψυχρώ από μαχητές των παραστρατιωτικών RSF.

Με την κατάληψη του Ελ Φασέρ παγιώνεται επί της ουσίας η de facto διαίρεση μιας χώρας πλούσιας σε πόρους.

Τα ανατολικά ελέγχει ο κυβερνητικός στρατός, υποστηριζόμενος από πολυάριθμες πολιτοφυλακές και τη στρατιωτική βοήθεια χωρών όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Κατάρ.

Στα δυτικά, κυρίαρχοι είναι πλέον οι παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF, υποστηριζόμενες κυρίως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Άμπου Ντάμπι έχει δώσει σημαντικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων κινεζικής κατασκευής drones. Το εμιράτο το αρνείται.

Ως έχουν πάντως σήμερα τα δεδομένα επί του εδάφους, στο Σουδάν εκτιμάται ότι εδραιώνεται ένα σενάριο Λιβύης, με τη χώρα διαιρεμένη σε σαφώς καθορισμένες σφαίρες επιρροής, αλλά χωρίς ανοιχτές γραμμές μετώπου.

Οι φόβοι ωστόσο εντείνονται για εθνοκάθαρση στο Ελ Φασέρ, με διώξεις, βασανισμούς και δολοφονίες κατοίκων και προσφύγων, που η πολιτοφυλακή των RSF θεωρεί κατώτερους ή ύποπτους συνεργούς των στρατιωτικών τους αντιπάλων.

Από τη διεθνή κοινότητα εν τω μεταξύ, και δη στη Δύση «των αξιών», επικρατεί εκκωφαντική σιωπή.

Παρά την εφαλτικά κλιμακούμενη βία και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο ανθρωπιστικές καταστροφές στα σουδανικά εδάφη, οι αντιδράσεις παραμένουν υποτονικές, ενοχλητικά συγκρατημένες, απουσία δημόσιας διαμαρτυρίας ή καταδίκης ανάλογης με την κλίμακα των καταγγελλόμενων φρικαλεοτήτων.

YouTube thumbnail

Η υποκρισία της «συνένοχης» Ευρώπης

Οι ΗΠΑ του «ειρηνοποιού» προέδρου Τραμπ σώζουν προσώρας τα προσχήματα, συμμετέχοντας μαζί με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ στο λεγόμενο φόρουμ «Quad», προωθώντας ειρηνευτικές συνομιλίες για το Σουδάν.

Προτείνουν τρίμηνη ανθρωπιστική εκεχειρία για διευκόλυνση της ταχείας παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας, ακολουθούμενη από μόνιμη κατάπαυση του πυρός και έναρξη πολιτικών διαπραγματεύσεων για την εγκαθίδρυση πολιτικής διακυβέρνησης στην αφρικανική χώρα.

Δεν έχουν επιτύχει τίποτε έως τώρα.

Ο διεθνής παράγοντας δείχνει να παρακολουθεί -αν και όχι αμέτοχος- από απόσταση τις εξελίξεις, χωρίς ουσιαστική άσκηση πιέσεων για τον τερματισμό του καταστροφικού πολέμου.

Στο μεσοδιάστημα, η Ευρώπη αρκείται σε ρόλο θεατή, ενόσω αυξάνονται οι ροές προσφύγων από το Σουδάν, μέσω της Μεσογείου.

Προερχόμενοι από τα παράλια της βόρειας Αφρικής, κυρίως της Λιβύης και της Αιγύπτου, αποτελούν πλέον την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο από την αρχή του έτους στην Ελλάδα (20%) και την τέταρτη μεγαλύτερη (12%) στην Ιταλία, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Από τον Οκτώβριο του 2023, εν τω μεταξύ, η ΕΕ είχε επιβάλει κυρώσεις σε άτομα και οντότητες και από τις δύο πλευρές του σουδανικού εμφυλίου.

Η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν την τελευταία διετία.

Η στάση των Βρυξελλών επικρίνεται ωστόσο ως υποκριτική, στο φόντο της λεγόμενης «Διαδικασίας του Χαρτούμ».

Με αφετηρία το 2014, αφορά στον περιφερειακό διάλογο και τη συνεργασία με τις χώρες κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής μεταξύ του Κέρατος της Αφρικής και της Ευρώπης, με στόχο τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Σουδάν είχε δεσμευτεί προπολεμικά στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, με αντάλλαγμα αναπτυξιακή βοήθεια.

Μεγάλο μέρος της εκτιμάται ότι κατέληξε σε πολιτοφυλακές, που έκαναν «χρυσές» δουλειές με τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενισχύοντας παράλληλα τα οπλοστάσιά τους.

