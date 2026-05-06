Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 72-77: Το 2Χ2 ο «δικέφαλος» με Μπεβερλι και πρόκριση στα ημιτελικά (vid)

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Περιστερίου Betsson με 77-72 στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου» και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Basket League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» στα Semifinals θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού της προημιτελικής φάσης Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson.

Το ματς εξελίχθηκε σε… θρίλερ στο τελευταίο δεκάλεπτο, ωστόσο ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις στην επίθεση διαχειρίστηκε το ματς με ψυχραιμία και κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από την έδρα του Περιστερίου.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος άγγιξε το double-double, ολοκληρώνοντας το ματς με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Για τους ηττημένους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νίκολς με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-36, 51-54, 72-77.

Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς (7/11 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 4/5 βολές, 2 ριμπάουντ), Καρντένας 6 (2/6 δίποντα, 2/2 βολές), Βαν Τούμπεργκεν 8 (3/8 δίποντα, 2/2 βολές), Κακλαμανάκης, Γιάνκοβιτς 4 (4/4 βολές), Πετράκης, Πέιν 10 (5/5 δίποντα), Ιτούνας, Μουράτος 8 (4/6 δίποντα), Χάρις 9 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπαδάκης, Κάριους 3 (1/2 δίποντα, 1/2 βολές).

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 3 (1/2 δίποντα, 1/2 βολές), Τϊρί 19 (3/7 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 7/8 βολές), Περσίδης 7 (2/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Μπέβερλι 19 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 10/10 βολές, 9 ασίστ), Μούρ 9 (4/7 δίποντα, 1/2 βολές), Κόνιαρης 3, Σλαφτσάκης, Ομορούγι 5 (2/2 δίποντα, 1/2 βολές), Ζάρας, Ιατρίδης, Φίλιος, Ντίμσα 12 (4/7 τρίποντα).