Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Κόσμος 11 Μαρτίου 2026, 14:46

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Οι ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκμεταλλεύονται τους περιορισμούς στην κυκλοφορία που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων, με στρατιωτικά οδοφράγματα να εμποδίζουν τα ασθενοφόρα να φτάσουν γρήγορα στα θύματα, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιατρικό προσωπικό.

Οι έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον πέντε Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ένας έκτος άνδρας πέθανε μετά από εισπνοή δακρυγόνου που εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης, σύμφωνα με την ισραηλινή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα B’Tselem.

Ο ισραηλινός στρατός μπλόκαρε πολλούς δρόμους της Δυτικής Όχθης με σιδερένιες πύλες και αναχώματα την πρώτη ημέρα του πολέμου και έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τα σημεία διέλευσης.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί είναι προληπτικά μέτρα, ενώ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία έχει εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη.

Παλαιστίνιοι σε απομακρυσμένα χωριά της Δυτικής Όχθης λένε ότι τα οδοφράγματα τους έχουν αφήσει όλο και πιο εκτεθειμένους στη βία των εποίκων.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει επίσης να πραγματοποιεί τις επιδρομές που συχνά διεξάγει σε παλαιστινιακές πόλεις και κωμοπόλεις σε καιρό ειρήνης για να συλλάβει Παλαιστίνιους, συχνά χωρίς κατηγορίες, λένε.

Ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου της ισραηλινής περιοχής Γιέσα, που εκπροσωπεί τους εβραϊκούς οικισμούς, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με τις επιθέσεις.

Ο Μούσα Χαμαγιέλ στέκεται κοντά στα ακόμα αιματηρά σημεία όπου είδαν τη δολοφονία του Θάερ κατά τη διάρκεια επίθεσης Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στο χωριό Αμπού Φαλάχ κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 9 Μαρτίου 2026.

Επίθεση πριν την αυγή

Ο σύζυγος της Μαλάκ Μπεϊράτ, Θάερ, ήταν ένας από τους δύο Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς των εποίκων πριν την αυγή της Κυριακής στο Αμπού Φαλάχ, βόρεια της πόλης Ραμάλα.

«Ο Θάερ αγαπούσε τη ζωή. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα πεθάνει», είπε η Μπεϊράτ, καταπολεμώντας τα δάκρυα καθώς καθόταν με τα δύο της παιδιά.

Μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι όταν περισσότεροι από 100 έποικοι συγκεντρώθηκαν στα περίχωρα του Αμπού Φαλάχ, μια τοπική ομάδα στο WhatsApp συγκέντρωσε άνδρες για να προστατεύσουν το μικρό χωριό.

Η αρχική σύγκρουση περιελάμβανε ρίψη πετρών, αλλά αργότερα έφτασαν ένοπλοι και άρχισαν να πυροβολούν.

Ο σύζυγος της Μπεϊράτ σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει ένα σπίτι από την επίθεση, είπε ένας άνδρας που βοήθησε στην υπεράσπιση του χωριού.

Ακόμα και τη Δευτέρα ήταν ορατό αίμα στους ελαιώνες στο σημείο της επίθεσης, όπου οι χωρικοί έστησαν δύο παλαιστινιακές σημαίες στα σημεία όπου σκοτώθηκαν οι δύο άνδρες – μία για κάθε θύμα.

Ένας τρίτος Παλαιστίνιος πέθανε μετά την επίθεση.

Η B’Tselem είπε ότι ο θάνατός του πιθανότατα προκλήθηκε από τα δακρυγόνα που έριξαν οι ισραηλινές δυνάμεις που είχαν αποσταλεί στο χωριό κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο ισραηλινός στρατός υπαινίσσεται ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και ότι καταδικάζει «κάθε είδους βία».

«Εκμεταλλεύονται τον πόλεμο»

Οι γιατροί λένε ότι τα νέα οδοφράγματα έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην πρόσβαση στους τραυματίες Παλαιστίνιους.

«Υπάρχουν εμπόδια – και ακόμη και επιθέσεις από εποίκους και στρατιωτικούς εναντίον των (ιατρικών) ομάδων», δήλωσε ο Αχμέντ Τζιμπρτίν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Παλαιστινιακού Ερυθρού Ημισελήνου.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, έχουν καταγραφεί πάνω από 109 αναφορές για βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών, σωματικών επιθέσεων, καταστροφής περιουσίας και απειλών, σύμφωνα με την ισραηλινή ομάδα παρακολούθησης Yesh Din.

Όλες οι αναφερόμενες δολοφονίες Παλαιστινίων από εποίκους φέτος συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την B’Tselem.

Εποίκους σκότωσαν τον Αμίρ Μοχάμεντ Σαναράν σε ένα χωριό κοντά στην πόλη Χεβρώνα το Σάββατο, ενώ οι αδελφοί Μοχάμεντ και Φαχίμ Αζέμ σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στο Καριούτ, νοτιοανατολικά της πόλης Ναμπλούς, την περασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

«Εκμεταλλευόμενοι τον πόλεμο, οι ένοπλες πολιτοφυλακές των εποίκων, που συχνά λειτουργούν με την υποστήριξη του στρατού, συνεχίζουν να επιτίθενται και να παρενοχλούν τις παλαιστινιακές κοινότητες σε όλη τη Δυτική Όχθη, σε μια προσπάθεια να τις εκδιώξουν», ανέφερε η B’Tselem.

Σε τρεις από τις πυροβολισμοί των εποίκων, οι έποικοι φορούσαν στολές του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με την Yesh Din.