Green
Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση υδάτων, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση υδάτων, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ - Σι στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με 12 με άριστα το 10, ωστόσο αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων - Οι ΗΠΑ θα κάνουν πυρηνικές δοκιμές μετά από 33 χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Η κατανομή 30.10.25

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές
«Ψηφίστε μας, αλλιώς…» 30.10.25

Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές

Η Αργεντινή φαίνεται ότι υπέκυψε στον σαφή εκβιασμό του Τραμπ, που ήθελε να στηρίξει τον ιδεολογικό σύμμαχό του. Ο φόβος είναι ότι η επιτυχία του Αμερικανού προέδρου θα τον κάνει να προσπαθήσει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια
ΗΠΑ 30.10.25

Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια

Τα σχολεία στις ΗΠΑ επινοούν δημιουργικούς τρόπους για να αποτρέψουν τους μαζικούς πυροβολισμούς. Ωστόσο, το λάθος ενός συστήματος AI προκάλεσε σοβαρό ψυχικό τραύμα σε έναν μαθητή στην Βαλτιμόρη

Σύνταξη
Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του
Κόσμος 30.10.25

Χαβιέρ Μιλέι: Ο «αναρχοκαπιταλιστής» μαρσάρει το αλυσοπρίονό του

Ο ιδεολογικός σύμμαχος του Τραμπ και πρότυπο για ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης θριάμβευσε στις ενδιάμεσες εκλογές της Κυριακής έναντι της περονικής κεντροαριστερής αντιπολίτευσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ολλανδία: Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που κέρδισε τις εκλογές και προαλείφεται για πρωθυπουργός
Ρομπ Γέτεν 30.10.25 Upd: 06:05

«Ενας σπασίκλας» για πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν προβλέπεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της Ολλανδίας, καταφέρνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Ξεκίνησε η συνάντηση Τραμπ – Σι σε εγκάρδιο κλίμα
Νότια Κορέα 30.10.25

Σε εγκάρδιο κλίμα η συνάντηση Τραμπ - Σι

Ξεκίνησε η σύνοδος κορυφής Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, με τον αμερικανό πρόεδρο να προσβλέπει σε μια «πολύ επιτυχημένη συνάντηση» και τον κινέζο ομόλογό του να κάνει λόγο για συναίνεση...

Σύνταξη
Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων
«Αμέσως» 30.10.25

Ο Τραμπ πατάει... το κουμπί των πυρηνικών

«Εξαιτίας των δοκιμών από άλλες χώρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αρχίσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων» ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν
Κόσμος 30.10.25

Πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στις παγιδευμένες δυνάμεις του Κιέβου θέλει να δώσει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε έτοιμος να μεταφέρει δημοσιογράφους σε συγκεκριμένα σημεία ώστε να τους παραλάβουν οι ουκρανικές περικυκλωμένες δυνάμεις, όπως ανέφερε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ειρηνικός: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους
Ειρηνικός 30.10.25

Νέα πολύνεκρη δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους

Νέα δολοφονική επίθεση εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον άγνωστου σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους που οι ίδιες εντελώς αυθαίρετα βαφτίζουν ναρκωτρομοκράτες και τους εκτελούν.

Σύνταξη
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ - Σι στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με 12 με άριστα το 10, ωστόσο αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων - Οι ΗΠΑ θα κάνουν πυρηνικές δοκιμές μετά από 33 χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών - Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη – «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»
Στη Γλυφάδα 30.10.25

Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση - «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»

Μαρτυρία φίλης της ηλικιωμένης γυναίκας που δέχτηκε την επίθεση με πέτρα από τον 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα - «Ήταν αιμόφυρτη, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Σύνταξη
Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης
Μπάσκετ 30.10.25

Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης

O Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027, καθώς και η Μονακό άναψε το πράσινο φως στον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)
Euroleague 30.10.25

Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)

Ένα τρομερό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο ΣΕΦ, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με οπαδούς κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μονακό

Σύνταξη
Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής
Τα Νέα της Αγοράς 30.10.25

Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής

Λύσεις για θέρμανση και αφύγρανση, διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν ανάγκες ως προς το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας, τις λειτουργίες και την αισθητική.

Σύνταξη
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες
Αναστάτωση 30.10.25

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Η φωτιά στις Σέρρες ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου

Σύνταξη
Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς
Ύδατα 30.10.25

Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Η κατανομή 30.10.25

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

