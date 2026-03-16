Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 12:05

Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η Βρετανία αρνήθηκε να «στείλει πολεμικά πλοία» στην Μέση Ανατολή για την προστασία των πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ, σε επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν τηλεφωνικά και, παρά το γεγονός ότι συμφώνησαν «στη σημασία της επαναλειτουργίας του στενού για να τερματιστεί η διαταραχή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία αυξάνει το κόστος παγκοσμίως», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, δεν έχουν, τουλάχιστον προς το παρόν, κοινή προσέγγιση για τους τρόπους με τους οποίους θα αποκατασταθεί η τάξη στην περιοχή.

Όπως σημειώνουν βρετανοί αναλυτές, όταν το Ιράν προειδοποιεί για αντίποινα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι κατανοητό γιατί δεν σχεδιάζεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, η αποστολή βρετανικών πολεμικών πλοίων για τη συνοδεία των δεξαμενόπλοιων. Αντ’ αυτού, η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προσφέρει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) ανίχνευσης ναρκών και αναχαίτισηςπυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή.

Το Lyme Bay κατευθύνεται προς την Κύπρο

Εν το μεταξύ το βοηθητικό πλοίο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού Lyme Bay απέπλευσε από το Γιβραλτάρ με προορισμό την Κύπρο. Είναι το δεύτερο πλοίο που στέλνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην περιοχή μετά το αντιτορπιλικό Dragon, το οποίο αναμένεται να φτάσει τις επόμενες μέρες. Το Lyme Bay θα μπορούσε να ηγηθεί μιας επιχείρησης απομάκρυνσης πολιτών, σημειώνουν βρετανικά δημοσιεύματα. Παράλληλα διευκρινίζουν πως η κίνηση αυτή έγινε καθώς τα ισραηλινά τανκς προχωρούσαν βαθύτερα στο εσωτερικό του Λιβάνου και στην περιοχή βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες βρετανοί πολίτες.

Συνέντευξη τύπου του Βρετανού πρωθυπουργού

Στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) ο Βρετανός πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη Τύπου για να συζητήσει τα σχέδια της κυβέρνησης να στηρίξει τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις αυξήσεις τιμών που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να δεσμεύσει 50 εκατομμύρια λίρες για να στηρίξει τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν καλύπτεται από το ανώτατο όριο τιμών ενέργειας και του οποίου οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, σημειώνουν βρετανικά δημοσιεύματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
Κόσμος 16.03.26

Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται
Κόσμος 16.03.26

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν

Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού
Κόσμος 16.03.26

Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή – Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο
17η μέρα πολέμου 16.03.26 Upd: 09:44

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει - Το Ισραήλ λέει ότι οι επιχειρήσεις του στο Ιράν θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ ετοιμάζεται και για χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;
Εκτιμήσεις ειδικών 16.03.26

Αναλυτές εξετάζουν πέντε πιθανά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, από μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος έως μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση

Νατάσα Μπαστέα
Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»
Περιφερειακή κρίση 16.03.26

Αποδυναμωμένοι, αλλά ενεργοί εν μέσω του πολέμου, οι περιφερειακοί «πληρεξούσιοι» του Ιράν κινούνται με διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές επιβίωσης σε ένα κατακερματισμένο γεωπολιτικό πεδίο

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όλοι χαρούμενοι 16.03.26

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Προστάτης 16.03.26

Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

Τζούλη Τούντα
«Αταμάν, το μετάνιωσες;»
Euroleague 16.03.26

Στη Σερβία γίνεται ειδική αναφορά στον Εργκίν Αταμάν σχετικά με την απόφαση του για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν...

Συνελήφθη 84χρονος στη Θεσσαλονίκη με ποινή ισόβιας κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών
Ελλάδα 16.03.26

Η συγκεκριμένη απόφαση συνδέεται με υπόθεση που αποκάλυψαν αστυνομικοί της Καστοριάς, τον Σεπτέμβριο του 2024, στον Πολύμυλο Κοζάνης, όταν εντόπισαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος, ταξιδιωτικό σάκο με 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Άρης: Η ομιλία του Γρηγορίου – Τι είπε στους παίκτες μετά τη νέα γκέλα στο πρωτάθλημα
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έθεσε τους παίκτες του Άρη προ των ευθυνών τους προκειμένου να αποδώσουν σύμφωνα με τις πραγματικές τους δυνατότητες στο υπόλοιπο της σεζόν.

Μιλγουόκι Μπακς – Ιντιάνα Πέισερς 134-123: «Καθάρισε» ο κυρίαρχος Αντετοκούνμπο, αλλά αποχώρησε τραυματίας (vid)
Μπάσκετ 16.03.26

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, καθώς επικράτησαν των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123 – Τραυματίστηκε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν από πακιστανικές οβίδες, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται
Κόσμος 16.03.26

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν ανέφερε ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου που εντάθηκαν οι συγκρούσεις με το Πακιστάν

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

