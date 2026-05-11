11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Μπάσκετ 11 Μαΐου 2026, 17:38

Αλλαγές στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Παρελθόν οι Βεζυρτζής, Οικονομίδης, Μπουντούρης

Παρελθόν αποτελούν από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ οι Βεζυρτζής, Οικονομίδης και Μπουντούρης - Τι αναφέρει σε επιστολή του ο Οικονομίδης.

Παρελθόν για τον ΠΑΟΚ αποτελούν από σήμερα οι Νίκος Βεζυρτζής, Βασίλης Οικονομίδης και Νίκος Μπουντούρης, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, αντίστοιχα.

Οι τρεις εντάχθηκαν στο δυναμικό του «Δικεφάλου» τον Δεκέμβριο, με την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας και την απόκτησή της από τον Τέλη Μυστακίδη.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωστοποίησαν το γεγονός, αναφέροντας λιτά σε ανακοίνωσή τους:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κ.κ. Βεζυρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη.

Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα».

Οικονομίδης: «Παρά την πολύ καλή πορεία, δεν εισπράξαμε ούτε ηθική ικανοποίηση, ούτε αναγνώριση»

Ο Βασίλης Οικονομίδης με επιστολή του έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, ασεβή και προκλητική διατύπωση από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Πετμεζά και το μέλος του Δ.Σ. Βαγγέλη Τσακμακά.

Η επιστολή παραίτησης του Β. Οικονομίδη:

«Προς την ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σήμερα 11 Μαΐου 2026, υποβάλλω την παραίτηση μου από την διοίκηση της ΚΑΕ και την θέση του Αντιπροέδρου.

Το φθινόπωρο του 2025 κλήθηκα να συμμετάσχω στη Διοίκηση που θα προέκυπτε από την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΚΑΕ. ‘Ήταν μια τιμητική πρόταση.

Δέχτηκα εκτιμώντας ότι η εμπειρία και οι γνώσεις μου στο μπάσκετ θα βοηθούσε στην υλοποίηση των στόχων για την δημιουργία ενός νέου μεγάλου ΠΑΟΚ, ισάξιο η και ανώτερο από αυτόν που είχαμε δημιουργήσει στο παρελθόν στην μακρόχρονη διαδρομή μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τα φετινά αποτελέσματα της δουλειάς μας.

Οφείλω όμως να επισημάνω ότι αυτά επετεύχθησαν με budget παρόμοιο με ομάδων που είτε υποβιβάστηκαν είτε κινδύνεψαν με υποβιβασμό.

Παρά την πολύ καλή πορεία της ομάδας δεν εισπράξαμε ποτέ την ηθική ικανοποίηση ούτε την αναγνώριση από τον περίγυρο. Αντιθέτως ήταν φανερή η εσκεμμένη έλλειψη ενδιαφέροντος για το τώρα και φανερή η συνεχής προβολή και διαφήμιση στα ΜΜΕ για το μέλλον.

Αυτό το νοσηρό κλίμα και οι φήμες που κυκλοφορούσαν με ευθύνη του περίγυρου, μου δημιούργησαν την επιθυμία της αποχώρησης μου στο τέλος της περιόδου.

Μια ασεβής και προσβλητική διατύπωση από τους κ. Πετμεζά και Τσακμακά με αστεία αιτιολογία, επιτάχυνε την απόφαση μου για την αποδέσμευση μου από το περιβάλλον.

Θεωρώ υποχρέωση μου φεύγοντας να ευχαριστήσω το προπονητικό team για την πολύ καλή δουλειά που κάναμε. Τους παίκτες που υλοποίησαν τους στόχους με υπέρβαση εαυτών και έκαναν περήφανους τους φιλάθλους μας, καθώς και το προσωπικό των γραφείων για την συνεργασία μας.

Ο ΠΑΟΚ θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου.

Εύχομαι στο μέλλον να κυριαρχήσει η δημιουργία ενάντια στην διαπλοκή.

Με τιμή

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια

10 χαρακτηριστικά που σας κάνουν ελκυστικούς…χωρίς καν να το καταλαβαίνετε

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το Σχέδιο Ελευθερία ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων – Θα κάνει σύσκεψη με στρατηγούς

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.

Με μια καταιγιστική εμφάνιση, οι Νικς διέλυσαν τους Σίξερς εκτός έδρας με 144-114, «σκούπισαν» τη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση που έφερε την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για αγκωνιά σε αντίπαλο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς 114-109 και έφεραν τη σειρά στο 2-2.

Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαντες οι παίκτες της Βαλένθια αγωνίστηκαν από 5':25'' έως 12':25'' προκειμένου να μείνουν όσο πιο «φρέσκοι» γίνεται στον «τελικό» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ελικόπτερο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό - Σε εξέλιξη έρευνες για το περιστατικό

«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθ

Μίνα Μουστάκα
Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.

