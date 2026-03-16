Ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες και στο φόντο των συζητήσεων για τα Στενά του Ορμούζ μεταξύ ΗΠΑ και ευρωπαίων ηγετών.

Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «η Ελλάδα τάσσεται επί της αρχής υπέρ της καθολικής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των αμάχων και βεβαίως της επιστροφής στη διπλωματία αντί του πολέμου», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την ελεύθερη διακίνηση όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και κάλεσε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα και στην οποία συμμετέχουν δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα σημείωσε ότι η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες του Κόλπου που πλήττονται από την ένταση, ενώ παρέχει και αμυντική συνδρομή στην Κύπρο.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο και κάλεσε την ΕΕ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Αναλυτικά η δήλωση Γεραπετρίτη

Συνέρχεται σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εν μέσω μιας κλιμακούμενης κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα τάχθηκε επί της αρχής υπέρ της καθολικής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των αμάχων και βεβαίως την επιστροφή στη διπλωματία αντί του πολέμου.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Ήδη στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση Ασπίδες», στην οποία συμμετέχουν δύο μόνο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες οι οποίες πλήττονται τις χώρες του Κόλπου και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο.

Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο.

Ιδιαίτερα σε σχέση με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, θα ήθελα να επισημάνω το πόσο κρίσιμο είναι όχι μόνο για τις τιμές του πετρελαίου αλλά και για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας να παραμείνουν ελεύθερες οι θάλασσες.

Θα θέσω υπόψιν των Ευρωπαίων συναδέλφων μου το ζήτημα της επίθεσης σε βάρος ελληνικού πλοίου στα διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα.

Είναι προφανές ότι για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη καταδίκη και λογοδοσία.

Είναι αυτονόητο ότι στις στιγμές αυτές, που είναι εξαιρετικά κρίσιμες και οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές, όχι μόνο γεωπολιτικά αλλά και οικονομικά και περιβαλλοντικά για την Μεσόγειο, η Ευρώπη θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει τον ηγετικό της ρόλο.