Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Spotlight

Αναφορές για μαζικές δολοφονίες με εθνοτικό κίνητρο και άλλες φρικαλεότητες έρχονται από το Ελ Φασέρ, μετά την κατάληψη της πόλης από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) στην περιοχή Νταρφούρ του δυτικού Σουδάν το Σαββατοκύριακο.

Διάφορα βίντεο που μοιράστηκαν ακτιβιστές που μάχονται για την δημοκρατία έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να κείτονται νεκροί στο έδαφος δίπλα σε καμένα οχήματα.

Σε δήλωση την Τρίτη, οι Συμμαχικές Δυνάμεις του Στρατού (Joint Forces) κατηγόρησαν τις RSF ότι εκτέλεσαν περισσότερους από 2.000 άοπλους πολίτες τις τελευταίες ημέρες.

Στοιχεία για εθνοκάθαρση

Το Humanitarian Research Lab του Πανεπιστημίου Yale, το οποίο παρακολουθεί τον πόλεμο στο Σουδάν χρησιμοποιώντας πληροφορίες από ανοιχτές πηγές και δορυφορικές εικόνες, δήλωσε ότι βρήκε στοιχεία που συνάδουν με τις πληροφορίες για μαζικές δολοφονίες από τις RSF.

Την Τρίτη, το εργαστήριο του Yale δήλωσε ότι η πόλη «φαίνεται να βρίσκεται σε μια συστηματική και σκόπιμη διαδικασία εθνοκάθαρσης των αυτόχθονων μη αραβικών κοινοτήτων μέσω αναγκαστικού εκτοπισμού και εκτελέσεων».

Μάλιστα, οι τακτικές περιλαμβάνουν αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «επιχειρήσεις εκκαθάρισης από πόρτα σε πόρτα» στην πόλη, ανέφερε.

Ο Nathaniel Raymond, CEO του εργαστηρίου του Yale, δήλωσε ότι οι δορυφορικές αποδείξεις έδειξαν πτώματα στο έδαφος και το έδαφος να έχει γίνει κόκκινο από το αίμα.

Μάλιστα, συνέκρινε το επίπεδο βίας στην πόλη με τις πρώτες 24 ώρες της γενοκτονίας στη Ρουάντα.

«Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός κύματος βίας», είπε.

«Δεν έχω δει ποτέ τέτοιο επίπεδο βίας σε μια περιοχή όπως αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό είναι συγκρίσιμο μόνο με τις δολοφονίες στη Ρουάντα».

18 μήνες σφαγών

Οι RSF εμπλέκονται σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο με τον στρατό από τον Απρίλιο του 2023, μετά από μια διαμάχη για την εξουσία μεταξύ των δύο πλευρών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 14 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων.

Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκαν οι φόβοι για την ασφάλεια δεκάδων χιλιάδων αμάχων που έχουν παγιδευτεί στην πόλη από την 18μηνη πολιορκία.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε ότι υπήρχαν αναφορές για «αυθαίρετες εκτελέσεις πολιτών που προσπαθούσαν να διαφύγουν, με ενδείξεις ότι οι δολοφονίες είχαν εθνοτικά κίνητρα», καθώς και βίντεο που έδειχναν «δεκάδες άοπλους άνδρες να πυροβολούνται ή να κείτονται νεκροί, περιτριγυρισμένοι από μαχητές της RSF που τους κατηγορούσαν ότι ήταν μαχητές [του σουδανικού

Τα πρακτορεία ειδήσεων δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με πολίτες στην πόλη, όπου, σύμφωνα με το Σωματείο Σουδανών Δημοσιογράφων, οι επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, έχουν διακοπεί λόγω αποκλεισμού των μέσων ενημέρωσης.

Η Shayna Lewis, ειδική για το Σουδάν στην οργάνωση Preventing and Ending Mass Atrocities, μία από τις ομάδες που βρίσκονται σε στενή επαφή με την κοινωνία των πολιτών του Νταρφούρ, κατηγόρησε τις RSF για τη σφαγή αμάχων.