Οι Παλαιστίνιοι κατηγορούν τον στρατό ότι προστατεύει τους εποίκους και όχι τους χωρικούς. Ο ισραηλινός στρατός το αρνείται.

Οι ισραηλινές διώξεις για βία εποίκων είναι σπάνιες. Στο τέλος του 2025, η Yesh Din ανέφερε ότι από τις εκατοντάδες περιπτώσεις βίας εποίκων που είχε καταγράψει από τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, που οδήγησαν στον πόλεμο της Γάζας, μόνο το 2% οδήγησε σε διώξεις.

Παλαιστίνιοι στέκονται κοντά σε λεκέδες αίματος στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο Thaer Hamayel κατά τη διάρκεια επίθεσης ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων στο χωριό Άμπου Φαλάχ κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 9 Μαρτίου 2026.

Επέκταση των παράνομων οικισμών

Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι σχεδόν 700 Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν λόγω της βίας των εποίκων από τις αρχές του 2025 έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2026.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επεκτείνει τους οικισμούς με μια κατασκευαστική πρωτοβουλία που, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Μπεζάλελ Σμοτρίτς, έχει ως στόχο να θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο δεξιός ισραηλινός υπουργός Γιόσι Ντάγκαν ανακοίνωσε την Τετάρτη την ίδρυση ενός νέου οικισμού σε στρατηγική θέση στο βουνό με θέα στη Ναμπλούς, έναν από τους 22 νέους οικισμούς που ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση τον περασμένο Μάιο.

Οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν από καιρό ένα ανεξάρτητο κράτος στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εδάφη που κατέλαβε και κατέχει το Ισραήλ από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2024, πάνω από 700.000 έποικοι ζουν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, ανάμεσα σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Το Διεθνές Δίκαιο που αφορά την στρατιωτική κατοχή έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες .

Το Ισραήλ αμφισβητεί αυτή την άποψη.

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί
Κόσμος 11.03.26

Νέο ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 14:27

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Νατάσα Ρουγγέρη
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ
Πληρώνουν το τίμημα 11.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν αρχίζει να κλονίζει την εμπιστοσύνη των χωρών του Κόλπου στις ΗΠΑ

Τι εκτιμούν αναλυτές που μίλησαν στο Reuters για τον πόλεμο στο Ιράν - Για βαθιά αγανάκτηση κάνουν λόγο πηγές που πρόσκεινται στις κυβερνήσεις του Κόλπου αναφορικά με τις ενέργειες του Τραμπ

Σύνταξη
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»
Υποδομές 11.03.26

Ν. Χαρδαλιάς από Κινέτα: «Το καλοκαίρι του 2028 ανοίγουμε τη βρύση και δίνουμε νερό σε 5.120 νοικοκυριά»

Ανακοινώθηκε η Α’ φάση του έργου εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Κινέτας από τον Περιφερειάρχη Αττικής – 30 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση για καθολική πρόσβαση στο νερό.

Σύνταξη
Γερμανία: Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας απέναντι στη Ρωσία
«Μέχρι το 2029» 11.03.26

Η Ουκρανία στέλνει εκπαιδευτές στο Βερολίνο για να ενισχύσουν την άμυνα της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία

Πρόκειται για μια αντιστροφή ρόλων καθώς από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, η Γερμανία έχει εκπαιδεύσει τις ουκρανικές δυνάμεις σε προηγμένα οπλικά συστήματα

Σύνταξη
Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη – Άλλες οκτώ προσαγωγές
Στη Βόρεια Ελλάδα 11.03.26

Συνελήφθη Τούρκος με εις βάρος του ερυθρά αγγελία για κακουργηματική απάτη - Άλλες οκτώ προσαγωγές

Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα το πρωί - Η υπόθεση αφορά σε εγκληματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019
Go Fun 11.03.26

«Εμμονικός με την όπερα και το μπαλέτο»: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει επιτεθεί στις «ετοιμοθάνατες τέχνες» ήδη από το 2019

Οι σνομπ δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο προκάλεσαν αντιδράσεις και απειλούν την καμπάνια του για τα Όσκαρ. Βέβαια ο Σαλαμέ έχει πει τα ίδια ξανά και ξανά. Το διαδίκτυο έχει τις αποδείξεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Στην ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με όσα ήδη έχουμε» δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου - Για ακριβά, επικίνδυνα πυρηνικά και για ομερτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»
Europa League 11.03.26

Πρόεδρος Μπέτις: «Ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα»

Ο πρόεδρος της Μπέτις βρίσκεται στην Αθήνα και παραχώρησε δηλώσεις στο πλαίσιο της αναμέτρησης των «βερδιμπλάνκος» με τον Παναθηναϊκό (12/3, 19:45), στη φάση των «16» του Europa League.

Σύνταξη
«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 11.03.26

«Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε δύο άτομα, με αποτέλεσμα ο ένας από τους πεζούς να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή θα οδηγηθούν πρώην βουλευτές – Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά μόνο σε πέντε από τους 42 κατηγορούμενους
Ελλάδα 11.03.26

Στη φυλακή πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής - Ελαφρυντικά μόνο για πέντε από τους 42 κατηγορούμενους

Απέρριψε τα ελαφρυντικά για όλους, πλην πέντε, το δικαστήριο - Ανοίγει ο δρόμος να οδηγηθούν στη φυλακή πρώην βουλευτές με τη Χρυσή Αυγή που παρέμεναν ελεύθεροι μέχρι την απόφαση του Εφετείου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
