newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 11:38
Υπό έντονη βροχόπτωση η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» – Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 13:39

Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» – Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Spotlight

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έκανε λόγο σήμερα για «φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» στο Σουδάν, μία ημέρα αφού οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) ανακοίνωσαν την κατάληψη της Ελ Φάσερ, μιας στρατηγικής σημασίας πόλης στο Νταρφούρ.

Ο σουδανικός στρατός δεν έχει αντιδράσει επισήμως στην ανακοίνωση των RSF

«Αυτό αποτελεί φρικτή κλιμάκωση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Γκουτέρες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Κουάλα Λουμπούρ, την πρωτεύουσα της Μαλαισίας. «Το επίπεδο δεινών που παρατηρούμε στο Σουδάν είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα η διεθνής κοινότητα να ζητήσει ξεκάθαρα από όλες τις χώρες που παρεμβαίνουν σε αυτόν τον πόλεμο και που παρέχουν όπλα στις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν», υπογράμμισε ο Γκουτέρες.

«Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα μόνο σουδανικό, με αντιπάλους τον στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης», σημείωσε.

«Παρατηρούμε ολοένα και περισσότερο εξωτερικές παρεμβάσεις που υπονομεύουν κάθε πιθανότητα εκεχειρίας και πολιτικής επίλυσης του προβλήματος», κατήγγειλε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Η ανακοίνωση της κατάληψης της Ελ Φάσερ από τις RSF:

Προστασία των αμάχων

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κυβερνήτης της περιοχής του Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, ζήτησε σήμερα να προστατευθούν οι άμαχοι που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ελ Φάσερ, την τελευταία πόλη που δεν βρισκόταν υπό τον έλεγχο των RSF στην περιοχή αυτή.

Ο σουδανικός στρατός δεν έχει αντιδράσει επισήμως στην ανακοίνωση των RSF, οι οποίοι χθες Κυριακή ανακοίνωσαν «τη νίκη» μετά την κατάληψη του γενικού επιτελείου του στρατού της πόλης.

Όλες οι επικοινωνίες έχουν διακοπεί στην Eλ Φάσερ, βυθίζοντας την πόλη σε «επικοινωνιακό μπλακ άουτ», σύμφωνα με το συνδικάτο Σουδανών δημοσιογράφων.

Τις τελευταίες ώρες οι παραστρατιωτικοί έχουν αναρτήσει βίντεο στα οποία φαίνονται άνδρες με πολιτικά να κάθονται κατά γης περιτριγυρισμένοι από μαχητές με στολές παραλλαγής. Οι άνδρες αυτοί παρουσιάζονται στα βίντεο ως αιχμάλωτοι στρατιωτικοί ή μέλη των δυνάμεων που έχουν συνταχθεί με τον σουδανικό στρατό.

«Απαιτούμε να προστατευθούν οι άμαχοι, να γίνει γνωστή η τύχη των εκτοπισμένων και να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για τις παραβιάσεις και τα εγκλήματα» των παραστρατιωτικών, δήλωσε στο Χ ο Μίνι Μινάουι, κυβερνήτης του Νταρφούρ, που πρόσκειται στον στρατό.

«Η πτώση της ελ Φάσερ δεν σημαίνει ότι το μέλλον του Νταρφούρ θα παραδοθεί σε βίαιες ομάδες ή σε διεφθαρμένα και μισθοφορικά συμφέροντα», πρόσθεσε ο ίδιος την ώρα που η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει θολή.

Η ανάρτηση στο Χ:

Πού συνεχίζονται οι μάχες

Σήμερα οι μάχες συνεχίζονταν γύρω από το αεροδρόμιο της Eλ Φάσερ και σε πολλά δυτικά προάστια της πόλης, σύμφωνα με ανακοίνωση μιας τοπικής ομάδας αντίστασης, μια ομάδα πολιτών που καταγράφει τη σύγκρουση μεταξύ του στρατού και των RSF.

Η ομάδα αυτή υπογράμμισε «την πλήρη απουσία εναέριας υποστήριξης» από τον στρατό μπροστά στους «σφοδρούς βομβαρδισμούς» που διεξάγουν οι RSF.

«Ανθρωπιστικοί διάδρομοι»

Ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής του στρατού και ντε φάκτο ηγέτης του Σουδάν μετά το πραξικόπημα του 2021, ανακοίνωσε χθες ότι «αναφέρθηκε στην πολιορκία που έχει επιβάλει η παραστρατιωτική ομάδα ταχείας υποστήριξης στην πόλη Ελ Φάσερ» κατά τη συνομιλία που είχε με τον Τούρκο πρεσβευτή στο Πορτ Σουδάν.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) Τομ Φλέτσερ τόνισε ότι «με τους μαχητές να προωθούνται πιο βαθιά στην πόλη και τους δρόμους διαφυγής να έχουν αποκοπεί, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι είναι παγιδευμένοι και τρομοκρατημένοι – βομβαρδίζονται, λιμοκτονούν και δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή, υγειονομική περίθαλψη ή ασφάλεια».

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Αφρική Μασάντ Μπούλος ζήτησε επίσης από τις RSF να ανοίξουν «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» προκειμένου να επιτρέψουν την απομάκρυνση των αμάχων.

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις των RSF για την προστασία των αμάχων, η ομάδα αντίστασης κατήγγειλε ωμότητες: «αθώοι υφίστανται τις χειρότερες μορφές βίας και εθνοκάθαρσης».

Το συνδικάτο των δημοσιογράφων εξέφρασε επίσης «τη βαθιά του ανησυχία για την ασφάλεια των δημοσιογράφων που βρίσκονται στην Ελ Φάσερ, σε εξαιρετικές και δύσκολες συνθήκες».

