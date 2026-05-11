Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα είναι ο απολογισμός της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου ο οποίος την Κυριακή το πρωί σε μπαρ στην Καλλιθέα, πυροβόλησε τραυματίζοντας μια γυναίκα.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του αφορά τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, όπως επίσης τα πλημμελήματα της οπλοχρησίας, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών, των άσκοπων πυροβολισμών, της οπλοκατοχής (μαχαίρι) και της οπλοκατοχής (σπρέι πιπεριού)

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για μεθαύριο Τετάρτη 13 Μαϊου.