Καλλιθέα: Η στιγμή της σύλληψης του δράστη που πυροβόλησε και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ
Το όπλο του δράστη βρέθηκε κρυμμένο κάτω από τη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο που είχε παρκάρει κοντά στο μπαρ
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής (10/5) στην Καλλιθέα, όταν άνδρας άνοιξε πυρ και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ στη Λεωφόρο Θησέως 344.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς στον λαιμό και μετέβη μόνη της σε ιδιωτικό νοσοκομείο.
Το χρονικό του συμβάντος
Όλα συνέβησαν στις 11:30 το πρωί όταν ο άνδρας, που φέρεται να ήταν μεθυσμένος, ήθελε να μπει στο κατάστημα αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος από τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του.
Τότε φαίνεται ότι έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τη γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όπλο φέρεται να ήταν αυτόματο Uzi. Επικράτησε πανικός καθώς υπήρχε πολύς κόσμος εκείνη τη στιγμή μέσα στο κατάστημα.
«Θα σας σκοτώσω όλους», φώναζε ο 58χρονος και προσπάθησε να διαφύγει.
Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς που έφτασαν στην περιοχή. Τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο του in.
Ο άντρας οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Οι Αρχές πήραν καταθέσεις τόσο από εργαζόμενους όσο και από θαμώνες του καταστήματος, με το περιστατικό να ερευνάται.
Η 43χρονη μετέβη μόνη της σε ιδιωτική κλινική της περιοχής και νοσηλεύεται. Το όπλο του δράστη βρέθηκε κρυμμένο κάτω από τη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο που είχε παρκάρει κοντά στο μπαρ.
Κάτοικος της περιοχής μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε πως παρόμοιο περιστατικό έχει ξανασυμβεί και πως ο ίδιος φοβάται καθώς έχει παιδιά ηλικίας 18, 20 ετών.
