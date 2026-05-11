Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 17:37

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου

Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ξεκάθαρα

Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, παρά την πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη δικαστική διαδικασία.

Τι επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ για Κράτος Δικαίου και Δικαιοσύνη

Όπως επισημαίνουν στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στις 26 Φεβρουαρίου 2026 το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους τους κατηγορούμενους για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιβάλλοντας συνολική ποινή 126 ετών και 8 μηνών, ενώ παράλληλα διέταξε την επαναδιαβίβαση της δικογραφίας στις εισαγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων για σοβαρότερα αδικήματα.

Παρόλα αυτά, στις 27 Απριλίου 2026, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου – ο οποίος είχε εμπλακεί προσωπικά ως εποπτεύων της ΕΥΠ στις παρακολουθήσεις – αποφάσισε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το αν οι συγκεκριμένες πρακτικές και η απουσία ουσιαστικής δικαστικής διερεύνησης συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και των αρχών του κράτους δικαίου.

Παράλληλα, καλούν την Κομισιόν να εξετάσει εάν προτίθεται να συμπεριλάβει στην επόμενη Έκθεσή της για το Κράτος Δικαίου συγκεκριμένες διαπιστώσεις και συστάσεις για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών.

Με δήλωσή τους, υπογραμμίζουν

«Η απόφαση να μπει ξανά στο αρχείο μια υπόθεση που αφορά το μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολουθήσεων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, παρά τα νέα στοιχεία και τη δικαστική απόφαση που προηγήθηκε, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.

Σε μια Ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχουν σκιές γύρω από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, ούτε πολίτες, δημοσιογράφοι και πολιτικά πρόσωπα υπό παρακολούθηση χωρίς πλήρη λογοδοσία και ουσιαστική διερεύνηση. Δεν θα επιτρέψουμε τη συγκάλυψη ενός σκανδάλου που τραυμάτισε σοβαρά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το θέμα σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μέχρι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια, ουσιαστική διερεύνηση και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια

Κόσμος
Ιράν: Παράλογες οι απαιτήσεις των ΗΠΑ, αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε – Κυρώσεις της ΕΕ σε βίαιους Ισραηλινούς εποίκους

inWellness
inTown
Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου
Μέση Ανατολή 11.05.26

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό της CIA και της Μοσάντ
Η ανακοίνωση 11.05.26

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Χανταϊός: Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius – Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης
Η Αυστραλία επαναπατρίζει πολίτες της με αεροσκάφος από το Hondius - Νοσεί και Αμερικανός επιβάτης με χανταϊό

Ο Αυστραλός υπουργός Περιβάλλοντος Μάρεϊ Γουάτ δήλωσε ότι τέσσερις Αυστραλοί πολίτες, ένας μόνιμος κάτοικος της χώρας και ένας Νεοζηλανδός θα επαναπατριστούν

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το Σχέδιο Ελευθερία ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων – Θα κάνει σύσκεψη με στρατηγούς
Κρίσιμες ώρες 11.05.26 Upd: 18:19

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Συνέντευξη 11.05.26

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Σκληρή αλήθεια 11.05.26

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Εχουν ηττηθεί» 11.05.26

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Ανέτοιμοι οι Έλληνες διαιτητές για ντέρμπι, εκτέθηκαν Γκαγκάτσης και Λανουά
Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο
Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο
Το ελικόπτερο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό - Σε εξέλιξη έρευνες για το περιστατικό

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς
«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων με βασική κατηγορία αυτή της εγκληματικής οργάνωσης.

Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)
Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.

Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025
Οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις στους «ξεχασιάρηδες» πολιτικούς.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

