Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10 Μαΐου 2026, 20:47

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στη θεωρία της περικύκλωσης της από την Ελλάδα, με το βλέμμα σαφώς στραμμένο στις συμμαχίες του Ισραήλ στρέφεται όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα η Τουρκία. Ενώ την ίδια στιγμή η ελληνική διπλωματία επιχειρεί μία στροφή στις χώρες του Κόλπου, αναζητώντας πρωτοβουλίες που θα ισχυροποιήσουν τη θέση της σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η τουρκική θεωρία της περικύκλωσης

Η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας δεν είναι κάτι καινούριο, με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Χακάν Φιντάν να έχει κάνει αναφορές στο παρελθόν, σημειώνοντας πως έχει δώσει οδηγίες στους συνεργάτες του προκειμένου να ληφθούν μέτρα μέσω της διπλωματίας. Μιλώντας για αυτή την περικύκλωση ο Φιντάν κατά καιρούς έχει μιλήσει για περιοχές συμμαχιών εναντίον της Τουρκίας.

Στην πλέον πρόσφατη τοποθέτηση του μάλιστα, αρχές Απριλίου, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το ζήτημα της τριάδας, Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” και Ισραήλ που εμπλέκονται, ή δίνουν την εντύπωση ότι εμπλέκονται, σε μια επιχείρηση που στοχεύει στην περικύκλωση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα θέμα που βρίσκεται υπό τη στενή μας παρακολούθηση. Το παρατηρήσαμε ήδη από τα πρώτα στάδια. Μάλιστα, τότε αυτή η ομάδα επιχειρούσε να εντάξει και άλλες περιφερειακές χώρες στη συμμαχία της. Ευτυχώς, υπήρξε παρέμβασή μας την κατάλληλη στιγμή και μπλοκάραμε αυτό το σχέδιο. Τελικά, έμειναν το Ισραήλ, η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” και η Ελλάδα».

Η Αθήνα τότε είχε απορρίψει τις δηλώσιες Φιντάν με μία σκληρή δήλωση υπογραμμίζοντας πως η χώρα διαμορφώνη την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανένα.

Το τόξο συνεργασίας της Ελλάδας

Στην πραγματικότητα, την ανησυχία της Άγκυρας προκαλεί το τόξο συνεργασίας που τείνει να δημιουργήσει η Ελλάδα με την Ινδία, χώρες του Κόλπου, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ανώτατες διπλωματικές πηγές σημείωναν στο in τη σημασία του κυβερνητικού ταξιδιού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, τονίζοντας το ρόλο τους σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία.

Οι χώρες του Κόλπου

Για την ελληνική διπλωματία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εκτιμώνται ως ο επιταχυντής του Κόλπου, με δεδομένο ότι δείχνουν να παίρνουν κάποιες αποστάσεις από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) αλλά και να αποσπώνται από τον ΟΠΕΚ, με αποτέλεσμα να γίνονται η εγγύτερη χώρα σε ΗΠΑ και Ισραήλ, μαζί με το Μπαχρέιν.

Σε αυτές τις συνθήκες οι καλές σχέσεις τόσο με τα ΗΑΕ, όσο και με το Μπαχρέιν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμο για την ελληνική διπλωματία.

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα αναπτύσσει σχέσεις και με το Κατάρ, παραδοσιακό, δεχόμενη ευχαριστίες για τη στάση της κατά την επίθεση του Ιράν.

Ενώ η συστοιχία Patriot παραμένει στη Σαουδική Αραβία και θεωρείται ότι το επόμενο διάστημα θα αποτυπωθεί και σε δηλώσεις από το Ριάντ ο ρόλο της.

Και έτσι όπως σημειώνουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα καταφέρνει να κλείσει την ενότητα χώρες του Κόλπου.

Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές έτσι δημιουργείται από την Αθήνα ένα τόξο συνεραγσιών, το οποίο είναι η Ινδία, Κόλπος, Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δηλαδή ο IMEC, ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, με νοητή προέκταση τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανατροπή του κλίματος

Και εξηγούν ότι αυτό εκλαμβάνεται, λανθασμένα, από την Άγκυρα ως περικύκλωση της.

