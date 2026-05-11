Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου

Έπειτα από πολλούς μήνες συζητήσεων και ένα ουγγρικό βέτο, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για να επιβληθούν κυρώσεις σε βίαιους Εβραίους εποίκους που επιτίθενται σε Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη. Επίσης, συμφώνησαν και σε ένα πακέτο κυρώσεων εναντίον της ηγεσίας της Χαμάς, για την επίθεση της 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Η επίθεση αυτή ήταν η αφορμή για τον πόλεμο στη Γάζα, που προκάλεσε χιλιάδες νεκρούς αμάχους και την ισοπέδωση του μεγαλύτερου μέρους του θύλακα από το Ισραήλ.

Την ανακοίνωση για τις κυρώσεις έκανε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, Κάγια Κάλας. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν την προσθήκη μιας ομάδας εποίκων στη μαύρη λίστα της ΕΕ, την απαγόρευση εισόδου σε ευρωπαϊκό έδαφος και τη δέσμευση των τραπεζικών τους περιουσιακών στοιχείων.

EU Foreign Ministers just gave the go-ahead to sanction Israeli settlers over violence against Palestinians. They also agreed new sanctions on leading Hamas figures. It was high time we move from deadlock to delivery.

Extremisms and violence carry consequences. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 11, 2026



Τα μέτρα είχε μπλοκάρει στο παρελθόν ο τέως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, με βέτο. Ο Όρμπαν ήταν ένας από τους ένθερμους συμμάχους του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά την ορκωμοσία του, ο Πίτερ Μαγιάρ έδωσε το ουγγρικό «πράσινο φως» στις κυρώσεις. Η ουγγρική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα αντιταχθεί στις αποφάσεις που λαμβάνονται από την πλειοψηφία στην ΕΕ.

Εξαίρεσαν τους Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς

«Ήρθε η ώρα να περάσουμε από την αδράνεια στη δράση», δήλωσε η Κάγια Κάλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο εξτρεμισμός και η βία έχουν συνέπειες», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι κυρώσεις δεν εγκρίθηκαν όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Στο αρχικό ενιαίο πακέτο περιλαμβάνονταν επίσης οι δύο ακροδεξιοί και εθνικιστές υπουργοί του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Ωστόσο, καθώς αρκετά κράτη μέλη αντιτάχθηκαν στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος τους, τελικά εξαιρέθηκαν από τον κατάλογο.

Επίσης, δεν υπήρξε συναίνεση για τη λήψη περαιτέρω μέτρων κατά του Ισραήλ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Παλαιστίνη, παρά τις επίμονες εκκλήσεις από χώρες όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία.

Παρίσι: «Επιτέλους!»

Την ικανοποίησή του για τις κυρώσεις σε Ισραηλινούς εποίκους και τους ηγέτες της Χαμάς εξέφρασε η Γαλλία.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε μέσω Χ την απόφαση των Βρυξελλών να επιβάλουν κυρώσεις σε ισραηλινές οργανώσεις που στηρίζουν τον βίαιο εποικισμό στη Δυτική Όχθη.

C’est fait ! L’Union européenne sanctionne aujourd’hui les principales organisations israéliennes coupables de soutenir la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie, ainsi que leur dirigeants. Ces actes gravissimes et intolérables doivent cesser sans délais. Elle… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 11, 2026



Έγραψε σε ανάρτησή του:

«Έγινε!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει σήμερα κυρώσεις στις κύριες ισραηλινές οργανώσεις που είναι ένοχες για την υποστήριξη του εξτρεμιστικού και βίαιου αποικισμού της Δυτικής Όχθης, καθώς και στους ηγέτες τους. Αυτές οι πιο σοβαρές και απαράδεκτες πράξεις πρέπει να σταματήσουν χωρίς καθυστέρηση.

Επιβάλλει κυρώσεις στους κύριους ηγέτες της Χαμάς, που είναι υπεύθυνοι για τη χειρότερη αντισημιτική σφαγή στην ιστορία μας από το Ολοκαύτωμα, κατά την οποία 51 Γάλλοι έχασαν τη ζωή τους, ένα τρομοκρατικό κίνημα που πρέπει οπωσδήποτε να αφοπλιστεί και να αποκλειστεί από οποιαδήποτε συμμετοχή στο μέλλον της Παλαιστίνης.

Την ελπίδα που αναβίωσε η Γαλλία πέρυσι στη Νέα Υόρκη, αυτή των δύο αναγνωρισμένων και σεβαστών κρατών που ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια, δεν θα αφήσουμε κανέναν να την υπονομεύσει».

Ωστόσο, από την απόφαση μέχρι την εφαρμογή της υπάρχει ακόμη τεχνική και νομική δουλειά που πρέπει να γίνει στην ΕΕ.

Οργή στο Ισραήλ για τις κυρώσεις

Με μια οργισμένη ανάρτηση απάντησε στην απόφαση της ΕΕ για τις κυρώσεις ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε πολιτικά υποκινούμενη.

Το Ισραήλ «απορρίπτει κατηγορηματικά» την απόφαση, γράφει ο Γκίντεον Σάαρ στο X, λέγοντας ότι η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις «με αυθαίρετο και πολιτικό τρόπο… λόγω των πολιτικών τους απόψεων και χωρίς καμία βάση».

Israel firmly rejects the decision to impose sanctions on Israeli citizens and organizations. The European Union has chosen, in an arbitrary and political manner, to impose sanctions on Israeli citizens and entities because of their political views and without any basis.… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 11, 2026



«Εξίσου εξωφρενική είναι η απαράδεκτη σύγκριση που επέλεξε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ Ισραηλινών πολιτών και τρομοκρατών της Χαμάς», υποστηρίζει συνεχίζει ο Σάαρ. «Πρόκειται για μια εντελώς διαστρεβλωμένη ηθική ισοδυναμία».

«Το Ισραήλ έχει υποστηρίξει, υποστηρίζει και θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δικαίωμα των Εβραίων να εγκατασταθούν στην καρδιά της πατρίδας μας», λέει ο Σάαρ. «Κανένας άλλος λαός στον κόσμο δεν έχει τόσο τεκμηριωμένο και μακροχρόνιο δικαίωμα στη γη του όσο ο εβραϊκός λαός στη Γη του Ισραήλ. Αυτό είναι ένα ηθικό και ιστορικό δικαίωμα που έχει επίσης αναγνωριστεί από το δίκαιο των εθνών και κανένας παράγοντας δεν μπορεί να το αφαιρέσει από τον εβραϊκό λαό».

Ωστόσο, αξιωματούχος της ΕΕ που μίλησε στους Times of Israel απέρριψε τον ισχυρισμό Σάαρ. Είπε ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Χαμάς την ίδια ημέρα δεν ήταν μια προσπάθεια να γίνει κανενός είδους σύγκριση. Ήταν, είπε, μια προϋπόθεση από ορισμένα κράτη μέλη για την υποστήριξή τους στις κυρώσεις κατά των εποίκων.