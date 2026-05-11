Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων
Για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου στα social media και εικονίζει έναν άνδρα και μια γυναίκα σε προσωπική στιγμή τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, ζητώντας παράλληλα την αποφυγή της τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο.
Η δήλωση αυτή του Αδ. Γεωργάδη έρχεται καθώς αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με τον ίδιο.
Όπως σημειώνει, η προσπάθεια αυτή στοχεύει στο να πλήξει τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά του.
Δείτε την ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη
Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αρκετοί έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μία φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου.…
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026
Σημειώνεται πως η σχετική ανάρτηση της φωτογραφίας ανέβηκε άτομο γνωστό για την ενεργή παρουσία στα social media, την οποία και κατέβασε μετά την προειδοποίηση του υπουργού ότι θα κινηθεί νομικά.
