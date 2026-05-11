Αλλαγές στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Παρελθόν οι Βεζυρτζής, Οικονομίδης, Μπουντούρης

Παρελθόν για τον ΠΑΟΚ αποτελούν από σήμερα οι Νίκος Βεζυρτζής, Βασίλης Οικονομίδης και Νίκος Μπουντούρης, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, αντίστοιχα.

Οι τρεις εντάχθηκαν στο δυναμικό του «Δικεφάλου» τον Δεκέμβριο, με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας και την απόκτησή της από τον Τέλη Μυστακίδη.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωστοποίησαν το γεγονός, αναφέροντας λιτά σε ανακοίνωσή τους:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κ.κ. Βεζυρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη.

Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα».

Οικονομίδης: «Παρά την πολύ καλή πορεία, δεν εισπράξαμε ούτε ηθική ικανοποίηση, ούτε αναγνώριση»

Ο Βασίλης Οικονομίδης με επιστολή του έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, ασεβή και προκλητική διατύπωση από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Πετμεζά και το μέλος του Δ.Σ. Βαγγέλη Τσακμακά.

Η επιστολή παραίτησης του Β. Οικονομίδη:

«Προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σήμερα 11 Μαΐου 2026, υποβάλλω την παραίτηση μου από την διοίκηση της ΚΑΕ και την θέση του Αντιπροέδρου.

Το φθινόπωρο του 2025 κλήθηκα να συμμετάσχω στη Διοίκηση που θα προέκυπτε από την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΚΑΕ. ‘Ήταν μια τιμητική πρόταση.

Δέχτηκα εκτιμώντας ότι η εμπειρία και οι γνώσεις μου στο μπάσκετ θα βοηθούσε στην υλοποίηση των στόχων για την δημιουργία ενός νέου μεγάλου ΠΑΟΚ, ισάξιο η και ανώτερο από αυτόν που είχαμε δημιουργήσει στο παρελθόν στην μακρόχρονη διαδρομή μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τα φετινά αποτελέσματα της δουλειάς μας.

Οφείλω όμως να επισημάνω ότι αυτά επετεύχθησαν με budget παρόμοιο με ομάδων που είτε υποβιβάστηκαν είτε κινδύνεψαν με υποβιβασμό.

Παρά την πολύ καλή πορεία της ομάδας δεν εισπράξαμε ποτέ την ηθική ικανοποίηση ούτε την αναγνώριση από τον περίγυρο. Αντιθέτως ήταν φανερή η εσκεμμένη έλλειψη ενδιαφέροντος για το τώρα και φανερή η συνεχής προβολή και διαφήμιση στα ΜΜΕ για το μέλλον.

Αυτό το νοσηρό κλίμα και οι φήμες που κυκλοφορούσαν με ευθύνη του περίγυρου, μου δημιούργησαν την επιθυμία της αποχώρησης μου στο τέλος της περιόδου.

Μια ασεβής και προσβλητική διατύπωση από τους κ. Πετμεζά και Τσακμακά με αστεία αιτιολογία, επιτάχυνε την απόφαση μου για την αποδέσμευση μου από το περιβάλλον.

Θεωρώ υποχρέωση μου φεύγοντας να ευχαριστήσω το προπονητικό team για την πολύ καλή δουλειά που κάναμε. Τους παίκτες που υλοποίησαν τους στόχους με υπέρβαση εαυτών και έκαναν περήφανους τους φιλάθλους μας, καθώς και το προσωπικό των γραφείων για την συνεργασία μας.

Ο ΠΑΟΚ θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου.

Εύχομαι στο μέλλον να κυριαρχήσει η δημιουργία ενάντια στην διαπλοκή.

Με τιμή

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ».