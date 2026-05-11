Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με την 43χρονη τραυματισμένη μετά τους πυροβολισμούς στο μπαρ – Πώς συνέβη το επεισόδιο
Ελλάδα 11 Μαΐου 2026, 17:46

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Σοκάρουν οι εικόνες με την ιδιοκτήτρια του μπαρ στην Καλλιθέα που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς του 58χρονου μέσα στο κατάστημα το πρωί της Κυριακής.

Το  MEGA και το Live News παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά το επεισόδιο με την γυναίκα αιμόφυρτη και σε κατάσταση σοκ.

Η γυναίκα προχωρά για λίγο υποβασταζόμενη και παραμένει πίσω από αυτοκίνητα για ασφάλεια, μέχρι να πάρει τον δρόμο για το νοσοκομείο.

Λίγα μέτρα πιο μακριά βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος και ακινητοποιημένος από τους πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ο άντρας που την έβαλε στο στόχαστρο. Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση, με περαστικούς να ρωτούν για να μάθουν από αυτόπτες μάρτυρες όλα όσα είχαν προηγηθεί.

Η έφοδος της ΟΠΚΕ

Μετά το επεισόδιο ακολούθησε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. με πάνοπλους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να κάνουν έφοδο στο μπαρ.

Τι λέει ο αδερφός της 43χρονης

Στο «Live News» μίλησε ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, που έζησε τα δραματικά γεγονότα και έσπευσε να τη μεταφέρει σε νοσοκομείο, όπως επίσης ένας φίλος και ένας εργαζόμενος στο μπαρ.

«Πήγε κατευθείαν στην αδερφή μου και την πυροβόλησε. Έριξε άλλες τρεις στον DJ, στη μεριά του DJ άλλες τρεις στο πάτωμα. Δεν άφηνε τους πελάτες. Είχε κλείσει την είσοδο όπου βγαίνει ο κόσμος. Είχε κάτσει εκεί και πυροβόλησε κάτω τρεις φορές το πάτωμα. Σύνολο στο μαγαζί πρέπει να έριξε πάνω από 7 – 8 πιστολιές, μέσα στο μαγαζί. Μετά έμαθα ότι βγήκε έξω από το μαγαζί και πυροβολούσε την ταμπέλα».

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ και άνοιξε πυρ. Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

«Είναι και μανούλα και έχει και δύο παιδάκια μικρά. Εγώ ήμουνα μέσα στο μαγαζί. Είδα την αδερφή μου την πυροβόλησε τρεις φορές και την βρήκε, οι δύο τελευταίες την βρήκανε. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στην κουζίνα γιατί έκανα μία δουλειά και ακούω πρώτο μπαμ, δεύτερο μπαμ και πετάγομαι. Την ώρα που πετάγομαι κοιτάζω το ταμείο, βλέπω την τρίτη πιστολιά και βλέπω την αδερφή μου και σκύβει απ’ την καρέκλα και φεύγει έξω από το μαγαζί κρατώντας τον λαιμό της».

«Δημιουργούσε φασαρίες»

«Ο άνθρωπος δεν ήταν θαμώνας του μαγαζιού. Ήταν απλά ένας πελάτης που ερχόταν πού και πού. Δημιουργούσε φασαρίες γιατί δεν φερόταν ωραία. Φερόταν λίγο πολύ σαν τρακούκος».

Η γυναίκα τραυματίστηκε από δύο βολές σε λαιμό και πλάτη. Χωρίς να χάσουν χρόνο, οι δικοί της άνθρωποι την μετέφεραν εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Εκείνη την ώρα εγώ προσπάθησα να του επιτεθώ, αλλά είδα ότι κράταγε ένα όπλο σοβαρό και έκανα πίσω και έφυγα από την πίσω μεριά του μαγαζιού. Έλεγε ‘θα σας σκοτώσω όλους’», συμπληρώνει ο αδερφός της.

Ο 58χρονος υπό την επήρεια αλκοόλ φέρεται να παρενόχλησε και να διαπληκτίστηκε με την ιδιοκτήτρια του μπαρ, πριν αποφασίσει να τη βάλει στο στόχαστρο.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όπλο ήταν τύπου Scorpion και όχι Uzi, όπως αναφέρθηκε αρχικά. Οι πυροβολισμοί προς το μέρος της 43χρονης ήταν πέντε. Έγιναν ακόμα 4 συλλήψεις ατόμων που ήταν μέσα στο μαγαζί. Οι τρεις επειδή διαπιστώθηκε πως είχαν πετάξει σε κοντινή απόσταση ναρκωτικά και ο τέταρτος επειδή είχε πάνω του κοκαΐνη και στο ΙΧ του ένα πιστόλι ρέπλικα.

«Είμαι τυχερός…»

Εργαζόμενος στο μπαρ, λέει ότι αισθάνεται τυχερός που σήμερα είναι ζωντανός.

«Είχε μπει ο άνθρωπος και άρχισε και πυροβόλαγε. Ήμασταν όλοι πανικοβλημένοι εκείνη την ώρα».

Ο δράστης μετά την επίθεση έδειχνε εκτός εαυτού και επιχείρησε να διαφύγει με ένα μαύρο SUV. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν.

«Ήμουν μεθυσμένος»

«Ήμουν μεθυσμένος. Δεν θυμάμαι τι έκανα. Το όπλο το είχα φέρει από τη Σερβία που είχα πάει κάποια στιγμή οδικώς», είπε ο ίδιος.

Ο αδερφός της τραυματισμένης ιδιοκτήτριας υποστηρίζει ότι ο 58χρονος είχε δείξει τις διαθέσεις του και λίγο νωρίτερα, όταν βρισκόταν σε άλλο μπαρ.

«Είχε πάει το πρωί σε ένα μαγαζί στον Μπουρνάζι. Και έριξε και εκεί μια πιστολιά και μετά ήρθε σε εμάς».

Εκτός κινδύνου η 43χρονη

Στο αυτοκίνητο του 58χρονου, κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού εντοπίστηκε το όπλο που χρησιμοποίησε και έσπειρε τον τρόμο μέσα στο κλαμπ. Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν έφοδο στο κλαμπ και προχώρησαν σε σωματικούς ελέγχους. Ταυτόχρονα, άρχισαν να λαμβάνουν καταθέσεις από θαμώνες και εργαζόμενους.

Η 43χρονη ιδιοκτήτρια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και πλέον προσπαθεί να αφήσει πίσω τα όσα έζησε, που λίγο έλειψαν να της στοιχίσουν τη ζωή.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια

“Worry Scheduling”: Υπερανάλυση…αλλά με πρόγραμμα

Ιράν: Παράλογες οι απαιτήσεις των ΗΠΑ, αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε – Κυρώσεις της ΕΕ σε βίαιους Ισραηλινούς εποίκους

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Ελλάδα 11.05.26

Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο
Το ελικόπτερο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό.

Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων με βασική κατηγορία αυτή της εγκληματικής οργάνωσης.

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου
Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία επειδή τους έκλεψε περιστέρια - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

Χανταϊός: Ο χρόνος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει τις 45 ημέρες – Τι λένε Βασιλακόπουλος και Μαγιορκίνης
Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως από τρωκτικά (μέσω περιττωμάτων ή ούρων) και όχι τόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και σε στενή και παρατεταμένη επαφή, μπορεί να υπάρξει μετάδοση.

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου
Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου
Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Χωρίς κράνος 6 στους 10 οδηγούς με ηλεκτρικό πατίνι – Νέοι σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική
Από το πρωί της Πέμπτης μέχρι το πρωί σήμερα Δευτέρα η Τροχαία διενήργησε 340 ελέγχους σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και οι 206 δεν φορούσαν κράνος ενώ άλλοι 8 ήταν μεθυσμένοι

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο του Tupac να τραγουδάει «You Don’t Bring Me Flowers»
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τον Tupac σε πιο σοβαρές δηλώσεις, αλλά μια κοινή, αστεία ερμηνεία του «You Don't Bring Me Flowers» με τον Ice-T αξίζει σίγουρα την προσοχή μας.

Μυστήριο με ελικόπτερο που παρενόχλησε πλοίο της γραμμής ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο
Το ελικόπτερο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό.

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς
«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Στη φυλακή δύο από τους επτά κατηγορούμενους που υποδύονταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων με βασική κατηγορία αυτή της εγκληματικής οργάνωσης.

Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)
Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.

Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025
Οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις στους «ξεχασιάρηδες» πολιτικούς.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ
Λαζόπουλος: Με τόσους υπόδικους σε λίγο δεν θα λέμε κατεβαίνει το κόμμα της ΝΔ, αλλά η σπείρα της ΝΔ

«Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά και ανέχεται τα πάντα» τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να γλιτώνει από τα πυρά του η «φοβισμένη» Αριστερά. Αποκαλύπτει στοιχεία για την παρακολούθησή του από ΕΥΠ και Predator και ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μιλά για κυβέρνηση υποδίκων, με ακροδεξιά νοοτροπία. Για αυτό, «ο Άδωνις έχει γίνει ο αντ'αυτού του Μητσοτάκη». Με λόγο καυστικό και χιούμορ ο Λαζόπουλος σχολιάζει και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, «όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα, είναι αυτός που δεν μπορώ να αντέξω με τίποτα»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

