newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δυτική Οχθη: Οργή για τη δολοφονία 4 Παλαιστινίων από ισραηλινούς εποίκους
Κόσμος 09 Μαρτίου 2026, 02:00

Δυτική Οχθη: Οργή για τη δολοφονία 4 Παλαιστινίων από ισραηλινούς εποίκους

Ισραηλινοί έποικοι σκότωσαν τέσσερις Παλαιστινίους, σε δυο διαφορετικές επιθέσεις εναντίον χωριών στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, προκαλώντας οργή στους κατοίκους της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Spotlight

Οι κάτοικοι δύο χωριών της Δυτικής Οχθης συμμετείχαν χθες Κυριακή στις κηδείες τεσσάρων Παλαιστινίων, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που αποδίδονται σε ισραηλινούς εποίκους και των οποίων ο θάνατος έχει προκαλέσει οργή σ’ αυτό το κατεχόμενο από το Ισραήλ παλαιστινιακό έδαφος (στη φωτογραφία του Reuters, επάνω, θρήνος για τους Παλαιστινίους που δολοφονήθηκαν από τους ισραηλινούς εποίκους).

Οι παλαιστινιακές αρχές και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσαν χθες ότι τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από εποίκους στη διάρκεια επίθεσης στο χωριό Αμπού Φάλαχ, βορειοανατολικά της Ραμάλα.

Πομπή οργισμένων χωρικών μετέφερε τα πτώματα των δολοφονημένων ανδρών πριν από τις κηδείες τους στη Δυτική Οχθη

Πρόκειται για ένα νέο επεισόδιο στις βιαιότητες που ξέσπασαν στη Δυτική Οχθη, παλαιστινιακό έδαφος που βρίσκεται από το 1967 υπό ισραηλινή κατοχή, μετά την επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ταυτοποίησε δύο από τους νεκρούς χωρίς να διευκρινίσει πότε έλαβε χώρα η επίθεση. Πρόκειται για τον Ταέρ Φαρούκ Χαμαγέλ, 24 ετών, και τον Φαρέα Τζαουντάτ Χαμαγέλ, 57 ετών.

Στους δρόμους του Αμπού Φάλαχ, πομπή οργισμένων χωρικών μετέφερε τα πτώματα τριών ανδρών πριν από τις κηδείες τους, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ενας αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης, ο Χαμίντ Χατάμπ, αφηγήθηκε ότι οι έποικοι είχαν «αρχίσει να πετάνε πέτρες» προς την κατεύθυνση των χωρικών, πριν καλέσουν ενισχύσεις. «Στην αρχή, πυροβολούσαν με πιστόλια, μετά τους έδωσαν αυτόματα όπλα», είπε.

«Βάναυση επίθεση»

Ο τοπικός αξιωματούχος της Φάταχ, του κόμματος του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, ο Αμίν Σομάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «περισσότεροι από 80 έποικοι» επιχείρησαν «να καταλάβουν εξ εφόδου» το χωριό.

Ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσέιν αλ-Σέιχ καταδίκασε μέσω του X μια «βάναυση επίθεση εναντίον αθώων πολιτών», η οποία προκάλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις νεκρούς και επτά τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στρατιώτες του επενέβησαν στον τομέα του Αμπού Φάλαχ αφού ενημερώθηκαν για μια επίθεση «που πραγματοποιήθηκε από ισραηλινούς πολίτες εναντίον Παλαιστινίων σε κατοικημένο τομέα».

Σύμφωνα με τον στρατό, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από σφαίρες και ένας πέθανε από ασφυξία.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ο υποστράτηγος Αβί Μπλουτ, κατήγγειλε «ένα απαράδεκτο επεισόδιο» και υποσχέθηκε «μηδενική ανοχή έναντι των πολιτών που προχωρούν σε αυτοδικία».

Εμπαιναν σε σπίτια

Προχθές, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας και ένας δήμαρχος είχαν δηλώσει ότι έποικοι σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο και τραυμάτισαν τον αδελφό του στη διάρκεια επίθεσης εναντίον ενός άλλου χωριού στη Δυτική Οχθη, του Ουάντι αλ-Ραχίμ, νότια της Χεβρώνας.

Ο Μοχαμάντ Ραμπαΐ, επικεφαλής του συμβουλίου του γειτονικού χωριού Τουάνι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έποικοι έμπαιναν μέσα σε σπίτια και επιτέθηκαν στην οικογένεια του 27χρονου Αμίρ Μοχάμαντ Σναράν, ο οποίος απεβίωσε στη συνέχεια και του οποίου η κηδεία έγινε επίσης χθες.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται στα στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.043 Παλαιστίνιοι, μαχητές και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Οχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις μετοχές – Αβεβαιότητα λόγω πληθωρισμού

Wall Street: Πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις μετοχές – Αβεβαιότητα λόγω πληθωρισμού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

World
Πετρέλαιο: Μειώνεται η παραγωγή στον Κόλπο – Βαθαίνει η αναταραχή στην αγορά

Πετρέλαιο: Μειώνεται η παραγωγή στον Κόλπο – Βαθαίνει η αναταραχή στην αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»

«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», επισήμανε ο καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς.

Σύνταξη
Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Κόσμος 08.03.26

Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 08.03.26

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό

Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο
Κόσμος 08.03.26

Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Ποιος είναι 08.03.26

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δράση: Πώς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον κόσμο
Διακήρυξη του ΟΗΕ 08.03.26

Δικαιώματα, Δικαιοσύνη, Δράση: Πώς τιμήθηκε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στον κόσμο

Πορείες, εκδηλώσεις, ομιλίες για τη σημασία του φεμινιστικού κινήματος. Αλλά και λουλούδια και γλυκά και εμπορευματοποίηση. Έτσι τιμήθηκε και φέτος η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΥΠΕΞ Λιβάνου: «Απερίφραστη καταδίκη» των επιθέσεων με drones στην Κύπρο
Κόσμος 08.03.26

Ο Λίβανος καταδικάζει την επίθεση στην Κύπρο - Δεν μας αντιπροσωπεύουν τέτοιες ενέργειες

Ο Λιβανέζος υπουργός κάλεσε τους Κυπρίους να διαχωρίσουν το κράτος του Λιβάνου από ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός θεσμικού πλαισίου, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που κρίνει παράνομες όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Γιατί το Ιράν ξέμεινε από συμμάχους;
Κόσμος 08.03.26

Γιατί το Ιράν ξέμεινε από συμμάχους;

Το Ιράν περίμενε την στήριξη της Κίνας και της Ρωσίας στο ενδεχόμενο μιας σύρραξης με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Λησμόνησε όμως έναν βασικό κανόνα της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή πως στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες παρά μονο συμφέροντα.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»

Με γκολ του Εστουπινιάν η Μίλαν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στο ντέρμπι κι έστω αν υπολείπεται επτά βαθμούς από τους «νερατζούρι» διατηρεί κάποιες ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»

«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»

«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», επισήμανε ο καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς.

Σύνταξη
Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Κόσμος 08.03.26

Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 08.03.26

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό

Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο
Κόσμος 08.03.26

Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο