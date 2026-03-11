Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκμεταλλεύονται τους περιορισμούς στην κυκλοφορία που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων, με στρατιωτικά οδοφράγματα να εμποδίζουν τα ασθενοφόρα να φτάσουν γρήγορα στα θύματα, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιατρικό προσωπικό.

Οι έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον πέντε Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ένας έκτος άνδρας πέθανε μετά από εισπνοή δακρυγόνου που εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα B’Tselem.

Ο ισραηλινός στρατός μπλόκαρε πολλούς δρόμους της Δυτικής Όχθης με σιδερένιες πύλες και αναχώματα την πρώτη ημέρα του πολέμου και έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα σημεία διέλευσης.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί είναι προληπτικά μέτρα, ενώ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία έχει εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη.

Παλαιστίνιοι σε απομακρυσμένα χωριά της Δυτικής Όχθης λένε ότι τα οδοφράγματα τους έχουν αφήσει όλο και πιο εκτεθειμένους στη βία των εποίκων.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει επίσης να πραγματοποιεί τις επιδρομές που συχνά διεξάγει σε παλαιστινιακές πόλεις και κωμοπόλεις σε καιρό ειρήνης για να συλλάβει Παλαιστίνιους, συχνά χωρίς κατηγορίες, λένε.

Ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου της ισραηλινής περιοχής Γιέσα, που εκπροσωπεί τους εβραϊκούς οικισμούς, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τις επιθέσεις.

Επίθεση πριν την αυγή

Ο σύζυγος της Μαλάκ Μπεϊράτ, Θάερ, ήταν ένας από τους δύο Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς των εποίκων πριν την αυγή της Κυριακής στο Αμπού Φαλάχ, βόρεια της πόλης Ραμάλα.

«Ο Θάερ αγαπούσε τη ζωή. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα πεθάνει», είπε η Μπεϊράτ, καταπολεμώντας τα δάκρυα καθώς καθόταν με τα δύο της παιδιά.

Μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι όταν περισσότεροι από 100 έποικοι συγκεντρώθηκαν στα περίχωρα του Αμπού Φαλάχ, μια τοπική ομάδα στο WhatsApp συγκέντρωσε άνδρες για να προστατεύσουν το μικρό χωριό.

Breaking | Israeli occupation forces abduct Palestinian journalist Abdul Karim Al-Alami from his home in Beitunia, west of Ramallah in the occupied West Bank. pic.twitter.com/W5xdkCpAbK — Quds News Network (@QudsNen) March 10, 2026

Η αρχική σύγκρουση περιελάμβανε ρίψη πετρών, αλλά αργότερα έφτασαν ένοπλοι και άρχισαν να πυροβολούν.

Ο σύζυγος της Μπεϊράτ σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει ένα σπίτι από την επίθεση, είπε ένας άνδρας που βοήθησε στην υπεράσπιση του χωριού.

Ακόμα και τη Δευτέρα ήταν ορατό αίμα στους ελαιώνες στο σημείο της επίθεσης, όπου οι χωρικοί έστησαν δύο παλαιστινιακές σημαίες στα σημεία όπου σκοτώθηκαν οι δύο άνδρες – μία για κάθε θύμα.

Ένας τρίτος Παλαιστίνιος πέθανε μετά την επίθεση.

Η B’Tselem είπε ότι ο θάνατός του πιθανότατα προκλήθηκε από τα δακρυγόνα που έριξαν οι ισραηλινές δυνάμεις που είχαν αποσταλεί στο χωριό κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο ισραηλινός στρατός υπαινίσσεται ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και ότι καταδικάζει «κάθε είδους βία».

BREAKING: While Israel and the West Bank are under Iranian missile attacks, dozens of Israeli settler terrorists, protected and escorted by the Israeli army, stormed the village of Huwara in the West Bank, terrorizing the entire community. pic.twitter.com/xxbW18cR52 — Ihab Hassan (@IhabHassane) March 2, 2026

«Εκμεταλλεύονται τον πόλεμο»

Οι γιατροί λένε ότι τα νέα οδοφράγματα έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην πρόσβαση στους τραυματίες Παλαιστίνιους.

«Υπάρχουν εμπόδια – και ακόμη και επιθέσεις από εποίκους και στρατιωτικούς εναντίον των (ιατρικών) ομάδων», δήλωσε ο Αχμέντ Τζιμπρτίν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Παλαιστινιακού Ερυθρού Ημισελήνου.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, έχουν καταγραφεί πάνω από 109 αναφορές για βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών, σωματικών επιθέσεων, καταστροφής περιουσίας και απειλών, σύμφωνα με την ισραηλινή ομάδα παρακολούθησης Yesh Din.

Όλες οι αναφερόμενες δολοφονίες Παλαιστινίων από εποίκους φέτος συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την B’Tselem.

Εποίκους σκότωσαν τον Αμίρ Μοχάμεντ Σαναράν σε ένα χωριό κοντά στην πόλη Χεβρώνα το Σάββατο, ενώ οι αδελφοί Μοχάμεντ και Φαχίμ Αζέμ σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στο Καριούτ, νοτιοανατολικά της πόλης Ναμπλούς, την περασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

«Εκμεταλλευόμενοι τον πόλεμο, οι ένοπλες πολιτοφυλακές των εποίκων, που συχνά λειτουργούν με την υποστήριξη του στρατού, συνεχίζουν να επιτίθενται και να παρενοχλούν τις παλαιστινιακές κοινότητες σε όλη τη Δυτική Όχθη, σε μια προσπάθεια να τις εκδιώξουν», ανέφερε η B’Tselem.

Σε τρεις από τις πυροβολισμοί των εποίκων, οι έποικοι φορούσαν στολές του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με την Yesh Din.

Οι Παλαιστίνιοι κατηγορούν τον στρατό ότι προστατεύει τους εποίκους και όχι τους χωρικούς. Ο ισραηλινός στρατός το αρνείται.

Οι ισραηλινές διώξεις για βία εποίκων είναι σπάνιες. Στο τέλος του 2025, η Yesh Din ανέφερε ότι από τις εκατοντάδες περιπτώσεις βίας εποίκων που είχε καταγράψει από τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, που οδήγησαν στον πόλεμο της Γάζας, μόνο το 2% οδήγησε σε διώξεις.

Επέκταση των παράνομων οικισμών

Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι σχεδόν 700 Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν λόγω της βίας των εποίκων από τις αρχές του 2025 έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2026.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επεκτείνει τους οικισμούς με μια κατασκευαστική πρωτοβουλία που, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Μπεζάλελ Σμοτρίτς, έχει ως στόχο να θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο δεξιός ισραηλινός υπουργός Γιόσι Ντάγκαν ανακοίνωσε την Τετάρτη την ίδρυση ενός νέου οικισμού σε στρατηγική θέση στο βουνό με θέα στη Ναμπλούς, έναν από τους 22 νέους οικισμούς που ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση τον περασμένο Μάιο.

Οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν από καιρό ένα ανεξάρτητο κράτος στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εδάφη που κατέλαβε και κατέχει το Ισραήλ από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2024, πάνω από 700.000 έποικοι ζουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, ανάμεσα σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Το Διεθνές Δίκαιο που αφορά την στρατιωτική κατοχή έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες .

Το Ισραήλ αμφισβητεί αυτή την άποψη.