Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές τόσο στον πόλεμο στο Ιράν, όσο και στα όσα λαμβάνουν χώρα στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, το Λίβανο αλλά και τη Συρία είχε η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, από το Αμμάν, όπου πραγματοποιήθηκε η πέμπτη τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας.

Με τον Υπουργό Εξωτερικών να επιμένει ιδιαίτερα στην εφαρμοφή του διεθνούς δικαίου και την ανάγκη λύσεων μέσω της διπλωματίας.

Σημειώνοντας την κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή και τον κόσμο, ο Γεραπετρίτης τόνισε την διαρκή δυναμική της εταιρικής σχέσης Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας, «ως θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή», καθώς όπως είπε βασίζεται στην αντίληψη για τις «προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας και στο κοινό μας όραμα για μια περιοχή απαλλαγμένη από πόλεμο, επιθετικότητα, αντιπαλότητα και διαμάχες».

Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο

Υπογραμμίζοντας ως κοινές αξίες και αρχές τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την τήρηση των θεμελιωδών αρχών που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα ζητήματα επί των οποίων εστίασε η τριμερής τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ιδίως στον πόλεμο στο Ιράν, την κατάσταση στη Γάζα, το Λίβανο, τη Συρία και τη Δυτική Όχθη.

Όσον αφορά το Ιράν, όπως είπε οι τρεις χώρες επιβεβαίωσανε «την κοινή μας πεποίθηση ότι η αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης είναι υψίστης σημασίας και ότι πρέπει να επικρατήσει η διπλωματία, υπογραμμίζοντας ότι μια βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του διαλόγου».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γεραπετρίτης στάθηκε στη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, επισημαίνοντας ότι η διαφύλαξη της ασφάλειας στη θάλασσα, και η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παραμένουν επίσης πολύ υψηλή προτεραιότητα.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να συμβάλει στις κατάλληλες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ, «όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες».

Ανησυχία για Γάζα και Δυτική Όχθη

Αναφερόμενος στη Γάζα ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην ανάγκη για άμεση βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και τη σημασία ενός σαφούς πολιτικού ορίζοντα για τον παλαιστινιακό λαό, της επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγήσει σε μια λύση δύο κρατών, «τη μόνη δυνατή λύση για βιώσιμη ειρήνη».

Επανέλαβε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην επόμενη φάση στη Γάζα, τόσο στον ανθρωπιστικό τομέα όσο και στη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση της περιοχής».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ανησυχία «για την αυξημένη βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη» και τόνισε τη σημασία της διαφύλαξης του status quo των ιερών μνημείων.

Γεραπετρίτης για την κατάσταση σε Λίβανο και Συρία

Παράλληλα χαιρέτισε την απόφαση των ηγεσιών του Λιβάνου και του Ισραήλ να ξεκινήσουν άμεσες συνομιλίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Ενώ όσον αφορά τη Συρία, τόνισε ότι επιβεβαιώθηκε η υποστήριξή προς τη χώρα, σημειώνοντας ότι στόχος είναι μια ειρηνική και ευημερούσα Συρία, όπου όλοι οι Σύροι, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, θα αισθάνονται ασφαλείς και θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους.

Ο Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για μια πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα εξασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας, χωρίς καμία εξαίρεση.

«Η Ελλάδα και η Συρία μοιράζονται μια μακρά ιστορία, μέρος της οποίας περιλαμβάνει την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στη Συρία, για την οποία η Ελλάδα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον» υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Ανάγκη η διασφάλιση της σταθερότητας της Ιορδανίας

Αναφερόμενος στο ρόλο της Ιορδανίας για την περιοχή, ο Γεραπετρίτης χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα εντός της χώρας. Και διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ, μαζί με την Κύπρο, η οποία προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα επιδιώξει να διασφαλίσει την επίτευξη αυτού του στόχου εντός της ΕΕ.