Δήλωσε: «Οι κάτοικοι του Ελ Φασέρ που είχαν εγκαταλείψει προηγουμένως την πόλη μαθαίνουν για το θάνατο των αγαπημένων τους μέσω βίντεο εκτελέσεων που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Γενοκτονία στο Νταρφούρ

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Ελ Φασέρ από την έναρξη του πολέμου και περίπου 260.000 άμαχοι, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, παραμένουν παγιδευμένοι χωρίς βοήθεια. Πολλοί έχουν καταφύγει στην κατανάλωση ζωοτροφών.

Η Emi Mahmoud από το Δίκτυο Εσωτερικά Εκτοπισμένων του Νταρφούρ περιέγραψε την κρίση ως «το τελικό στάδιο της γενοκτονίας στο Νταρφούρ».

«Έχω δει βίντεο με τάφρους και χαρακώματα γεμάτα με πτώματα φίλων, γειτόνων και μελών της οικογένειάς μου. Υπάρχουν αναφορές για ολόκληρες οικογένειες που κρέμονται από δέντρα».

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ, της τελευταίας μεγάλης πόλης στο Νταρφούρ που ελέγχεται από τον στρατό, από την RSF δίνει στην παραστρατιωτική ομάδα τον έλεγχο και των πέντε πρωτευουσών των κρατών του Νταρφούρ και σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή στον πόλεμο.

Ο στρατός έχει πλέον αποκλειστεί από το ένα τρίτο του εδάφους του Σουδάν, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυξάνει την πιθανότητα να αντιμετωπίσει η χώρα τον διαχωρισμό.

Economy
Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Ποντοπόρος
LNG: Έρχεται άνοδος στις παραγγελίες LNG Carriers

LNG: Έρχεται άνοδος στις παραγγελίες LNG Carriers

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Stream newspaper
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
29.10.25

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Βραζιλία: Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών
Βραζιλία 29.10.25

Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το μακελειό που σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο «ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας».

Σύνταξη
Γάζα: Στους 11 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις νέες ισραηλινές επιδρομές
29.10.25

Νέες φονικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εκεχειρία, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, ενώ χτυπήθηκαν πρόσφυγες σε τέντα και νοσοκομείο.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της
28.10.25

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της

Ποινές φυλάκισης από 3 έως 12 μήνες, με αναστολή, αλλά και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ, ζητά ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των προσώπων που διακινούσαν θεωρίες συνωμοσίας εις βάρος της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύνταξη
Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
Deutsche Welle 28.10.25

Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει

«Πορεία προς τη Ρώμη και τα Περίχωρα» λέγεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου που κυκλοφόρησε στα ελληνικά και περιγράφει την άνοδο του Μουσολίνι, με τη σκωπτική ματιά ενός πρωταγωνιστή της εποχής.

Σύνταξη
Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση – Συγκλονιστικές εικόνες [βίντεο]
28.10.25

Συγκλονιστικές εικόνες από το Ρίο - Τουλάχιστον 64 νεκροί σε επιχείρηση με 2.500 αστυνομικούς

Οι φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο - Άνευ προηγουμένου οι εικόνες από την επιχείρηση-«μαμούθ» της αστυνομίας

Σύνταξη
Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές
28.10.25

Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές

Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στο νησί με ανέμους 286 χλμ. Οι ζημιές είναι ήδη μεγάλες. Οι αρχές αναμένουν τη χειρότερη ιστορικά καταστροφή στην ιστορία της Τζαμάικα, πριν κινηθεί προς Κούβα και Μπαχάμες

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της
Γαλλία 28.10.25

Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις δηλώσεις της Κάντας Όουενς και έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη εκστρατεία διαδικτυακού εκφοβισμού εναντίον της Μπριζίτ Μακρόν

Σύνταξη
Τραμπ: Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητά του – Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί
Δημοσκόπηση 28.10.25

Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητα του Τραμπ - Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί

Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Σύνταξη
29.10.25

Music 29.10.25

Ποδόσφαιρο 29.10.25