Συνελήφθη ανεξάρτητος δημοσιογράφος

Ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος, ο Μάαμαρ Ιμπραχίμ, βρίσκεται στα χέρια των ΔΤΥ από την Κυριακή, σύμφωνα με το συνδικάτο και με βάση τις εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες φαίνεται περιτριγυρισμένος από παραστρατιωτικούς.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο»

Τους τελευταίους μήνες η Ελ Φάσερ είχε μετατραπεί σε βασικό μέτωπο της πολύνεκρης σύγκρουσης μεταξύ του στρατού, με επικεφαλής τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και των παραστρατιωτικών του πρώην συμμάχου του, στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό.

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί.

Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί και περισσότερα από 26 εκατομμύρια– περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας– να είναι αντιμέτωποι με οξεία πείνα. Οι περιοχές Νταρφούρ και Κορντοφάν, που ελέγχονται από τις RSF, επηρεάζονται ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 260.000 άμαχοι, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, δεν έχουν τρόφιμα, νερό και περίθαλψη στην Ελ Φάσερ. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο διέφυγαν από την πόλη αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

Η κατάληψη της πόλης αυτής, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει σημαντικό σημείο καμπής για τον πόλεμο, εδραιώνοντας τις RSF στην τεράστια περιοχή του Νταρφούρ όπου οι παραστρατιωτικοί έχουν εγκαταστήσει παράλληλη κυβέρνηση.

Το Σουδάν, από το οποίο ήδη το 2011 αποσχίστηκε ένα κομμάτι και δημιουργήθηκε το Νότιο Σουδάν, κινδυνεύει να κατακερματιστεί, σύμφωνα με ειδικούς.

Παρά τις διεθνείς προσπάθειες υπέρ μιας εκεχειρίας, οι δύο πλευρές, που αλληλοκατηγορούνται για ωμότητες εις βάρος των αμάχων, κωφεύουν στις εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις τραπεζικές πιέσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις τραπεζικές πιέσεις

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τα αραβικά κράτη στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα
Δείτε την πορεία της 27.10.25

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 - Απειλεί την Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα απειλεί τις χώρες της Καραϊβικής - Η ταχύτητα των ανέμων έχει φτάσει τα 160 μίλια την ώρα - Φόβος για μεγάλες καταστροφές, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στην Τζαμάικα

Σύνταξη
Βρετανία: Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την οικία τους – Τι ζήτησαν
Θα δεχθεί ο Κάρολος; 27.10.25

Οι όροι του πρίγκιπα Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον για να φύγουν από την πολυτελή οικία τους - Τι ζήτησαν

Ο πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον λέγεται ότι συμφώνησαν τελικά να εγκαταλείψουν τη Βασιλική Στοά - αλλά μόνο εάν λάβουν αντάλλαγμα. Τι ζήτησαν από τον βασιλιά Κάρολο;

Σύνταξη
Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;
Φόβοι και απομυθοποίηση 27.10.25

Ρωσικοί Burevestnik: «Άπιαστος» πυρηνικός κίνδυνος ή όπλο για το θεαθήναι;

Σύμφωνα με τη Μόσχα, το Burevestnik είναι ένα θαυματουργό όπλο απέναντι στο οποίο δεν υπάρχει αντίδοτο. Αναλυτές, όμως αν και αναγνωρίζουν τους κινδύνους για τη Δύση έχουν μια άλλη ανάγνωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
«Στις επόμενες μέρες» 27.10.25

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Σύνταξη
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Από το 1995, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, φέρνοντας σταθερά το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Με κύκλο εργασιών που φτάνει τα €70 εκατομμύρια, ο Όμιλος παρέχει λύσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου ICT οικοσυστήματος.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Έξι προτάσεις από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας – Το «αγκάθι» του Airbnb
Δείτε αναλυτικά 27.10.25

Έξι προτάσεις για τη στεγαστική κρίση από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας - Το «αγκάθι» του Airbnb

Η μελέτη της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) για τη στεγαστική κρίση έρχεται την ώρα που έχει χτυπήσει το «καμπανάκι» του Δείκτη Deloitte, ειδικά για την Αθήνα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ
Καλή πρακτική 27.10.25

Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ

Μειωμένα εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ για δύο χρόνια με επιδότηση του δήμου Ιωαννιτών, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, «βάζοντας πλάτη» υπέρ του πολίτη λόγω της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα που βιώνει η κοινωνία.

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης
«Πρόβλημα στρατηγικής» 27.10.25

Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άφησε αιχμές κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για την επιλογή του, παραιτηθέντα, Γιώργου Παπαβασιλείου

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας
«Στα σούπερ μάρκετ» 27.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας

«Η κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο της», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την ακρίβεια «που παραμένει στα σούπερ μάρκετ»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού
Μήνυμα 27.10.25

Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού

«Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει: να αντισταθούμε στον φόβο και στη λήθη, να υπερασπιστούμε την ειρήνη, να αγωνιστούμε για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο
Βουλιαράτες-Κλεισούρα 27.10.25

Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας

Σύνταξη
Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 27.10.25

Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη

Η ερώτηση που είχε καταθέσει στις 6 Οκτωβρίου δεν ορίστηκε στην ώρα του πρωθυπουργού - «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τα αραβικά κράτη στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Kυκλώνας Μελίσα: Ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 στην Καραϊβική – Απειλεί την Τζαμάικα
Δείτε την πορεία της 27.10.25

Ο κυκλώνας Μελίσα στην Καραϊβική ενισχύθηκε στη μέγιστη βαθμίδα 5 - Απειλεί την Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα απειλεί τις χώρες της Καραϊβικής - Η ταχύτητα των ανέμων έχει φτάσει τα 160 μίλια την ώρα - Φόβος για μεγάλες καταστροφές, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα στην Τζαμάικα

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο