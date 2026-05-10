Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (10/5) στις Τζιτζιφιές στην Καλλιθέα, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από κατάστημα στη Λεωφόρο Θησέως 344.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς στον λαιμό και μετέβη μόνη της σε ιδιωτικό νοσοκομείο, χωρίς να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας της.

Το χρονικό του συμβάντος

Όλα συνέβησαν στις 11:30 το πρωί σε καφετέρια όταν άνδρας, που φέρεται να ήταν μεθυσμένος, ήθελε να μπει στο κατάστημα αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος από τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του.

Τότε φαίνεται ότι έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τη γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όπλο φέρεται να ήταν αυτόματο Uzi. Επικράτησε πανικός καθώς υπήρχε πολύς κόσμος εκείνη τη στιγμή μέσα στο κατάστημα.

Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς που έφτασαν στην περιοχή. Τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA.

Ο άντρας οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Οι Αρχές πήραν καταθέσεις τόσο από εργαζόμενους όσο και από θαμώνες του καταστήματος, με το περιστατικό να ερευνάται.