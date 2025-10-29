Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Αναφορές για μαζικές δολοφονίες με εθνοτικό κίνητρο και άλλες φρικαλεότητες έρχονται από το Ελ Φασέρ, μετά την κατάληψη της πόλης από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) στην περιοχή Νταρφούρ του δυτικού Σουδάν το Σαββατοκύριακο.

Διάφορα βίντεο που μοιράστηκαν ακτιβιστές που μάχονται για την δημοκρατία έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να κείτονται νεκροί στο έδαφος δίπλα σε καμένα οχήματα.

Σε δήλωση την Τρίτη, οι Συμμαχικές Δυνάμεις του Στρατού (Joint Forces) κατηγόρησαν τις RSF ότι εκτέλεσαν περισσότερους από 2.000 άοπλους πολίτες τις τελευταίες ημέρες.

Mass killings in El Fasher have intensified since the UAE-backed Rapid Support Forces (RSF) seized Sudan's last army stronghold in Darfur. Local forces report 2,000 killed while RSF units carry out door-to-door ethnic-targeting attacks and block escape routes.

Στοιχεία για εθνοκάθαρση

Το Humanitarian Research Lab του Πανεπιστημίου Yale, το οποίο παρακολουθεί τον πόλεμο στο Σουδάν χρησιμοποιώντας πληροφορίες από ανοιχτές πηγές και δορυφορικές εικόνες, δήλωσε ότι βρήκε στοιχεία που συνάδουν με τις πληροφορίες για μαζικές δολοφονίες από τις RSF.

Την Τρίτη, το εργαστήριο του Yale δήλωσε ότι η πόλη «φαίνεται να βρίσκεται σε μια συστηματική και σκόπιμη διαδικασία εθνοκάθαρσης των αυτόχθονων μη αραβικών κοινοτήτων μέσω αναγκαστικού εκτοπισμού και εκτελέσεων».

Μάλιστα, οι τακτικές περιλαμβάνουν αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «επιχειρήσεις εκκαθάρισης από πόρτα σε πόρτα» στην πόλη, ανέφερε.

Ο Nathaniel Raymond, CEO του εργαστηρίου του Yale, δήλωσε ότι οι δορυφορικές αποδείξεις έδειξαν πτώματα στο έδαφος και το έδαφος να έχει γίνει κόκκινο από το αίμα.

Maxar satellite imagery shows vivid red discolouration, highly likely to be blood, spattered across the ground between and around houses throughout El-Fasher, strongly indicating mass killings of civilians in the area.

Μάλιστα, συνέκρινε το επίπεδο βίας στην πόλη με τις πρώτες 24 ώρες της γενοκτονίας στη Ρουάντα.

«Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός κύματος βίας», είπε.

«Δεν έχω δει ποτέ τέτοιο επίπεδο βίας σε μια περιοχή όπως αυτό που βλέπουμε τώρα. Αυτό είναι συγκρίσιμο μόνο με τις δολοφονίες στη Ρουάντα».

18 μήνες σφαγών

Οι RSF εμπλέκονται σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο με τον στρατό από τον Απρίλιο του 2023, μετά από μια διαμάχη για την εξουσία μεταξύ των δύο πλευρών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 14 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων.

Τις τελευταίες εβδομάδες αυξήθηκαν οι φόβοι για την ασφάλεια δεκάδων χιλιάδων αμάχων που έχουν παγιδευτεί στην πόλη από την 18μηνη πολιορκία.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε ότι υπήρχαν αναφορές για «αυθαίρετες εκτελέσεις πολιτών που προσπαθούσαν να διαφύγουν, με ενδείξεις ότι οι δολοφονίες είχαν εθνοτικά κίνητρα», καθώς και βίντεο που έδειχναν «δεκάδες άοπλους άνδρες να πυροβολούνται ή να κείτονται νεκροί, περιτριγυρισμένοι από μαχητές της RSF που τους κατηγορούσαν ότι ήταν μαχητές [του σουδανικού

Τα πρακτορεία ειδήσεων δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με πολίτες στην πόλη, όπου, σύμφωνα με το Σωματείο Σουδανών Δημοσιογράφων, οι επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, έχουν διακοπεί λόγω αποκλεισμού των μέσων ενημέρωσης.

Η Shayna Lewis, ειδική για το Σουδάν στην οργάνωση Preventing and Ending Mass Atrocities, μία από τις ομάδες που βρίσκονται σε στενή επαφή με την κοινωνία των πολιτών του Νταρφούρ, κατηγόρησε τις RSF για τη σφαγή αμάχων.

Δήλωσε: «Οι κάτοικοι του Ελ Φασέρ που είχαν εγκαταλείψει προηγουμένως την πόλη μαθαίνουν για το θάνατο των αγαπημένων τους μέσω βίντεο εκτελέσεων που κυκλοφορούν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Yale report finds evidence of RSF mass killings in Sudan's el-Fasher

Γενοκτονία στο Νταρφούρ

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Ελ Φασέρ από την έναρξη του πολέμου και περίπου 260.000 άμαχοι, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, παραμένουν παγιδευμένοι χωρίς βοήθεια. Πολλοί έχουν καταφύγει στην κατανάλωση ζωοτροφών.

Η Emi Mahmoud από το Δίκτυο Εσωτερικά Εκτοπισμένων του Νταρφούρ περιέγραψε την κρίση ως «το τελικό στάδιο της γενοκτονίας στο Νταρφούρ».

«Έχω δει βίντεο με τάφρους και χαρακώματα γεμάτα με πτώματα φίλων, γειτόνων και μελών της οικογένειάς μου. Υπάρχουν αναφορές για ολόκληρες οικογένειες που κρέμονται από δέντρα».

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ, της τελευταίας μεγάλης πόλης στο Νταρφούρ που ελέγχεται από τον στρατό, από την RSF δίνει στην παραστρατιωτική ομάδα τον έλεγχο και των πέντε πρωτευουσών των κρατών του Νταρφούρ και σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή στον πόλεμο.

Ο στρατός έχει πλέον αποκλειστεί από το ένα τρίτο του εδάφους του Σουδάν, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αυξάνει την πιθανότητα να αντιμετωπίσει η χώρα τον διαχωρισμό.