Με το κλίμα που κυριαρχούσε στο παρελθόν και ήθελε την Αθήνα να βλέπει την Τουρκία να επιχειρεί κινήσεις που θα την εγκλώβιζαν και θα της δημιουργούσαν ασφυξία, να ανατρέπεται και η ανησυχία να μεταφέρεται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και να εκφράζεται και με δηλώσεις ανώτατων αξιωματούχων όπως ο Χακάν Φιντάν.

Με την Άγκυρα – σύμφωνα με αναλυτές – να έχει βάλει στο μικροσκόπιο κυρίως της κινήσεις του Ισραήλ και την προσπάθεια του να αποδυναμώσει την διπλωματική επιρροή της Τουρκίας σε ένα διαρκές μπρα ντε φερ με στόχο την κυριαχία στην Μέση Ανατολή.

Αυτή η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ για την κυβέρνηση άλλωστε μοιάζει να δικαιολογεί και τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, χωρίς ηχηρές καταδίκες των πρακτικών του στην περιοχή, πέραν συγκεκριμένων κινήσεων του ΥΠΕΞ σε επίπεδο δηλώσεων.

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Η απάντηση έχει σταλεί στις ΗΠΑ

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Προχωρήσουμε σε συζητήσεις για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες»,

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Μακρόν σε Μητσοτάκη: Yπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης, θα επιβεβαιωθεί στην πράξη
Ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν επισκέφθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων». Ολοκληρώθηκαν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, τι ειπώθηκε

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά
Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο γάλλος Προέδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συμμετείχε σε εκδήλωση στην Ρωμαϊκή Αγορά για την επόμενη μέρα της Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια παρακάθισε σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Αύριο θα επισκεφθεί τη φρεγάτα Κίμων μαζί με τον ελληνα πρωθυπουργό και θα υπογράψουν συμφωνίες.

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Ο λετονός υπουργός Άμυνας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στην χώρα του
Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε
Η εποχή της δημόσιας έκθεσης τελειώνει, καθώς οι χρήστες εγκαταλείπουν μαζικά τα social media για την ασφάλεια των κλειστών, ιδιωτικών κοινοτήτων, αλλάζοντας το διαδίκτυο για πάντα

Άρης – ΟΦΗ 3-1: Νικητής ξανά, με ηγέτη τον Κουαμέ! (vid)
Ο Άρης νίκησε ξανά τον ΟΦΗ, αυτή τη φορά με 3-1 στο «Βικελίδης», έχοντας πρωταγωνιστή τον Κουαμέ που είχε δύο γκολ και μία ασιστ, παραμένοντας σε τροχιά πρωτιάς στα πλέι οφ του 5-8.

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Βόλος-Λεβαδειακός 0-3: Πεντρόζο, Μπάλτσι έκαναν τη διαφορά και οι Βοιωτοί παραμένουν πέμπτοι (vid)
Δυο παίκτες από την Αργεντινή είχαν την τιμητική τους στο Πανθεσσαλικό! Με δυο γκολ του Πεντρόζο και δυο ασίστ του Μπάλτσι ο Λεβαδειακός νίκησε 3-0, παραμένει πέμπτος και έχει την καλύτερη επίθεση.

Premier League: Έχασε ευκαιρία να κλειδώσει την πεντάδα η Άστον Βίλα – Ισοπαλία στο «Σίτι Γκράουντ»
Με τρεις ισοπαλίες ξεκίνησε το κυριακάτικο πρόγραμμα της Premier League στα Πάλας – Έβερτον (2-2), Μπέρνλι – Βίλα (2-2) και Φόρεστ – Νιούκαστλ (1-1), σε ματς που οι… εμπλεκόμενοι είχαν ευκαιρίες να «καθαρίσουν» ή έστω να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τους στόχους τους.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ
LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»
Το ελληνικό στοιχείο στη συναυλία των Metallica δεν έμεινε μόνο στον «Ζορμπά» και στις Τρύπες: ο Τζο Ντουπλαντιέ των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα υπέρ της πλατείας Εξαρχείων

Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους
Έπειτα από κράτηση δύο εβδομάδων και διεθνή πίεση, το Ισραήλ απέλασε τους ακτιβιστές Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα. Τα μέλη του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα είχαν συλληφθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ανοιχτά της Κρήτης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

