Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση – Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εκτόξευσε ο υπεύθυνος του τομέα Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης τόσο κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και εναντίον του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στη σκιά και όσων έγιναν με το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα.

«Ο κ. Δένδιας μας ανακοίνωσε-με σχεδόν πανηγυρικό ύφος-ότι γνωρίζει για το θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά που επιχειρούσε εντός των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας και ανακαλύφθηκε τυχαία από ανυποψίαστους ψαράδες, καθώς και ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί και τα δικά μας drones…έχουν ανάλογες δυνατότητες» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κατρίνης για να προσθέσει.

«Μας είπε ότι «ξέρει», αλλά ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να μάθει τίποτα για την προέλευση του drone, τους σκοπούς που εξυπηρετούσε, αλλά και το πως βρέθηκε να κινείται ανενόχλητο στη Λευκάδα.

Ο κ. Δένδιας «ξέρει», όπως πιθανότατα ξέρει και ποιος τον παρακολουθούσε και για αυτό δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ώστε να μην έρθει σε σύγκρουση μαζί του».

Ο κ. Κατρίνης κάνει λόγο για ζοφερό σκηνικό. «Ένας Πρωθυπουργός που εκβιάζεται από τον έμπορο του Predator, υπουργοί και ανώτατοι αξιωματικοί που παρακολουθούνται και μια χώρα ξέφραγο αμπέλι, με την πλήρη έννοια του όρου.

Μια χώρα που κόβουν-ανενόχλητα- βόλτες drones ξένων χωρών με εκρηκτικά, μια χώρα που κινδυνεύει να μετατραπεί σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και να καταστεί μέρος του προβλήματος».

Και συνεχίζει σημειώνοντας: «Έτσι εννοούν στη Νέα Δημοκρατία την σταθερότητα; Θα πάρουν σύντομα την απάντηση από τον ελληνικό λαό».